Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:43

kozlodoev!

Точно я? Ну-ну...

Давай поиграем в интересную игру Вопрос-ответ:

- Ты из Львова?

(ответ: да!)

- Ты Айтишник?

(ответ: да!)

- Ты ФОП?

(ответ: да!)

- Ты виртуальный футбольный фанат?

(ответ: да!)

- Ты рулишь, живя во Львове, за Динамо (Киев)?

(ответ: да!)

- Ты жутко ненавидишь Суркисов, Коломойских, Павелков?

(ответ: да!)

- Правда же, что у тебя нет паспорта гражданина Сербии?

(ответ: да!)

- Правда же, что ты не любишь тех, кто "минусят )) попивая оболонь из 2х-литровой пет-бутылки"?

(ответ: да!)

- Правда же, что ты больше года придумал, как осчастливить всех украинцев ("Ахметова нужно прижать конечно, до конца, отобрать все до нитки") но твой план никто и не думал реализовывать?

(ответ: да!)

- Правда же, что ты пессимист и при каждом удобном/неудобном случае любишь говорить: "Нас ждет закат страны, но медленный. Беня все просчитает, абы у населения сложилось мнение что виноват Путин/Порох и тд. Так биомасса зеленского и не поймет что фактически сама и уничтожила страну, по приколу"

(ответ: да!)

- Правда, что, живя во Львове, разговариваешь/пишешь/читаешь всегда по-русски и только при хорошем настроении можешь выдать чисто на украинском: "Ну чому насрав? Це просто моя власна думка. Я ж не кажу що Петро - месія".

(ответ: да!)



Ну-ка, скажи, где я хоть раз ошибся в предложенных вариантах ответа?

Я же просил: пиши по теме ветки.

И не нервничай так.

ОК?

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.

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