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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:27

  akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?

Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!!
Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет.
А я буду всё равно ждать 4ую часть.)) :wink:
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:40

  San1t написав:
  akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?

Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!!
Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет.
А я буду всё равно ждать 4ую часть.)) :wink:

Мёд для ушей ))) я даже не думала что так можно )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:02

Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите.
Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем.
Не откажите в любезности.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:20

  akurt написав:Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите.
Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем.
Не откажите в любезности.

Дорого, в Италии 0,057€ :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://hrk.aero/ru/u-kharkivskomu-aero ... -covid-19/ А чё азуром летишь,а не пегасусом своим излюбленным? Ночью прохладно,возьми шляпу)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:02

Мизантрóп
А слабо написати в лічку Акурту свої ФІО і посилання на фейсбук? Ну, щоби і акурт був в курсі, що тепер робить Мизантрóп?

зі. Ти чоловік чи сцикло? :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:59

  change_pm написав:Мизантрóп
А слабо написати в лічку Акурту свої ФІО і посилання на фейсбук? Ну, щоби і акурт був в курсі, що тепер робить Мизантрóп?

зі. Ти чоловік чи сцикло? :shock:
Я красавчик,куда мне до него,я не так глуп,мы давно дружим.Назад смотрю МАУ улетел https://hrk.aero/ru/onlajjn-tablo/stran ... =departing я удивлюсь если он тайно посещает...))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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