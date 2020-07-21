Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 16:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 20:06
Пане Флаймане - гарна вода - то класна річ.
Років з 20 тому я допомагав приятелю дуже в дідівській спосіб пробивати скважину - там тринога трос труба відра - просто жах.
Але на глибині всього 12 метрів - чудова вода.
Ось не повірете - пройшло 20 років - у всіх сусідів скважини заглохли - а та працює - і вода класна.
То я Вас розумію!
І ми - нарешті - прийшли до важливого висновку: НЕРУХОМІСТЬ - це не тільки стіни.
Це й вода. І не тільки. З іншим ще треба працювати, але час працює на нас: доведемо!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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