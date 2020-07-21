я привів - ти оскаржив, адъю, флудьор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 23 лип, 2020 20:53
Я нічого не оскаржував - не знаю, про що мова.
Мій текст на попередній сторінці майже такий як і був - додав пару фраз та виправив помилки, які помітив пізніше.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:18
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