Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мизантроп - больной на всю голову. начинал гадить на єтой ветке в сентябре 2018 со стихов. Прогрессирует...
Киевляне - я уже писал - мне Вас искренне жаль. Вот это чувырло, если не обрезает ветки на дачах за Окружной Киева, если не покупает червячков на окружной Киева, если не пытается поймать глистявок в речке-вонючке в Кагарлыцком районе - то гадит тут. Если не гадит, то ходит по улицам мимо ваших жен и детей. Что еще хуже.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Господа, вопрс по теме ветки. Кто-то делал у заграничного нотариуса доверенность на продажу недвижимости в Украине ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )