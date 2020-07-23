Додано: П'ят 24 лип, 2020 13:55

Так мы еще и СОВСЕМ в разных странах живем.

Это еще если НЕ учитывать, что мы с НИМ НИКОГДА на всем Земном шаре не встречались.

И НИКОГДА не видели один другого (в отличие от многих форумчан, с которыми я лично встречался и даже в Анталии - только в прошлом году - с четырьмя).

Кроме того, принципиальное отличие: он - инвестор в недвижимость , а я таковым НЕ являюсь.

Для парней с Финансового форума СТЫДНО не видеть принципиальное отличие ХОТЯ БЫ В ЭТОМ. Очень должно быть стыдно: форум-то Финансовый...

Парни всегда ошибаются и во всем.

Потому плохо живут - а я виноват, блин...



P.S. Для ib-investora - я НІКОЛИ не приховую свою ІР-адресу.

Ні_ко_ли.

Якщо так будете помилятися і на фондовому ринку - де ви теж новачок - то пропадуть всі депозити, а брокери будуть потирати долоні.

Краще приберіть той бруд, що Ви - будучи недосвідченим - про мене написали. За Правилами форуму ще можете відредагувати і прибрати свої помилки.

І ви тоді дістанете для себе дуже важливу річ: знання того, що на Фінансовому форумі мождна робити будь-які дурниці, помилятися МОЖНА, і ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ можна, але на ФОНДОВОМУ - не дай Боже...

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 лип, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).