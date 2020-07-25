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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:14

  akurt написав:Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов...
Смеялся до слез...

Акурт, по закону вы правы, но как в помещении для консульства оказывается комната под сдачу нотариусу у которого не один даже помощник... Бывает конечно, случайность такая. И консул вас аккуратно принимает без очереди, тоже случайность и документы за один день, но можно и 3 дня счастья. Машиной через Румынию+Болгарию+Турцию, красота )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:22

Читайте текст выше.
Никогда не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов.
Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань
Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса.
Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей...
Но мне stm реально нравится:
  stm написав:Акурт, по закону вы правы

Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 06:11

Флудеры загадили ветку по самый уши.
Цель флудеров простая: не дать читателю ознакомится с самыми важными для них материалами: материалам о недвижимости.
Потому они вам будут писать любую ересь - то про то, как они разводят крыс и выдавливают у них молоко для лечения болезней мозга, то про то, что нужно на голову надевать шапку из собачьей шерсти и поливать ее холодной водой - и лучше это сделать ночью и в Харькове. Изощряясь в ереси, флудер пишет и пишет то о том, на каком типе самолета я улетаю в Антарктиду, то даже какая авиакомпания осуществляет перелет.

На сегодня флудеры похоронили материал о НЕДВИЖИМОСТИ:
[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть первая.
(текст еще существует)

[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)

Часть вторая.
(текста уже нет - уже сам не знаю, куда он исчез)

[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)

Часть третья.
(текста на сегодня уже нет - он был у меня в "голове" но флудерыв так завари ветку то не хочется выкладывать)

НАПОМНЮ: речь идет о том, как простая семья обычных людей, имя в кармане 40 000 долларов, приехала в Анталию, где никогда не была, с надеждой купить квартиру. Это простое действо вызывало у флудеров просто шок и спазмы головного мозга и они делают все, чтобы в никогда не узнали, как идет процесс)

[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)

Часть четвертая.
(текст удален автором ибо флудеры топтались по нему грязными ножками)

[quote="5020305:akurt"]ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ
(или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)

Часть пятая.
События главные возможно произойдут сегодня.
Возможно будет куплена квартира.
Как я написал - я НЕ встречаюсь с покупателями, никогда их не видел и даже никогда не разговаривал.
Более того, у меня нет никакой личной заинетерсованности.
Я дал покупателям своего водителя с автомобилем - за 250 лир в день работы (примерно 1000 гривен) чтобы они хотя бы не попали в засаду и их никто не обманул.
Прошло трое суток напряжённой работы - они осмотрели уже более 30-ти объектов и провели массу переговоров.
Сегодня к работе подключается квалифицированный переводчик из нашей украинской диаспоры.
М переводчика дал я.

Я прямо сейчас уезжаю на пляж - самое сладкое время на море 6-00 утра - делаю так КАЖДЫЙ день - не всегда в 6-00, но в 7-00 или в 8-00 - и по возвращению возможно напишу часть 5.

Это просто о вас - это просто о нормальных людях - совсем НЕ богатых, которые имеют на кармане совсем НЕБОЛЬШИЕ деньги - и хотят сделать простую вещь - купить простую - возможно самую дешевую из всех дешевых квартир.
На море вчера вечером. Тень от меня.
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"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:08

Написано в 7-55 утра на пляже на смартфоне (возможны ошибки)

Зачем я дал семейной паре с Украины переводчика из украинской диаспоры в Анталии?
Все просто:
- мой водитель из местных турков не совсем уверенно говорит на русском/украинском, хотя знает их и не один раз был в Украине.
- согласитесь, покупка квартиры в стране, в которой ты первый раз, очень щепетильное событие и важен каждый нюанс.
- каждый лишний день обдумывания и ощупывается квартир (ежедневно минимум до 20-00) - лишние расходы - они платят моему водителю 250 лир +70 лир на дизельное топливо,

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына (убийца сказал ребёнку; «Хочешь жить - убегай, малыш»), а сохранность фресок Айя Софии, которые были целыми с мая 1453 года и остаются и целыми, и доступными и сегодня.
Так вот турецкий гражданин, который 30 минут назад начал обслуживать семейную пару из Украины, сказал сегодня:
- Очень приятные люди, образованные, корректные, приятные. У них есть только один недостаток: у них очень мало денег...
В том смысле, что то, что рекомендовал akurt - только новое в новостройке и в новом доме - осуществить не удастся.
И ещё обратите внимание: это то, чего так не хватает украинцам: не поливать грязью друг друга, а «любить ближнего своего».
Для турков - украинцы - «ближние».
Пожелаем нашим людям удачи: возможно именно сегодня будет самое важное событие в их жизни: первая покупка недвижимости за границей,
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:46

То дворічні камлання на форумі дають результат і шмакурт заробить сьогодні рильські гроші на довірливих читачах?
Поздоровляю.
Пора відкривати контору :D :D :D
ib_investor
 
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  #<1 ... 685686687688
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