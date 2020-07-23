Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?
Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!! Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет. А я буду всё равно ждать 4ую часть.))
akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?
Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!! Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет. А я буду всё равно ждать 4ую часть.))
Мёд для ушей ))) я даже не думала что так можно )))
Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите. Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем. Не откажите в любезности.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите. Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем. Не откажите в любезности.