Додано: Чет 23 лип, 2020 20:53

Я нічого не оскаржував - не знаю, про що мова.

Мій текст на попередній сторінці майже такий як і був - додав пару фраз та виправив помилки, які помітив пізніше.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).