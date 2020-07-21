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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче

Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:06

Пане Флаймане - гарна вода - то класна річ.
Років з 20 тому я допомагав приятелю дуже в дідівській спосіб пробивати скважину - там тринога трос труба відра - просто жах.
Але на глибині всього 12 метрів - чудова вода.
Ось не повірете - пройшло 20 років - у всіх сусідів скважини заглохли - а та працює - і вода класна.
То я Вас розумію!
І ми - нарешті - прийшли до важливого висновку: НЕРУХОМІСТЬ - це не тільки стіни.
Це й вода. І не тільки. З іншим ще треба працювати, але час працює на нас: доведемо!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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