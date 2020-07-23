Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:14

San1t написав: Тоже хотелось бы всё таки вернуться к теме ветки, это куда полезнее и интереснее, чем искать Ваших клонов.

Акурт, время показало, Вы были правЫ и было выгодно инвестировать в турецкую недвижимость. Хочу спросить ВАШЕ МНЕНИЕ. В ближайшем обозримом будущем 1-3 года рост продолжится? Лира не стабильная валюта, что будет с ценами на недвижимость, если лиру начнёт "штормить"? Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование? На сколько я понимаю, на рост цен именно это оказало давление в первую очередь. Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает?! Тоже хотелось бы всё таки вернуться к теме ветки, это куда полезнее и интереснее, чем искать Ваших клонов.Акурт, время показало, Вы были правЫ и было выгодно инвестировать в турецкую недвижимость. Хочу спроситьВ ближайшем обозримом будущем 1-3 года рост продолжится? Лира не стабильная валюта, что будет с ценами на недвижимость, если лиру начнёт "штормить"? Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование? На сколько я понимаю, на рост цен именно это оказало давление в первую очередь. Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает?!

Он как будет продавать - в убыток или с прибылью ПО ВАЛЮТЕ????????

можно будет ухватить что-то лакомое

СТОП!

Давайте определимся.

А Вы точно не мой клон?Ребята разоблачат и зело сильно наругают....(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть третья.(готова в голове но боюсь писать - флудеры тут все делают для того, чтобы ответы на Ваши вопросы погубить и опустить минимум на три страницы ниже).Я думаю, что ответы на ваши вопросы будут в части 4.Но если экспромт по пунктам, начну с конца:1. "Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает". Зря вы так думаете - иностранцы это не только украинцы - это еще граждане десятков стран.Так вот они - люди НЕ БЕДНЫЕ. Они ПОДНИМАЮТ цену на недвигу. Как?Очень просто: средняя цена покупки недвижимости иностранцами в Турции в 2019 былаСТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.Вот сегодня я возвращался с пляжа - специально проехал мимо НОВЕНЬКОГО - растет как на дрожжах - дома в 4 этажа. Квартир там мало - площадь каждой большая - кажется от 180 квадратов.Знаете какая цена? ОТ (!!!) 300 000 долларов.Это не дает полной картины, если не учесть такое: строит ТОТ ЖЕ ЗАСТРОЙШИК, что продавал свои квартиры всем желающим украинцам - поскромнее - всего по 60 000 евро.Вот вы же понимаете, что ему строить одно и тоже - просто почти на первой линии и не на первой линии - все одно и тоже (я думаю, цена земли только разная). Бригады у него одни и веже. Поставщики одни и теже. железобетон - один и тот же. Архитекторы - одни и теже.Так кон будет продавать дешевле или нет?Ксатати, уже все продано... От 300 000 долларов...2. Многие застройщики работают на кредитах Азербайджана или Эмиратов. Эти кредиты выдают в ВАЛЮТЕ и возвращать их нужно в ВАЛЮТЕ.Интересует ли кредитора курс лиры - ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНЫЙ - как был в июле 2018так и есть сегодня 6,84.Не стабильный (были периоды) - а кредитора это волнует? НИ_КАК.А продавца? НИКАК. Он в прайсе вам напишет: 116 000 евро - как уже пишет за "2+1".Видите, как все просто.Ксатити, иногда кредитор берет возврат кредита не баблом или бабулетами а КВАРТИРАМИ.3. По поводу фразы: "Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование?"Это не Ваша ошибка, это проецирование украинского менталитета на зарубежную действительность.Вот простой пример:- Почему сменился Глава Нацбанка Украины? А? Ответ писать? Сами знаете?- Почему в мае прошлого года сменили принудительно за 1 день главу Нацбанка Турции?Может - "политическое давление"?А нет: он сопротивлялся снижению учётной ставки Нацбанка. Она была на уровне 24% и были депозиты по 28 СЛАДКИХ процентов годовых. И были кредиты по 48% годовых.Что произошло за год?- депозиты - средневзвешенная цена 7,2% годовых.- кредиты - смеяться будете - на авто от 0,35% в месяц, на квартиры - от 0,64% в месяц и с "американскими" условиями - первый год НИЧЕГО погашать не нужно, срок кредита на квартиру - 15 (пятнадцать!!!) лет.Это привело к многократному (!!!!) количеству продаж квартир, в том числе - в три (!!!) кажется раза!!!! - Я выкладывал табличку - флудеры все загадили.То есть: есть "політичний тиск" и есть "політичний тиск".Только направление тиску - РІЗНЕ.Вчера на пляже говорил с местными - у них человек работает директором своей риэлторской конторы - вот так мне на пляже и сказали:(приведена цитата, но по памяти).Мое мнение:И уже дорожает. То, что неделю назад продавалось за 800 000 лир - уже продано. Есть по 850 000 такое же.- может быть, что осенью - я думаю ноябрь-декабрь -- но надо будет действовать быстро решительно и БЫТЬ НА МЕСТЕ.Почему так?А вот станет курс доллара расти вдруг - чего бы нет?Вот вам как работают мозги турков, которые покупают/продают недвигу:(.... удалено)Господа форумчане! Давайте определимся: вы будете читать тут козлодоевых, дилетантов типа ай-ди-инвестора , (удалено), (удалено), (удалено), (удалено) и прочих "специалистов по зарубежной недвижимости", которые уже вас - НЕ Я - залили инсинуациями, догадками, ложью, гнилоподобной рыбой, вонюче-гнилостным йогуртом, диагнозами в адрес автора ветки - и при этом сидят в полной () по жизни или будете думать, куда вложиться и как заработать деньги, читая/изучая то,Меня устраивает любой ответ.Я всего-навсего рассказываю про "альтернативный вариант жизни" и больше ничего.Я имею свободное время (не всегда - активно работаю вечерами в будние дни) и имею что-то в голове.Я НЕ зарабатываЛ на торговле квартирами, я НЕ зарабатываЮ, я НЕ собираюсь зарабатываТЬ.У меня свой другой бизнес.Немного жаль, что вы живете в окружении психов, которые тут днями и ночами гадят и гадят.Они живут рядом с Вами - Слава Богу - перекрещусь - свят-свят-свят - не со мною...То что живут - что же поделать - но они ПОСТОЯННО ПУДРЯТ ВАМ МОЗГИ.У них есть понятная цель:На это они положили уже всю свою жизнь - вместо того, чтобы зарабатывать для своей семьи и думать, как жить дальше." (с киевской ветки, которую читаю с большим удовольствием).