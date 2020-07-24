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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:02

Мизантроп - больной на всю голову.
начинал гадить на єтой ветке в сентябре 2018 со стихов.
Прогрессирует...

Киевляне - я уже писал - мне Вас искренне жаль.
Вот это чувырло, если не обрезает ветки на дачах за Окружной Киева, если не покупает червячков на окружной Киева, если не пытается поймать глистявок в речке-вонючке в Кагарлыцком районе - то гадит тут.
Если не гадит, то ходит по улицам мимо ваших жен и детей.
Что еще хуже.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нельзя летать в Украину?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:07

Мизантроп - психически больной.
Что вы от него хотите?
Идя по улицам Киева - советую оглядываться.
Сейчас сделаю фото с моего балкона прямо с этим текстом.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:08

  Damien написав:Нельзя летать в Украину?

Можно,речь не в том.Тваринка доводиться до сказу,так треба
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:09

  akurt написав:Мизантроп - психически больной.
Что вы от него хотите?
Идя по улицам Киева - советую оглядываться.
Сейчас сделаю фото с моего балкона прямо с этим текстом.

Шланг ты в полдень вернулся,не гони дуру.отдохни,у тебя два перелета,паника и т.д.за пол суток
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:11

Киевляне, мне вас жалко.
Фото с балкона с текстом упыря.
Зображення
Берегите детей и жен, да и сами оглядывайтесь...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Господа, вопрс по теме ветки.
Кто-то делал у заграничного нотариуса доверенность на продажу недвижимости в Украине ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Я в Козине дою мышей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:17

  Мизантрóп написав:Я в Козине дою мышей

Зображення
У когось ще є сумніви?

В Козині - Гугл все знає - немає психотерапевтичної лікарні.
А так би твоє доручення завірив би Головний лікар лікарні.

Хомякоид - Вы удовлетворены ответом на ваш вопрос?
Я - да.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:24

Сохраним для истории:
  Мизантрóп написав:https://hrk.aero/ru/u-kharkivskomu-aeroporti-mozhna-zdati-test-na-covid-19/ А чё азуром летишь,а не пегасусом своим излюбленным? Ночью прохладно,возьми шляпу)

  Мизантрóп написав:
  Damien написав:Нельзя летать в Украину?

Можно,речь не в том.Тваринка доводиться до сказу,так треба


  Мизантрóп написав:Шланг ты в полдень вернулся,не гони дуру.отдохни,у тебя два перелета,паника и т.д.за пол суток


Казалось бы: выпей водки-паленки или там Таземпам - спазмы двух извилин бы прошли.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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