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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:14

  akurt написав:Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов...
Смеялся до слез...

Акурт, по закону вы правы, но как в помещении для консульства оказывается комната под сдачу нотариусу у которого не один даже помощник... Бывает конечно, случайность такая. И консул вас аккуратно принимает без очереди, тоже случайность и документы за один день, но можно и 3 дня счастья. Машиной через Румынию+Болгарию+Турцию, красота )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:22

Читайте текст выше.
Никогда никогда никогда НИ_КОГ_ДА не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов, помощников нотариусов, заместителей нотариусов, старших заместителей помощников нотариусов, младших заместителей помощников нотариусов, старших проставителей печатей, подавальщиков бумаги в принтер, хранителей печатей нотариусов и прочая и прочая и прочая...
Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань
Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса. Вице-консул - может.
Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей...
Но мне stm реально нравится:
  stm написав:Акурт, по закону вы правы
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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  #<1 ... 685686687688
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