Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:02
Мизантроп - больной на всю голову. начинал гадить на єтой ветке в сентябре 2018 со стихов. Прогрессирует... Киевляне - я уже писал - мне Вас искренне жаль. Вот это чувырло, если не обрезает ветки на дачах за Окружной Киева, если не покупает червячков на окружной Киева, если не пытается поймать глистявок в речке-вонючке в Кагарлыцком районе - то гадит тут. Если не гадит, то ходит по улицам мимо ваших жен и детей. Что еще хуже.
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akurt
в Суб 25 лип, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:04
Нельзя летать в Украину?
Damien
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:07
Мизантроп - психически больной. Что вы от него хотите? Идя по улицам Киева - советую оглядываться. Сейчас сделаю фото с моего балкона прямо с этим текстом.
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akurt
в Суб 25 лип, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:08
Damien написав:
Нельзя летать в Украину?
Можно,речь не в том.Тваринка доводиться до сказу,так треба
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:09
akurt написав: Мизантроп
- психически больной.
Что вы от него хотите?
Идя по улицам Киева - советую оглядываться.
Сейчас сделаю фото с моего балкона прямо с этим текстом.
Шланг ты в полдень вернулся,не гони дуру.отдохни,у тебя два перелета,паника и т.д.за пол суток
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:11
Киевляне, мне вас жалко.
Фото с балкона с текстом упыря.
Берегите детей и жен, да и сами оглядывайтесь...
Востаннє редагувалось
akurt
в Суб 25 лип, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:11
Господа, вопрс по теме ветки.
Кто-то делал у заграничного нотариуса доверенность на продажу недвижимости в Украине ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:12
Я в Козине дою мышей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:17
Мизантрóп написав: Я в Козине дою мышей
У когось ще є сумніви?
В Козині -
Гугл все знає
- немає психотерапевтичної лікарні.
А так би твоє доручення завірив би Головний лікар лікарні.
Хомякоид
- Вы удовлетворены ответом на ваш вопрос?
Я - да.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:24
Сохраним для истории:
Мизантрóп написав:
https://hrk.aero/ru/u-kharkivskomu-aeroporti-mozhna-zdati-test-na-covid-19/ А чё азуром летишь,а не пегасусом своим излюбленным? Ночью прохладно,возьми шляпу)
Мизантрóп написав: Damien написав:
Нельзя летать в Украину?
Можно,речь не в том.Тваринка доводиться до сказу,так треба
Мизантрóп написав:
Шланг ты в полдень вернулся,не гони дуру.отдохни,у тебя два перелета,паника и т.д.за пол суток
Казалось бы: выпей водки-паленки или там
Таземпам
- спазмы двух извилин бы прошли.
Но мне реально понравилось:
Ахтунг! Ахтунг!
Веткой правят упыри!
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akurt
в Суб 25 лип, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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