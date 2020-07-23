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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685>
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:вблизи метро "Вирлиця" - почитаем.

я привів - ти оскаржив, адъю, флудьор
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 20:53

Я нічого не оскаржував - не знаю, про що мова.
Мій текст на попередній сторінці майже такий як і був - додав пару фраз та виправив помилки, які помітив пізніше.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:18

  flyman написав:
  akurt написав:вблизи метро "Вирлиця" - почитаем.

я привів - ти оскаржив, адъю, флудьор

почитав останні, і видалені дописи, ну що ж. Ккц образив, винен акурт :)
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:28

Господин change_pm!
Самое приятное, что установлен источник всех бед - это akurt!
Перефразируя Гайдара - концовка его знаменитой сказки:
«Кокос не растёт - виноват akurt!
Работы нет - виноват akurt!
Не хватило ума послушать его и купить за 49500$ двушку «полный фарш» - купили недострой и ждут уже 7 лет - вдруг достроят - виноват akurt!
Не хватало ума в сентябре 2019 послушать его и купить новенькую двушку на этапе строительства за 60 000€ с беспроцентной рассрочкой платежа на 2 года - и на сегодня владеть почти законченной квартирой, которую уже не купишь и за 76 000€ - виноват akurt!
Не хватило ума получить минимум 20% за год по валюте - виноват akurt!
Как подорванные тащили доллары сдать в Приват под 3% годовых минус 20% налогов - виноват akurt!
Как подорванные тащили гривну, не купив баксы по 22,5, чтобы положить на депозит под 11% годовых минус налоги, и теперь пытаться откупить по 28 - виноват akurt!”
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:54

  ib_investor написав:Діду, навчи, як ти тут клонами пишеш.
Один твій реальний нік, шмакурт. Тут зрозуміло.
Другий change_pm. Ти з цієї учьоткі пишеш іншим телефоном, але у форматі приватного доступу, щоб модератори не бачили реальний IP?

Чепуха. change_pm и akurt не похожи ничем, кроме того, что оба пишут о зарубежной недвижимости(причем о разной)
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:55

Так мы еще и СОВСЕМ в разных странах живем.
Это еще если НЕ учитывать, что мы с НИМ НИКОГДА на всем Земном шаре не встречались.
И НИКОГДА не видели один другого (в отличие от многих форумчан, с которыми я лично встречался и даже в Анталии - только в прошлом году - с четырьмя).
Кроме того, принципиальное отличие: он - инвестор в недвижимость, а я таковым НЕ являюсь.
Для парней с Финансового форума СТЫДНО не видеть принципиальное отличие ХОТЯ БЫ В ЭТОМ. Очень должно быть стыдно: форум-то Финансовый...
Парни всегда ошибаются и во всем.
Потому плохо живут - а я виноват, блин...

P.S. Для ib-investora - я НІКОЛИ не приховую свою ІР-адресу.
Ні_ко_ли.
Якщо так будете помилятися і на фондовому ринку - де ви теж новачок - то пропадуть всі депозити, а брокери будуть потирати долоні.
Краще приберіть той бруд, що Ви - будучи недосвідченим - про мене написали. За Правилами форуму ще можете відредагувати і прибрати свої помилки.
І ви тоді дістанете для себе дуже важливу річ: знання того, що на Фінансовому форумі мождна робити будь-які дурниці, помилятися МОЖНА, і ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ можна, але на ФОНДОВОМУ - не дай Боже...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:35

  akurt написав:Не хватило ума послушать его и купить за 49500$ двушку «полный фарш» - купили недострой и ждут уже 7 лет - вдруг достроят - виноват akurt!
Не хватало ума в сентябре 2019 послушать его и купить новенькую двушку на этапе строительства за 60 000€ с беспроцентной рассрочкой платежа на 2 года - и на сегодня владеть почти законченной квартирой, которую уже не купишь и за 76 000€ - виноват akurt!
Не хватило ума получить минимум 20% за год по валюте - виноват akurt!

Тоже хотелось бы всё таки вернуться к теме ветки, это куда полезнее и интереснее, чем искать Ваших клонов. :mrgreen:
Акурт, время показало, Вы были правЫ и было выгодно инвестировать в турецкую недвижимость. Хочу спросить ВАШЕ МНЕНИЕ. В ближайшем обозримом будущем 1-3 года рост продолжится? Лира не стабильная валюта, что будет с ценами на недвижимость, если лиру начнёт "штормить"? Что будет, если изменится, а это вполне возможно, процентная ставка на ипотечное кредитование? На сколько я понимаю, на рост цен именно это оказало давление в первую очередь. Покупка недвижимости иностранцами сильно "погоду" на рынке не делает?!
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:14

текст удалён - он содержал ответ на вопрос выше - человек прочитал,
Отлично!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:07

  akurt написав:А Вы точно не мой клон?
Ребята разоблачат и зело сильно наругают....

:mrgreen: Так пусть нажалуются модератору, IP-проверить нынче не мудрено))).
А ругани я не боюсь, просто в этом не участвую.

  akurt написав:Я думаю, что ответы на ваши вопросы будут в части 4.


Большое спасибо и за третью часть. Понравилось!!! Вы пишите о смене главы НБУ и турецкого "главного банкира", уж не знаю, как там его правильно называть, о низкой учётной ставке и как следствие дешёвой ипотеки, дешёвого кредитования, и вообще дешёвых "денег". Как Вы думаете, если дадут в Украине ипотеку под 10% и ниже, стоит ли ожидать и у нас рост недвижимости? Ситуация ведь аналогична, ну пусть мы несколько отстаём, но тенденция подобная.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:39

Я не в теме по кредитам и недвиге в Украине.
На других ветках - не беру дурной пример - не пишу и не вставляю свои 5 копеек.
Единственное, что я думаю - нет «подобных тенденций».
Идеи разные. И ресурсы.

Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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