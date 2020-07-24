akurt написав:Сохраним для истории:
Казалось бы: выпей водки-паленки или там Таземпам - спазмы двух извилин бы прошли.
Но мне реально понравилось:
Если пролежит неделю,дам фотки всем)
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:29
Если пролежит неделю,дам фотки всем)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:31
Парни! Экономисты! Финансисты! Инвесторы! Манагеры! ФОПы! Директора фирм! Лендлорды!
Форумчане!
Счастье есть - его не может не быть!
В список! В очередь! Упырь даст вам фото!
Примечание: Подаренные фото берите в перчатках резиновых для чистки унитазов.
Мало ли что...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:41
Вам абсолютно верно ответили на Киевской ветке идёте в консульство Украины ближайшее к вашему нынешнему месту жительства, там всё оформляют на месте за 1 день. Стоимость озвучат. Дальше пересылка этого документа в Украину. Всё.
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:48
Все верно - пани stm - молодец - с уточнением:
Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей.
К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр.
Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны.
В этом случае идти к другому нотариусу.
Еще уточнение: сейчас нельзя просто так прийти в Консульство и заверить Доверенность - только предварительная запись (в сязи с коронавирусом).
В засаду попал приятель - кинулся продавать однушку во Львове - а она оформлена на маму, однушке уже лет 15 - сын мамы все сдает ее в аренду - а мама уж 15 лет как замужем за сеньором Алессандро, за который ухаживала на берегу Taranto - кинулись - ага - там в Италии очередь вперед на год...
Продажа застопорилась... А клиент уже держал в руках тридцатку баксов...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:54
Акурт при всех консульствах Украины работают верные нотариусы. Всё оформляется на месте куда идти и сколько ждать говорят на месте и без проблем.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:04
При Консульствах Украины за границей НИКОГДА не работали нотариусы и не работают.
Заверяет документы Консул Украины (По Закону).
Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.
Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.
Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів.
1.3. Консулами вчиняються такі види нотаріальних дій:
1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності
та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та
заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,
гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що
знаходиться в Україні;
КОН_СУ_ЛА_МИ...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:08
Ехпретка краще борщ вари, а не вумнічай тутай не хфоруме...
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:09
Да-да, прикол в том что во всех консульствах вас первым за руку поймает помощник нотариуса. Можно брать и не его, а нотаря внешнего и съэкономить "3 шиллинга", но смысл... Хотя йогурт, рыба, 1+1 без бассейна... Да, экономия наше всё
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:11
Как там налогообложение в ЮК всё ещё считают вас нищебродом?
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:13
Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов...
Смеялся до слез...
Для справки. Там, где stm купила виллу в Италии - кто занимается Доверенностями - их вычитыванием и уточнением принесенного текста на флэшке?
Радник з консульских питань...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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