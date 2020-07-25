Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов... Смеялся до слез...
Акурт, по закону вы правы, но как в помещении для консульства оказывается комната под сдачу нотариусу у которого не один даже помощник... Бывает конечно, случайность такая. И консул вас аккуратно принимает без очереди, тоже случайность и документы за один день, но можно и 3 дня счастья. Машиной через Румынию+Болгарию+Турцию, красота )))
Читайте текст выше. Никогда не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов. Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса. Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей... Но мне stm реально нравится:
stm написав:Акурт, по закону вы правы
Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Флудеры загадили ветку по самый уши. Цель флудеров простая: не дать читателю ознакомится с самыми важными для них материалами: материалам о недвижимости. Потому они вам будут писать любую ересь - то про то, как они разводят крыс и выдавливают у них молоко для лечения болезней мозга, то про то, что нужно на голову надевать шапку из собачьей шерсти и поливать ее холодной водой - и лучше это сделать ночью и в Харькове. Изощряясь в ереси, флудер пишет и пишет то о том, на каком типе самолета я улетаю в Антарктиду, то даже какая авиакомпания осуществляет перелет.
На сегодня флудеры похоронили материал о НЕДВИЖИМОСТИ: [quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!») Часть первая. (текст еще существует)
[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть вторая. (текста уже нет - уже сам не знаю, куда он исчез)
[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть третья. (текста на сегодня уже нет - он был у меня в "голове" но флудерыв так завари ветку то не хочется выкладывать)
НАПОМНЮ: речь идет о том, как простая семья обычных людей, имя в кармане 40 000 долларов, приехала в Анталию, где никогда не была, с надеждой купить квартиру. Это простое действо вызывало у флудеров просто шок и спазмы головного мозга и они делают все, чтобы в никогда не узнали, как идет процесс)
[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть четвертая. (текст удален автором ибо флудеры топтались по нему грязными ножками)
[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть пятая. События главные возможно произойдут сегодня. Возможно будет куплена квартира. Как я написал - я НЕ встречаюсь с покупателями, никогда их не видел и даже никогда не разговаривал. Более того, у меня нет никакой личной заинетерсованности. Я дал покупателям своего водителя с автомобилем - за 250 лир в день работы (примерно 1000 гривен) чтобы они хотя бы не попали в засаду и их никто не обманул. Прошло трое суток напряжённой работы - они осмотрели уже более 30-ти объектов и провели массу переговоров. Сегодня к работе подключается квалифицированный переводчик из нашей украинской диаспоры. М переводчика дал я.
Я прямо сейчас уезжаю на пляж - самое сладкое время на море 6-00 утра - делаю так КАЖДЫЙ день - не всегда в 6-00, но в 7-00 или в 8-00 - и по возвращению возможно напишу часть 5.
Это просто о вас - это просто о нормальных людях - совсем НЕ богатых, которые имеют на кармане совсем НЕБОЛЬШИЕ деньги - и хотят сделать простую вещь - купить простую - возможно самую дешевую из всех дешевых квартир. На море вчера вечером. Тень от меня.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Написано в 7-55 утра на пляже на смартфоне (возможны ошибки)
Зачем я дал семейной паре с Украины переводчика из украинской диаспоры в Анталии? Все просто: - мой водитель из местных турков не совсем уверенно говорит на русском/украинском, хотя знает их и не один раз был в Украине. - согласитесь, покупка квартиры в стране, в которой ты первый раз, очень щепетильное событие и важен каждый нюанс. - каждый лишний день обдумывания и ощупывается квартир (ежедневно минимум до 20-00) - лишние расходы - они платят моему водителю 250 лир +70 лир на дизельное топливо,
САМОЕ ГЛАВНОЕ Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына (убийца сказал ребёнку; «Хочешь жить - убегай, малыш»), а сохранность фресок Айя Софии, которые были целыми с мая 1453 года и остаются и целыми, и доступными и сегодня. Так вот турецкий гражданин, который 30 минут назад начал обслуживать семейную пару из Украины, сказал сегодня: - Очень приятные люди, образованные, корректные, приятные. У них есть только один недостаток: у них очень мало денег... В том смысле, что то, что рекомендовал akurt - только новое в новостройке и в новом доме - осуществить не удастся. И ещё обратите внимание: это то, чего так не хватает украинцам: не поливать грязью друг друга, а «любить ближнего своего». Для турков - украинцы - «ближние». Пожелаем нашим людям удачи: возможно именно сегодня будет самое важное событие в их жизни: первая покупка недвижимости за границей,
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).