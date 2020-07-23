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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:52

Ну ось і не помиляйтеся так.
А то Вас введе в оману легко циганка на залізничному вокзалі.

  ib_investor написав:І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема.
Сумно, діду.



Тепер читаємо:
  ib_investor написав:Це найголовніше.
Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді.
Це, скоріше, формування базових умов існування.


Ви помітили що я НЕ писав після цих слів:
"І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка?
Дєдушка брєдіт.
Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:18

  kozlodoev написав: Темы своего ЭГО на малоизвестном форуме?
Этот шизофреник писал что он является проектом турецкого консульства то-ли еще что-то в таком духе. Количество бреда увеличивается. Давай дядя, зажги цены на дорадо и йогурт, так ты протянешь еще 1 день своей никчемной по сути жизни.


Просили зажечь... Зажигаю...
(ниже приведены цитаты. Зажигает мой земляк - [i]ІТ-шник из Львова, оформленный как ФОП)
  kozlodoev написав:Ой да что он киздит, если взять 30 тысяч айтишников по 1500 баксов. Мдааа, на такое поведутся лишь мамкины сыночки, которые не держали в руке больше 100 грн...

  kozlodoev написав:Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...

  kozlodoev написав:Мукла плоскозадая. С...ет наверное хорошо...

  kozlodoev написав:В какой личке, я тупо ответил на твой туповатый коммент. А ты тут продолжаешь.... Еще один физрук

  kozlodoev написав:Норм станок
(примечание - это о девушке)
  kozlodoev написав:Не смущает, так как у меня нету пасспорта Сербии. Если им ок, то это их проблеммы.

  kozlodoev написав:У тебя голова чтобы думать или чтобы в нее есть?
Я просто написал что Порошенко на выборы идет одной кандидатурой. По моему мнению, у него нету технических кандидатов. А то, что он с Ахметовым и тд и тп - это уже совсем другое дело.
Я кстати надеюсь что ты против Порошено не из-за того, что он вместе с Ахметовым, а значит против Динамо )))
(примечание: это ВАЩЕ гениально)
  kozlodoev написав:Да нормальная она. Думаю этосамое как швейная машинка Зингер. Ябвд... кароч ))

  kozlodoev написав:Не являюсь фанатом балашова, но он этого лысого афериста норм на чистую воду вывел. Я думаю мнение Гордона можна лишь печатать с последующим вытиранием задницы)


Дальше мне лень копировать-вставлять - думаю мастера по зарубежной недвижимости видно издалека... Ах, чуть не забыл: еще мастер диагнозы писать. Ай, молодца!
kozlodoev - тобою пишається весь Львів!

  kozlodoev написав:Я не учился в российской школе. А списку ошибок буду рад. Может сможешь помочь? Спасибо!

Смогу помочь: не пиши глупостей и не нервничай...
Пиши по теме ветки.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Тебе это все приснилось или как? Ты реально сумасшедший
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:41

Зовсім дід розумом поїхав
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:43

kozlodoev!
Точно я? Ну-ну...
Давай поиграем в интересную игру Вопрос-ответ:
- Ты из Львова?
(ответ: да!)
- Ты Айтишник?
(ответ: да!)
- Ты ФОП?
(ответ: да!)
- Ты виртуальный футбольный фанат?
(ответ: да!)
- Ты рулишь, живя во Львове, за Динамо (Киев)?
(ответ: да!)
- Ты жутко ненавидишь Суркисов, Коломойских, Павелков?
(ответ: да!)
- Правда же, что у тебя нет паспорта гражданина Сербии?
(ответ: да!)
- Правда же, что ты не любишь тех, кто "минусят )) попивая оболонь из 2х-литровой пет-бутылки"?
(ответ: да!)
- Правда же, что ты больше года придумал, как осчастливить всех украинцев ("Ахметова нужно прижать конечно, до конца, отобрать все до нитки") но твой план никто и не думал реализовывать?
(ответ: да!)
- Правда же, что ты пессимист и при каждом удобном/неудобном случае любишь говорить: "Нас ждет закат страны, но медленный. Беня все просчитает, абы у населения сложилось мнение что виноват Путин/Порох и тд. Так биомасса зеленского и не поймет что фактически сама и уничтожила страну, по приколу"
(ответ: да!)
- Правда, что, живя во Львове, разговариваешь/пишешь/читаешь всегда по-русски и только при хорошем настроении можешь выдать чисто на украинском: "Ну чому насрав? Це просто моя власна думка. Я ж не кажу що Петро - месія".
(ответ: да!)

Ну-ка, скажи, где я хоть раз ошибся в предложенных вариантах ответа?
Я же просил: пиши по теме ветки.
И не нервничай так.
ОК?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:54

  ib_investor написав:Діду, навчи, як ти тут клонами пишеш.
Один твій реальний нік, шмакурт. Тут зрозуміло.
Другий change_pm. Ти з цієї учьоткі пишеш іншим телефоном, але у форматі приватного доступу, щоб модератори не бачили реальний IP?

Чепуха. change_pm и akurt не похожи ничем, кроме того, что оба пишут о зарубежной недвижимости(причем о разной)
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:55

Так мы еще и СОВСЕМ в разных странах живем.
Это еще если НЕ учитывать, что мы с НИМ НИКОГДА на всем Земном шаре не встречались.
И НИКОГДА не видели один другого (в отличие от многих форумчан, с которыми я лично встречался и даже в Анталии - только в прошлом году - с четырьмя).
Кроме того, принципиальное отличие: он - инвестор в недвижимость, а я таковым НЕ являюсь.
Для парней с Финансового форума СТЫДНО не видеть принципиальное отличие ХОТЯ БЫ В ЭТОМ. Очень должно быть стыдно: форум-то Финансовый...
Парни всегда ошибаются и во всем.
Потому плохо живут - а я виноват, блин...

P.S. Для ib-investora - я НІКОЛИ не приховую свою ІР-адресу.
Ні_ко_ли.
Якщо так будете помилятися і на фондовому ринку - де ви теж новачок - то пропадуть всі депозити, а брокери будуть потирати долоні.
Краще приберіть той бруд, що Ви - будучи недосвідченим - про мене написали. За Правилами форуму ще можете відредагувати і прибрати свої помилки.
І ви тоді дістанете для себе дуже важливу річ: знання того, що на Фінансовому форумі мождна робити будь-які дурниці, помилятися МОЖНА, і ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ можна, але на ФОНДОВОМУ - не дай Боже...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

О каком футболе речь, что это за понос? Я ж говорю, ты сумасшедший, ты сам с собой разговариваешь и пишешь какойто левый бред еще и от моего имени. А еще какието встречи в гульвисах...

Дед, сходи к врачу, скажи что у тебя внутренние голоса и раздвоение личности. Наверное врач подтвердит неутешительный диагноз
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:14

  akurt написав:Парни всегда ошибаются и во всем.
Потому плохо живут - а я виноват, блин...

Отэто деда понесло. Он думает что в свои 50 плюс круче всех. Живет в дешевом районе неблагоприятной страны, вернее доживает. Откуда тебе знать кто чем занимается и как живет? Откуда тебе знать, кто как будет жить в 50 лет? Откуда тебе знать кто хорошо живет, а кто плохо? На этом форуме только один писака как ты, который ни минуты не молчит о себе, все думает о своей мнимой уникальности.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:19

Ну так и напиши: все варианты ответов неверные, знаток недвижимости ты наш...
И не нервничай так... Завелся прямо... за пару дней добавил сразу 10 постов - уже аж 66!
Аж 66 постов - и из них - 56 - диагнозы akurt'y!
Мужчина! Лидер!
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"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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