Читайте текст выше.Никогда никогда никогда НИ_КОГ_ДА
не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов, помощников нотариусов, заместителей нотариусов, старших заместителей помощников нотариусов, младших заместителей помощников нотариусов, старших проставителей печатей, подавальщиков бумаги в принтер, хранителей печатей нотариусов и прочая и прочая и прочая...
Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань
Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса. Вице-консул - может. Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей...
Но мне stm
реально нравится:
stm написав:Акурт, по закону вы правы
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).