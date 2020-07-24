Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?
Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!! Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет. А я буду всё равно ждать 4ую часть.))
akurt написав:Раз вы прочитали текст выше и удовлетворены - весь свой текст выше удаляю: ну в самом деле, зачем людям что то знать по теме ветки, правда?
Я действительно прочитал, и для меня было полезно узнать Ваше мнение. Спасибо!!! Вы хозяин текста и решаете оставлять его или нет. От себя добавлю, людям очень интересно читать Ваши посты по теме ветки, а флудерам и троллям, видимо наплевать. Я относительно новый читатель, но когда читал сначала и пытался нагнать, очень сожалел, что из-за пары тройки троллей Вы удаляли свои посты. Но повторюсь, Вы хозяин своих постов и Вы имеете право ИМХО решать, оставлять их или нет. А я буду всё равно ждать 4ую часть.))
Мёд для ушей ))) я даже не думала что так можно )))
Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите. Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем. Не откажите в любезности.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите. Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем. Не откажите в любезности.
Цей випадок зазвичай ретельно вивчають в Київському міському психоневрологічному диспансері №1 - особливо добре получаєтсья не в період збудження, як зараз, а вперіод реміссії. akurt знаходиться там, де йому і треба: в Анталії. Ось фото - хвилин 40 тому... Вивчаю, як себе почувають хлопці на мотоциклах при +37. Нормально почувають... Мене той, що ліворуч зацікавів, тому й робив фото - здалося, що у нього позаду - кондиціонери. Вологість повітря "правильна"... В мене в авто - зрозуміло - працює кондиціонер. На стандартні +21. В квартирі - на +24.
Важкі клінічні випадки захворювання потребують особливої уваги лікарів, а модераторів - відповіді самим собі на запитання: навіщо тримати психічно хворих на Фінансовому форумі України. Прошу Faceless підтвердити мою ІР-адресу: Просто щоби всі впевнилися, що психічно хворі ("Я красавчик") "рулять" на цій гілці форуму.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).