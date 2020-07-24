Додано: Суб 25 лип, 2020 15:48

Все верно - пани stm - молодец - с уточнением:

Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей.

К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр.

Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны.

В этом случае идти к другому нотариусу.



Еще уточнение: сейчас нельзя просто так прийти в Консульство и заверить Доверенность - только предварительная запись (в сязи с коронавирусом).

В засаду попал приятель - кинулся продавать однушку во Львове - а она оформлена на маму, однушке уже лет 15 - сын мамы все сдает ее в аренду - а мама уж 15 лет как замужем за сеньором Алессандро, за который ухаживала на берегу Taranto - кинулись - ага - там в Италии очередь вперед на год...

Продажа застопорилась... А клиент уже держал в руках тридцатку баксов...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).