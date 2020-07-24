Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:02

Пани stm а вот не темните, расскажите нам как на новом месте, что замечательного, во сколько обошёлся обмен, сколько кВтчас энергии в месяц тратите.

Реально интересно как правильно люди живут, мы же неправильно живем.

Не откажите в любезности.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).