Додано: Нед 26 лип, 2020 06:11

Цель флудеров простая: не дать читателю ознакомится с самыми важными для них материалами: материалам о недвижимости.

События главные возможно произойдут сегодня.

Флудеры загадили ветку по самый уши.Потому они вам будут писать любую ересь - то про то, как они разводят крыс и выдавливают у них молоко для лечения болезней мозга, то про то, что нужно на голову надевать шапку из собачьей шерсти и поливать ее холодной водой - и лучше это сделать ночью и в Харькове. Изощряясь в ереси, флудер пишет и пишет то о том, на каком типе самолета я улетаю в Антарктиду, то даже какая авиакомпания осуществляет перелет.На сегодня[quote="5020305:akurt"](или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть первая.(текст еще существует)[quote="5020305:akurt"](или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть вторая.(текста уже нет - уже сам не знаю, куда он исчез)[quote="5020305:akurt"](или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть третья.(текста на сегодня уже нет - он был у меня в "голове" но флудерыв так завари ветку то не хочется выкладывать)НАПОМНЮ: речь идет о том, как простая семья обычных людей, имя в кармане 40 000 долларов, приехала в Анталию, где никогда не была, с надеждой купить квартиру. Это простое действо вызывало у флудеров просто шок и спазмы головного мозга и они делают все, чтобы в никогда не узнали, как идет процесс)[quote="5020305:akurt"](или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть четвертая.(текст удален автором ибо флудеры топтались по нему грязными ножками)[quote="5020305:akurt"](или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)Часть пятая.Возможно будет куплена квартира.Как я написал - я НЕ встречаюсь с покупателями, никогда их не видел и даже никогда не разговаривал.Более того, у меня нет никакой личной заинетерсованности.Я дал покупателям своего водителя с автомобилем - за 250 лир в день работы (примерно 1000 гривен)Прошло трое суток напряжённой работы - они осмотрели уже более 30-ти объектов и провели массу переговоров.Сегодня к работе подключается квалифицированный переводчик из нашей украинской диаспоры.М переводчика дал я.Я прямо сейчас уезжаю на пляж - самое сладкое время на море 6-00 утра - делаю так КАЖДЫЙ день - не всегда в 6-00, но в 7-00 или в 8-00 - и по возвращению возможно напишу часть 5.Это просто о вас - это просто о нормальных людях - совсем НЕ богатых, которые имеют на кармане совсем НЕБОЛЬШИЕ деньги - и хотят сделать простую вещь - купить простую - возможно самую дешевую из всех дешевых квартир.На море вчера вечером. Тень от меня.