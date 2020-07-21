Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:28

Господин change_pm!

Самое приятное, что установлен источник всех бед - это akurt!

Перефразируя Гайдара - концовка его знаменитой сказки;

«Кокос не растёт - виноват akurt!

Работы нет - виноват akurt!

Не зватило ума послушать его и купит ща 49500$ двушку «полный фарш» - купили недострой и ждут уже 7 лет - вдруг достроят - виноват akurt!

Не хватало ума в сентябре 2019 послушать его и купить новенькую двушку на этапе строительства за 60 000€ с беспроцентной рассрочкой платежа на 2 года - и на сегодня владеть почти законченной квартирой, которую уже не купишь и за 76 000€ - виноват akurt!

В том что они 2 года на этой ветке слушают (слово из области психотерапии удалено) - виноват akurt!



Я помню только один случай, когда akurt был НЕ виноват: ТОЛЬКО ОДИН! И он - о недвижимости.

Пишу на пляже - я на море с 6-00 и потому возможны ошибки.

Дело было давно - примерно в 2006-2009 годах.

ТоварисЧь «попал в струю» - это когда бабло реально падает с неба. Так бывает: не успел оглянуться, а вот уже в прихожей стоит ещё один мешок из под цемента, набитый баксами так, что выпадают.

Начал он думать, куда бы закопать так, чтобы пропали бесследно.

akurt один раз вставил свои «5 копеек», но они не были - и слава Богу - а то был бы виноват - услышаны.

В мешках из под цемента уже лежало - не буду точно говорить, а то и так мне к виску уже руЖЖо приставлял тут один забавный персонаж - скажу аккуратно не 500 000$, но и не 1 000 000$.

Идея пришла неожиданно - напомню был конец 2007 года - скупить в самых отдаленных спальных районах «кавалирки» / и обязательно на первых этажах.

Цены тогда были такие - одной моей приятельнице повезло - выгнала мужа и осталась от него самое ценное - трешка в панельном доме. Ту трешку в самом ужасном из всех ужасных районов у неё зватило ума продать за обычные тогда 130 000$.

Не шучу. Если провести конкурс на тему «Отстой» - то было бы первое место.

Не у всех хватило ума: к сестре приходил сосед и предлагал за чешку 140 000$ - синегодовпнием отвергла!

К подруге жены риэлтор привёл на двушку - старинку покупателя, который открыл дипломат, держал его горизонтально и там лежало 13 зелено-противных пачек, покупатель со слезами на глазах говорил: «Они ваши, берите!»

( в эти дни эта старинка успешно приносит доход в сумме - не шучу - 4 000 гривен каждый месяц).

Итак, были скуплены в самых отдаленных отстойных районах весь непотрiб в ценах 2007/2008 (первая половина года).

Все это фуфло подверглось дальнейшим вложениям и в каждом фуфле было создано то, что более всего нужно было жителям самых отдаленных отстойных районов - паЛикМахЕрские.

Признаться, я с интересом наблюдал:

- все пАЛИкМАхЕрскИе были сланы в ореолу по 50-60 гривен квадрат и даже каждая цИрУльнЯ приносила какое то коКличестыо месяцев по 1000€ в месяц, что позволяло идеологу этого действа проводить время в цехах сталепрокатного - ой, ошибся, глянув на выходящую прямо сейчас из моря 17-ти летнюю афродиту - если не в Бразилии, которую тут недавно упоминали те, которые никогда в жизни там не будут, или на юге Африки.

Часть мешков из под цемента ещё содержала запылившиеся баксы и потом с целью борьбы с ними баксы превращались по курсу обмена 1,56 в красивые цветные картинки с тетками и с мостами,



Прошло даже не 10 лет, а принятые в Украине среди бизнеса нормы: срок окупаемости вложенного бабок не должен превышать 8 (восемь) лет.

Так вот калькулятор показал странные вещи:

- арендная плата за пАлИкмАхЕрскИе как была 50 гривен квадрат, так и осталась. Только денег от этого стало не хватать не только на Бразилию, но и на школьный глобус.

- евро вообще начали вести по свински - все те коасиаые дамы начали ложиться прямо под красивыми мостами под бородатых усатых дядек,

- нога оказалась поломанной при восхождении на высшую точку Африки и уже никуда никуда никуда нельзя путешествовать, да и куда? Дальше хваленой тут на ветке специалистами Албании уже не поедешь...

- а до вожделенной пенсии - как многим тут на ветке / ой, как далеко..,



Но вот akurt в этом совсем не виноват.

Это единственное, в чем я не виноват.

И это приятно: парни, которые тут бесятся каждый день теперь точно знают: если выстрелом - обещанным вчера - его убрать, то проснутся в ванне, наполненной цветами, негр-массажист будет держать полотенце, а секретарша- кофеприносительница будет подавать сведесваренный кофе.

И греть будет попу тёплая вода, а душу - знание того, что кофе - не турецкий...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).