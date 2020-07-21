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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:52
Ну ось і не помиляйтеся так.
А то Вас введе в оману легко циганка на залізничному вокзалі.
ib_investor написав:
І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема.
Сумно, діду.
Тепер читаємо:
ib_investor написав:
Це найголовніше.Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді
.
Це, скоріше, формування базових умов існування.
Ви помітили що я НЕ писав після цих слів:"І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:18
kozlodoev написав:
Темы своего ЭГО на малоизвестном форуме?
Этот шизофреник писал что он является проектом турецкого консульства то-ли еще что-то в таком духе. Количество бреда увеличивается.
Давай дядя, зажги цены на дорадо и йогурт, так ты протянешь еще 1 день своей никчемной по сути жизни.
Просили зажечь... Зажигаю...(ниже приведены цитаты. Зажигает мой земляк - [i]ІТ-шник
из Львова, оформленный как ФОП)[/i]
kozlodoev написав:
Ой да что он киздит, если взять 30 тысяч айтишников по 1500 баксов. Мдааа, на такое поведутся лишь мамкины сыночки, которые не держали в руке больше 100 грн...
kozlodoev написав:
Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...
kozlodoev написав:
Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...
kozlodoev написав:
В какой личке, я тупо ответил на твой туповатый коммент. А ты тут продолжаешь.... Еще один физрук
kozlodoev написав:
Норм станок
(примечание - это о девушке)
kozlodoev написав:
Не смущает, так как у меня нету пасспорта Сербии. Если им ок, то это их проблеммы.
kozlodoev написав:
У тебя голова чтобы думать или чтобы в нее есть?
Я просто написал что Порошенко на выборы идет одной кандидатурой. По моему мнению, у него нету технических кандидатов. А то, что он с Ахметовым и тд и тп - это уже совсем другое дело.
Я кстати надеюсь что ты против Порошено не из-за того, что он вместе с Ахметовым, а значит против Динамо
)))
(примечание: это ВАЩЕ гениально)
kozlodoev написав:
Да нормальная она. Думаю этосамое как швейная машинка Зингер. Ябвд... кароч
))
kozlodoev написав:
Не являюсь фанатом балашова, но он этого лысого афериста норм на чистую воду вывел. Я думаю мнение Гордона можна лишь печатать с последующим вытиранием задницы)
Дальше мне лень копировать-вставлять - думаю мастера по зарубежной недвижимости
видно издалека... Ах, чуть не забыл: еще мастер диагнозы писать. Ай, молодца!kozlodoev
- тобою пишається весь Львів!
Смогу помочь:
kozlodoev написав:
Я не учился в российской школе. А списку ошибок буду рад. Может сможешь помочь?
Спасибо!
не пиши глупостей и не нервничай...Пиши по теме ветки.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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- Повідомлень: 4490
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1332 раз.
- Подякували: 666 раз.
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