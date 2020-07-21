Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:28

Господин change_pm!

Самое приятное, что установлен источник всех бед - это akurt!

Перефразируя Гайдара - концовка его знаменитой сказки:

«Кокос не растёт - виноват akurt!

Работы нет - виноват akurt!

Не хватило ума послушать его и купить за 49500$ двушку «полный фарш» - купили недострой и ждут уже 7 лет - вдруг достроят - виноват akurt!

Не хватало ума в сентябре 2019 послушать его и купить новенькую двушку на этапе строительства за 60 000€ с беспроцентной рассрочкой платежа на 2 года - и на сегодня владеть почти законченной квартирой, которую уже не купишь и за 76 000€ - виноват akurt!

Не хватило ума получить минимум 20% за год по валюте - виноват akurt!

Как подорванные тащили доллары сдать в Приват под 3% годовых минус 20% налогов - виноват akurt!

Как подорванные тащили гривну, не купив баксы по 22,5, чтобы положить на депозит под 11% годовых минус налоги, и теперь пытаться откупить по 28 - виноват akurt!”



В том что они 2 года на этой ветке слушают целую свору (слово во множественном числе из области психотерапии удалено) - виноват akurt!



Я помню только один случай, когда akurt был НЕ виноват: ТОЛЬКО ОДИН! И он - о недвижимости.



Пишу на пляже - я на море с 6-00 - и потому возможны ошибки.



Дело было давно - примерно в 2006-2009 годах.

ТоварисЧь «попал в струю» - так бывает - это когда бабло реально падает с неба.

Так бывает: не успел оглянуться, а вот уже в прихожей стоит ещё один мешок из под цемента, набитый баксами так, что выпадают.

Начал он думать, куда бы закопать так, чтобы пропали бесследно.

akurt один раз вставил тихим голосом свои «5 копеек», но они не были - и слава Богу - услышаны, а то был бы тоже виноват....

В мешках из под цемента уже лежало - не буду точно говорить, а то и так мне к виску уже руЖЖо приставлял вчера тут один забавный львовский персонаж - скажу аккуратно: не 500 000$, но и не 1 000 000$.

Идея пришла неожиданно - напомню, был 2006 и конец 2007 года - скупить в самых отдаленных спальных районах «кавалирки» и не только - и обязательно на первых этажах.

Цены тогда были такие - одной моей приятельнице повезло - выгнала мужа - и осталось от него самое ценное - трешка в панельном доме. Ту трешку в самом ужасном из всех ужасных районов у неё хватило ума продать за обычные тогда 130 000$.

Не шучу. Если провести конкурс на тему «Отстой» - то было бы первое место - это о той квартире, том доме и том районе.

Не у всех хватило ума: к моей сестре приходил сосед и предлагал за трешку-чешку 140 000$ - с негодованием отвергла предложение!

К подруге жены риэлтор привёл на двушку-сталинку покупателя, который открыл "дипломат", держал его горизонтально, и там лежало 13 зелено-противных пачек, покупатель со слезами на глазах говорил: «Они ваши, берите!»

(НЕ приняла "дипломат": в эти дни эта сталинка успешно приносит доход в сумме - не шучу - 4 000 (четыре тысячи, я не шучу) гривен каждый месяц).



Итак, был скуплен в самых отдаленных отстойных районах весь непотрiб в ценах 2007/2008 (первая половина года).

Все это фуфло подверглось дальнейшим вложениям и в каждом фуфле было создано то, что более всего нужно было жителям самых отдаленных отстойных районов - паЛикМахЕрские.



Признаться, я с интересом наблюдал:

- все пАЛИкМАхЕрскИе были сданы в аренду - по 50-60 гривен квадрат и даже каждая цИрУльнЯ приносила какое то количество месяцев по 1000€ в месяц, что позволяло идеологу этого действа проводить время в цехах сталепрокатного завода - ой, ошибся, глянув на выходящую прямо сейчас из моря 17-ти летнюю Афродиту - если не в Бразилии, которую тут недавно упоминали те, которые никогда в жизни там не будут и не были, или на юге Африки.



Часть мешков из под цемента ещё содержала запылившиеся баксы и потому с целью борьбы с ними баксы превращались по курсу обмена 1,56 в красивые цветные картинки с тётками и с мостами...



Прошло даже не 10 лет, а принятые в Украине среди бизнеса нормы: срок окупаемости вложенного бабла НЕ должен превышать 8 (восемь) лет.

Так вот, калькулятор показал странные вещи:

- арендная плата за пАлИкмАхЕрскИе как была 50 гривен квадрат, так и осталась. Только денег от этого стало не хватать не только на Бразилию, но и на школьный глобус;

- евро вообще начали вести по-свински - все те красивые дамы начали ложиться прямо под красивыми мостами под бородатых усатых дядек;

- нога оказалась поломанной при восхождении на высшую точку Африки и уже никуда никуда никуда нельзя путешествовать, да и куда? Дальше хваленой тут на ветке специалистами по Албании (Вы же не сомневались, что в Албании они никогда в жизни не были и уже никогда в жизни не побывают - но очень хвалили и всем рекомендовали ) - уже не поедешь...

- а до вожделенной пенсии - как многим тут на ветке - ой, как далеко... Да и доживут ли? Да и назначит ли - страхового стажа то нет...



Но вот akurt в этом - что описано выше - совсем НЕ виноват.

Это единственное, в чем я не виноват.



И это приятно: парни, которые тут бесятся каждый день, теперь точно знают: если выстрелом - обещанным вчера - его убрать, то проснутся в ванне с шампанским, наполненной цветами, негр-массажист будет держать крем на оливковом масле и полотенце, а секретарша- кофеприносительница будет подавать свежезаваренный кофе.

И греть будет попу тёплая вода, а душу - знание того, что кофе - не турецкий...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).