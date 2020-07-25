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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:48

Все верно - пани stm - молодец - с уточнением:
Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей.
К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр.
Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны.
В этом случае идти к другому нотариусу.

Еще уточнение: сейчас нельзя просто так прийти в Консульство и заверить Доверенность - только предварительная запись (в сязи с коронавирусом).
В засаду попал приятель - кинулся продавать однушку во Львове - а она оформлена на маму, однушке уже лет 15 - сын мамы все сдает ее в аренду - а мама уж 15 лет как замужем за сеньором Алессандро, за который ухаживала на берегу Taranto - кинулись - ага - там в Италии очередь вперед на год...
Продажа застопорилась... А клиент уже держал в руках тридцатку баксов...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:54

  akurt написав:Все верно - пани stm - молодец - с уточнением:
Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей.
К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр.
Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны.
В этом случае идти к другому нотариусу.

Акурт при всех консульствах Украины работают верные нотариусы. Всё оформляется на месте куда идти и сколько ждать говорят на месте и без проблем.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:04

При Консульствах Украины за границей НИКОГДА не работали нотариусы и не работают.
Заверяет документы Консул Украины (По Закону).
Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.

Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів.
1.3. Консулами вчиняються такі види нотаріальних дій:

1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності
та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та
заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,
гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що
знаходиться в Україні;
https://data.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#Text

КОН_СУ_ЛА_МИ...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:09

  akurt написав:При Консульствах Украины за границей НИКОГДА не работали нотариусы и не работают.
Заверяет документы Консул Украины (По Закону).
Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.

Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів.

Да-да, прикол в том что во всех консульствах вас первым за руку поймает помощник нотариуса. Можно брать и не его, а нотаря внешнего и съэкономить "3 шиллинга", но смысл... Хотя йогурт, рыба, 1+1 без бассейна... Да, экономия наше всё :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:13

Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов...
Смеялся до слез...
Для справки. Там, где stm купила виллу в Италии - кто занимается Доверенностями - их вычитыванием и уточнением принесенного текста на флэшке?
Радник з консульских питань...
https://italy.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:14

  akurt написав:Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов...
Смеялся до слез...

Акурт, по закону вы правы, но как в помещении для консульства оказывается комната под сдачу нотариусу у которого не один даже помощник... Бывает конечно, случайность такая. И консул вас аккуратно принимает без очереди, тоже случайность и документы за один день, но можно и 3 дня счастья. Машиной через Румынию+Болгарию+Турцию, красота )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:22

Читайте текст выше.
Никогда не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов.
Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань
Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса.
Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей...
Но мне stm реально нравится:
  stm написав:Акурт, по закону вы правы

Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:08

Написано в 7-55 утра на пляже на смартфоне (возможны ошибки)

Зачем я дал семейной паре с Украины переводчика из украинской диаспоры в Анталии?
Все просто:
- мой водитель из местных турков не совсем уверенно говорит на русском/украинском, хотя знает их и не один раз был в Украине.
- согласитесь, покупка квартиры в стране, в которой ты первый раз, очень щепетильное событие и важен каждый нюанс.
- каждый лишний день обдумывания и ощупывается квартир (ежедневно минимум до 20-00) - лишние расходы - они платят моему водителю 250 лир +70 лир на дизельное топливо,

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына (убийца сказал ребёнку; «Хочешь жить - убегай, малыш»), а сохранность фресок Айя Софии, которые были целыми с мая 1453 года и остаются и целыми, и доступными и сегодня.
Так вот турецкий гражданин, который 30 минут назад начал обслуживать семейную пару из Украины, сказал сегодня:
- Очень приятные люди, образованные, корректные, приятные. У них есть только один недостаток: у них очень мало денег...
В том смысле, что то, что рекомендовал akurt - только новое в новостройке и в новом доме - осуществить не удастся.
И ещё обратите внимание: это то, чего так не хватает украинцам: не поливать грязью друг друга, а «любить ближнего своего».
Для турков - украинцы - «ближние».
Пожелаем нашим людям удачи: возможно именно сегодня будет самое важное событие в их жизни: первая покупка недвижимости за границей,
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына

И это логично, если следовать тематике ветки - волнуют события за границей в разрезе их влияния на то, что будет с их возможной недвижимостью там и отношения к ним именно за границей.
И, наверное, не совсем корректно писать, чтоводитель и переводчик ваши. Они ваши сотрудники или работают лично на вас? Скорее всего нет и вы просто порекомендовали (не дали) знакомого водителя и знакомого переводчика?
ol_zy
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