Додано: Нед 26 лип, 2020 08:08

Написано в 7-55 утра на пляже на смартфоне (возможны ошибки)



Зачем я дал семейной паре с Украины переводчика из украинской диаспоры в Анталии?

Все просто:

- мой водитель из местных турков не совсем уверенно говорит на русском/украинском, хотя знает их и не один раз был в Украине.

- согласитесь, покупка квартиры в стране, в которой ты первый раз, очень щепетильное событие и важен каждый нюанс.

- каждый лишний день обдумывания и ощупывается квартир (ежедневно минимум до 20-00) - лишние расходы - они платят моему водителю 250 лир +70 лир на дизельное топливо,



САМОЕ ГЛАВНОЕ

Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына (убийца сказал ребёнку; «Хочешь жить - убегай, малыш»), а сохранность фресок Айя Софии, которые были целыми с мая 1453 года и остаются и целыми, и доступными и сегодня.

Так вот турецкий гражданин, который 30 минут назад начал обслуживать семейную пару из Украины, сказал сегодня:

- Очень приятные люди, образованные, корректные, приятные. У них есть только один недостаток: у них очень мало денег...

В том смысле, что то, что рекомендовал akurt - только новое в новостройке и в новом доме - осуществить не удастся.

И ещё обратите внимание: это то, чего так не хватает украинцам: не поливать грязью друг друга, а «любить ближнего своего».

Для турков - украинцы - «ближние».

Пожелаем нашим людям удачи: возможно именно сегодня будет самое важное событие в их жизни: первая покупка недвижимости за границей,

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).