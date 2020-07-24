Додано: Суб 25 лип, 2020 15:02

Мизантроп - больной на всю голову.

начинал гадить на єтой ветке в сентябре 2018 со стихов.

Прогрессирует...



Киевляне - я уже писал - мне Вас искренне жаль.

Вот это чувырло, если не обрезает ветки на дачах за Окружной Киева, если не покупает червячков на окружной Киева, если не пытается поймать глистявок в речке-вонючке в Кагарлыцком районе - то гадит тут.

Если не гадит, то ходит по улицам мимо ваших жен и детей.

Что еще хуже.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).