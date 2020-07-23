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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
дед, ты явно шизофреник, ты возьми тому козлодоеву напиши, пусть сюда глянет что-ли
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:35
Тоже хотелось бы всё таки вернуться к теме ветки, это куда полезнее и интереснее, чем искать Ваших клонов.
Акурт, время показало, Вы были правЫ и было выгодно инвестировать в турецкую недвижимость. Хочу спросить ВАШЕ МНЕНИЕ. В ближайшем обозримом будущем 1-3 года рост продолжится? Лира не стабильная валюта, что будет с ценами на недвижимость, если лиру начнёт "штормить"? Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование? На сколько я понимаю, на рост цен именно это оказало давление в первую очередь. Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает?!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:14
А Вы точно не мой клон?
Ребята разоблачат и зело сильно наругают....
ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть третья.
(готова в голове но боюсь писать - флудеры тут все делают для того, чтобы ответы на Ваши вопросы погубить и опустить минимум на три страницы ниже).
Я думаю, что ответы на ваши вопросы будут в части 4.
Но если экспромт по пунктам, начну с конца:
1. "Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает". Зря вы так думаете - иностранцы это не только украинцы - это еще граждане десятков стран.
Так вот они - люди НЕ БЕДНЫЕ. Они ПОДНИМАЮТ цену на недвигу. Как?
Очень просто: средняя цена покупки недвижимости иностранцами в Турции в 2019 была 150 000 долларов.
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. СРЕДНЯЯ.
Вот сегодня я возвращался с пляжа - специально проехал мимо НОВЕНЬКОГО - растет как на дрожжах - дома в 4 этажа. Квартир там мало - площадь каждой большая - кажется от 180 квадратов.
Знаете какая цена? ОТ (!!!) 300 000 долларов.
Это не дает полной картины, если не учесть такое: строит ТОТ ЖЕ ЗАСТРОЙШИК, что продавал свои квартиры всем желающим украинцам - поскромнее - всего по 60 000 евро.
Вот вы же понимаете, что ему строить одно и тоже - просто почти на первой линии и не на первой линии - все одно и тоже (я думаю, цена земли только разная). Бригады у него одни и веже. Поставщики одни и теже. железобетон - один и тот же. Архитекторы - одни и теже.
Так кон будет продавать дешевле или нет?
Ксатати, уже все продано... От 300 000 долларов...
2. Многие застройщики работают на кредитах Азербайджана или Эмиратов. Эти кредиты выдают в ВАЛЮТЕ и возвращать их нужно в ВАЛЮТЕ.
Интересует ли кредитора курс лиры - ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНЫЙ - как был в июле 2018 6,84 так и есть сегодня 6,84.
Не стабильный (были периоды) - а кредитора это волнует? НИ_КАК.
А продавца? НИКАК. Он в прайсе вам напишет: 116 000 евро - как уже пишет за "2+1".
Видите, как все просто.
Ксатити, иногда кредитор берет возврат кредита не баблом или бабулетами а КВАРТИРАМИ.
Он как будет продавать - в убыток или с прибылью ПО ВАЛЮТЕ????????
3. По поводу фразы: "Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование?"
Это не Ваша ошибка, это проецирование украинского менталитета на зарубежную действительность.
Вот простой пример:
- Почему сменился Глава Нацбанка Украины? А? Ответ писать? Сами знаете?
- Почему в мае прошлого года сменили принудительно за 1 день главу Нацбанка Турции?
Может - "политическое давление"?
А нет: он сопротивлялся снижению учётной ставки Нацбанка. Она была на уровне 24% и были депозиты по 28 СЛАДКИХ процентов годовых. И были кредиты по 48% годовых.
Что произошло за год?
- депозиты - средневзвешенная цена 7,2% годовых.
- кредиты - смеяться будете - на авто от 0,35% в месяц, на квартиры - от 0,64% в месяц и с "американскими" условиями - первый год НИЧЕГО погашать не нужно, срок кредита на квартиру - 15 (пятнадцать!!!) лет.
Это привело к многократному (!!!!) количеству продаж квартир, в том числе - в три (!!!) кажется раза только по итогам июня!!!! - Я выкладывал табличку - флудеры все загадили.
То есть: есть "політичний тиск" и есть "політичний тиск".
Только направление тиску - РІЗНЕ.
Вчера на пляже говорил с местными - у них человек работает директором своей риэлторской конторы - вот так мне на пляже и сказали:
- Вот он реально не шутит: открывает утром свой офис, а уже стоит толпа с баблом!
(приведена цитата, но по памяти).
Мое мнение:
- все дорожает и БУДЕТ дорожать. И уже дорожает. То, что неделю назад продавалось за 800 000 лир - уже продано. Есть по 850 000 такое же.
- может быть, что осенью - я думаю ноябрь-декабрь - можно будет ухватить что-то лакомое - но надо будет действовать быстро решительно и БЫТЬ НА МЕСТЕ.
Почему так?
А вот станет курс доллара расти вдруг - чего бы нет?
Вот вам как работают мозги турков, которые покупают/продают недвигу:
(.... удалено)
СТОП!
Господа форумчане! Давайте определимся: вы будете читать тут козлодоевых, дилетантов типа ай-ди-инвестора , (удалено), (удалено), (удалено), (удалено) и прочих "специалистов по зарубежной недвижимости", которые уже вас - НЕ Я - залили инсинуациями, догадками, ложью, гнилоподобной рыбой, вонюче-гнилостным йогуртом, диагнозами в адрес автора ветки - и при этом сидят в полной (удалено) по жизни или будете думать, куда вложиться и как заработать деньги, читая/изучая то, что я вижу/слышу/читаю/анализирую?
Давайте определимся.
Меня устраивает любой ответ.
Я всего-навсего рассказываю про "альтернативный вариант жизни" и больше ничего.
Я имею свободное время (не всегда - активно работаю вечерами в будние дни) и имею что-то в голове.
Я НЕ зарабатываЛ на торговле квартирами, я НЕ зарабатываЮ, я НЕ собираюсь зарабатываТЬ.
У меня свой другой бизнес.
Немного жаль, что вы живете в окружении психов, которые тут днями и ночами гадят и гадят.
Они живут рядом с Вами - Слава Богу - перекрещусь - свят-свят-свят - не со мною...
То что живут - что же поделать - но они ПОСТОЯННО ПУДРЯТ ВАМ МОЗГИ.
У них есть понятная цель: сделать вас дураками.
На это они положили уже всю свою жизнь - вместо того, чтобы зарабатывать для своей семьи и думать, как жить дальше.
"И да: жизнь несправедлива" (с киевской ветки, которую читаю с большим удовольствием).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:07
Так пусть нажалуются модератору, IP-проверить нынче не мудрено))).
А ругани я не боюсь, просто в этом не участвую.
Большое спасибо и за третью часть. Понравилось!!! Вы пишите о смене главы НБУ и турецкого "главного банкира", уж не знаю, как там его правильно называть, о низкой учётной ставке и как следствие дешёвой ипотеки, дешёвого кредитования, и вообще дешёвых "денег". Как Вы думаете, если дадут в Украине ипотеку под 10% и ниже, стоит ли ожидать и у нас рост недвижимости? Ситуация ведь аналогична, ну пусть мы несколько отстаём, но тенденция подобная.
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