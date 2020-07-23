Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну ось і не помиляйтеся так. А то Вас введе в оману легко циганка на залізничному вокзалі.
ib_investor написав:І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка? Дєдушка брєдіт. Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема. Сумно, діду.
Тепер читаємо:
ib_investor написав:Це найголовніше. Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда». Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді. Це, скоріше, формування базових умов існування.
Ви помітили що я НЕ писав після цих слів: "І хтось ще читає цю галіматью від вдареного сонцем шизіка? Дєдушка брєдіт. Всі приклади зі стелі, абсолютно все притягнуто за вуха, нарцисизм вже через край, а щастя як не було - так і нема".
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
kozlodoev написав: Темы своего ЭГО на малоизвестном форуме? Этот шизофреник писал что он является проектом турецкого консульства то-ли еще что-то в таком духе. Количество бреда увеличивается. Давай дядя, зажги цены на дорадо и йогурт, так ты протянешь еще 1 день своей никчемной по сути жизни.
Просили зажечь... Зажигаю... (ниже приведены цитаты. Зажигает мой земляк - [i]ІТ-шник из Львова, оформленный как ФОП)
kozlodoev написав:Ой да что он киздит, если взять 30 тысяч айтишников по 1500 баксов. Мдааа, на такое поведутся лишь мамкины сыночки, которые не держали в руке больше 100 грн...
kozlodoev написав:Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...
kozlodoev написав:В какой личке, я тупо ответил на твой туповатый коммент. А ты тут продолжаешь.... Еще один физрук
kozlodoev написав:Норм станок
(примечание - это о девушке)
kozlodoev написав:Не смущает, так как у меня нету пасспорта Сербии. Если им ок, то это их проблеммы.
kozlodoev написав:У тебя голова чтобы думать или чтобы в нее есть? Я просто написал что Порошенко на выборы идет одной кандидатурой. По моему мнению, у него нету технических кандидатов. А то, что он с Ахметовым и тд и тп - это уже совсем другое дело. Я кстати надеюсь что ты против Порошено не из-за того, что он вместе с Ахметовым, а значит против Динамо )))
kozlodoev! Точно я? Ну-ну... Давай поиграем в интересную игру Вопрос-ответ: - Ты из Львова? (ответ: да!) - Ты Айтишник? (ответ: да!) - Ты ФОП? (ответ: да!) - Ты виртуальный футбольный фанат? (ответ: да!) - Ты рулишь, живя во Львове, за Динамо (Киев)? (ответ: да!) - Ты жутко ненавидишь Суркисов, Коломойских, Павелков? (ответ: да!) - Правда же, что у тебя нет паспорта гражданина Сербии? (ответ: да!) - Правда же, что ты не любишь тех, кто "минусят )) попивая оболонь из 2х-литровой пет-бутылки"? (ответ: да!) - Правда же, что ты больше года придумал, как осчастливить всех украинцев ("Ахметова нужно прижать конечно, до конца, отобрать все до нитки") но твой план никто и не думал реализовывать? (ответ: да!) - Правда же, что ты пессимист и при каждом удобном/неудобном случае любишь говорить: "Нас ждет закат страны, но медленный. Беня все просчитает, абы у населения сложилось мнение что виноват Путин/Порох и тд. Так биомасса зеленского и не поймет что фактически сама и уничтожила страну, по приколу" (ответ: да!) - Правда, что, живя во Львове, разговариваешь/пишешь/читаешь всегда по-русски и только при хорошем настроении можешь выдать чисто на украинском: "Ну чому насрав? Це просто моя власна думка. Я ж не кажу що Петро - месія". (ответ: да!)
Ну-ка, скажи, где я хоть раз ошибся в предложенных вариантах ответа? Я же просил: пиши по теме ветки. И не нервничай так. ОК?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
ib_investor написав:Діду, навчи, як ти тут клонами пишеш. Один твій реальний нік, шмакурт. Тут зрозуміло. Другий change_pm. Ти з цієї учьоткі пишеш іншим телефоном, але у форматі приватного доступу, щоб модератори не бачили реальний IP?
Чепуха. change_pm и akurt не похожи ничем, кроме того, что оба пишут о зарубежной недвижимости(причем о разной)
Так мы еще и СОВСЕМ в разных странах живем. Это еще если НЕ учитывать, что мы с НИМ НИКОГДА на всем Земном шаре не встречались. И НИКОГДА не видели один другого (в отличие от многих форумчан, с которыми я лично встречался и даже в Анталии - только в прошлом году - с четырьмя). Кроме того, принципиальное отличие: он - инвестор в недвижимость, а я таковым НЕ являюсь. Для парней с Финансового форума СТЫДНО не видеть принципиальное отличие ХОТЯ БЫ В ЭТОМ. Очень должно быть стыдно: форум-то Финансовый... Парни всегда ошибаются и во всем. Потому плохо живут - а я виноват, блин...
P.S. Для ib-investora - я НІКОЛИ не приховую свою ІР-адресу. Ні_ко_ли. Якщо так будете помилятися і на фондовому ринку - де ви теж новачок - то пропадуть всі депозити, а брокери будуть потирати долоні. Краще приберіть той бруд, що Ви - будучи недосвідченим - про мене написали. За Правилами форуму ще можете відредагувати і прибрати свої помилки. І ви тоді дістанете для себе дуже важливу річ: знання того, що на Фінансовому форумі мождна робити будь-які дурниці, помилятися МОЖНА, і ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ можна, але на ФОНДОВОМУ - не дай Боже...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Парни всегда ошибаются и во всем. Потому плохо живут - а я виноват, блин...
Отэто деда понесло. Он думает что в свои 50 плюс круче всех. Живет в дешевом районе неблагоприятной страны, вернее доживает. Откуда тебе знать кто чем занимается и как живет? Откуда тебе знать, кто как будет жить в 50 лет? Откуда тебе знать кто хорошо живет, а кто плохо? На этом форуме только один писака как ты, который ни минуты не молчит о себе, все думает о своей мнимой уникальности.
Ну так и напиши: все варианты ответов неверные, знаток недвижимости ты наш... И не нервничай так... Завелся прямо... за пару дней добавил сразу 10 постов - уже аж 66! Аж 66 постов - и из них - 56 - диагнозы akurt'y! Мужчина! Лидер!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).