RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:52

Ну ось і не помиляйтеся так.
А то Вас введе в оману легко циганка на залізничному вокзалі.

  ib_investor написав:І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема.
Сумно, діду.



Тепер читаємо:
  ib_investor написав:Це найголовніше.
Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді.
Це, скоріше, формування базових умов існування.


Ви помітили що я НЕ писав після цих слів:
"І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:18

  kozlodoev написав: Темы своего ЭГО на малоизвестном форуме?
Этот шизофреник писал что он является проектом турецкого консульства то-ли еще что-то в таком духе. Количество бреда увеличивается. Давай дядя, зажги цены на дорадо и йогурт, так ты протянешь еще 1 день своей никчемной по сути жизни.


Просили зажечь... Зажигаю...
(ниже приведены цитаты. Зажигает мой земляк - [i]ІТ-шник из Львова, оформленный как ФОП)[/i]
  kozlodoev написав:Ой да что он киздит, если взять 30 тысяч айтишников по 1500 баксов. Мдааа, на такое поведутся лишь мамкины сыночки, которые не держали в руке больше 100 грн...

  kozlodoev написав:Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...

  kozlodoev написав:Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...

  kozlodoev написав:В какой личке, я тупо ответил на твой туповатый коммент. А ты тут продолжаешь.... Еще один физрук

  kozlodoev написав:Норм станок
(примечание - это о девушке)
  kozlodoev написав:Не смущает, так как у меня нету пасспорта Сербии. Если им ок, то это их проблеммы.

  kozlodoev написав:У тебя голова чтобы думать или чтобы в нее есть?
Я просто написал что Порошенко на выборы идет одной кандидатурой. По моему мнению, у него нету технических кандидатов. А то, что он с Ахметовым и тд и тп - это уже совсем другое дело.
Я кстати надеюсь что ты против Порошено не из-за того, что он вместе с Ахметовым, а значит против Динамо )))
(примечание: это ВАЩЕ гениально)
  kozlodoev написав:Да нормальная она. Думаю этосамое как швейная машинка Зингер. Ябвд... кароч ))

  kozlodoev написав:Не являюсь фанатом балашова, но он этого лысого афериста норм на чистую воду вывел. Я думаю мнение Гордона можна лишь печатать с последующим вытиранием задницы)


Дальше мне лень копировать-вставлять - думаю мастера по зарубежной недвижимости видно издалека... Ах, чуть не забыл: еще мастер диагнозы писать. Ай, молодца!
kozlodoev - тобою пишається весь Львів!

  kozlodoev написав:Я не учился в российской школе. А списку ошибок буду рад. Может сможешь помочь? Спасибо!

Смогу помочь: не пиши глупостей и не нервничай...
Пиши по теме ветки.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 682683684685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, proftpd66, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 527, 528, 529
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5285 575749
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 11:23
Квесторе_поверніться
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
942 107160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 08:50
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87988)
24.07.2020 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.