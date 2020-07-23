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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

дед, ты явно шизофреник, ты возьми тому козлодоеву напиши, пусть сюда глянет что-ли
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:35

  akurt написав:Не хватило ума послушать его и купить за 49500$ двушку «полный фарш» - купили недострой и ждут уже 7 лет - вдруг достроят - виноват akurt!
Не хватало ума в сентябре 2019 послушать его и купить новенькую двушку на этапе строительства за 60 000€ с беспроцентной рассрочкой платежа на 2 года - и на сегодня владеть почти законченной квартирой, которую уже не купишь и за 76 000€ - виноват akurt!
Не хватило ума получить минимум 20% за год по валюте - виноват akurt!

Тоже хотелось бы всё таки вернуться к теме ветки, это куда полезнее и интереснее, чем искать Ваших клонов. :mrgreen:
Акурт, время показало, Вы были правЫ и было выгодно инвестировать в турецкую недвижимость. Хочу спросить ВАШЕ МНЕНИЕ. В ближайшем обозримом будущем 1-3 года рост продолжится? Лира не стабильная валюта, что будет с ценами на недвижимость, если лиру начнёт "штормить"? Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование? На сколько я понимаю, на рост цен именно это оказало давление в первую очередь. Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает?!
San1t
 
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