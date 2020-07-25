Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все верно - пани stm - молодец - с уточнением: Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей. К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр. Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны. В этом случае идти к другому нотариусу.
Еще уточнение: сейчас нельзя просто так прийти в Консульство и заверить Доверенность - только предварительная запись (в сязи с коронавирусом). В засаду попал приятель - кинулся продавать однушку во Львове - а она оформлена на маму, однушке уже лет 15 - сын мамы все сдает ее в аренду - а мама уж 15 лет как замужем за сеньором Алессандро, за который ухаживала на берегу Taranto - кинулись - ага - там в Италии очередь вперед на год... Продажа застопорилась... А клиент уже держал в руках тридцатку баксов...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Все верно - пани stm - молодец - с уточнением: Доверенность должна быть занесена в Реестр Доверенностей - а на ней стоит подпись и печать консула Украины и он не имеет доступа к Реестру Доверенностей. К ней прилагается специальная бумага для украинского нотариуса - с нею и с Доверенностью нужно прийти к любому нотариусу, чтобы внес в Реестр. Иногда нотариусы "морозятся" это сделать, хотя обязаны. В этом случае идти к другому нотариусу.
Акурт при всех консульствах Украины работают верные нотариусы. Всё оформляется на месте куда идти и сколько ждать говорят на месте и без проблем.
При Консульствах Украины за границей НИКОГДА не работали нотариусы и не работают. Заверяет документы Консул Украины (По Закону). Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.
Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.
Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів. 1.3. Консулами вчиняються такі види нотаріальних дій:
1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні; https://data.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#Text
КОН_СУ_ЛА_МИ...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:При Консульствах Украины за границей НИКОГДА не работали нотариусы и не работают. Заверяет документы Консул Украины (По Закону). Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України.
Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.
Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу у години прийому відвідувачів.
Да-да, прикол в том что во всех консульствах вас первым за руку поймает помощник нотариуса. Можно брать и не его, а нотаря внешнего и съэкономить "3 шиллинга", но смысл... Хотя йогурт, рыба, 1+1 без бассейна... Да, экономия наше всё
Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов... Смеялся до слез... Для справки. Там, где stm купила виллу в Италии - кто занимается Доверенностями - их вычитыванием и уточнением принесенного текста на флэшке? Радник з консульских питань... https://italy.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 лип, 2020 16:17, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Рассмешила реально: оказывается, в консульствах - кроме нотариусов - работают еще и помощники нотариусов... Смеялся до слез...
Акурт, по закону вы правы, но как в помещении для консульства оказывается комната под сдачу нотариусу у которого не один даже помощник... Бывает конечно, случайность такая. И консул вас аккуратно принимает без очереди, тоже случайность и документы за один день, но можно и 3 дня счастья. Машиной через Румынию+Болгарию+Турцию, красота )))
Читайте текст выше. Никогда не было и нет в Консульствах Украины - нотариусов. Есть ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал, который ведет первичный прием посетителей - часто набирают из МЕСТНЫХ украинцев - например Радник з консульських питань Вот он у Вас возьмет флэшку с текстом, распечатает, прочитает, внесет уточнения (например адрес реальный за кордоном того украинца, который в данный день находится вне Украины - так положено) - распечатает уточненный текст и даст на подпись КОНСУЛУ. А не нотариусу. И не помощнику нотариуса. Консул - птица слишком высокого полета, чтобы лично читать тексты доверенностей... Но мне stm реально нравится:
stm написав:Акурт, по закону вы правы
Спасибо.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Написано в 7-55 утра на пляже на смартфоне (возможны ошибки)
Зачем я дал семейной паре с Украины переводчика из украинской диаспоры в Анталии? Все просто: - мой водитель из местных турков не совсем уверенно говорит на русском/украинском, хотя знает их и не один раз был в Украине. - согласитесь, покупка квартиры в стране, в которой ты первый раз, очень щепетильное событие и важен каждый нюанс. - каждый лишний день обдумывания и ощупывается квартир (ежедневно минимум до 20-00) - лишние расходы - они платят моему водителю 250 лир +70 лир на дизельное топливо,
САМОЕ ГЛАВНОЕ Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына (убийца сказал ребёнку; «Хочешь жить - убегай, малыш»), а сохранность фресок Айя Софии, которые были целыми с мая 1453 года и остаются и целыми, и доступными и сегодня. Так вот турецкий гражданин, который 30 минут назад начал обслуживать семейную пару из Украины, сказал сегодня: - Очень приятные люди, образованные, корректные, приятные. У них есть только один недостаток: у них очень мало денег... В том смысле, что то, что рекомендовал akurt - только новое в новостройке и в новом доме - осуществить не удастся. И ещё обратите внимание: это то, чего так не хватает украинцам: не поливать грязью друг друга, а «любить ближнего своего». Для турков - украинцы - «ближние». Пожелаем нашим людям удачи: возможно именно сегодня будет самое важное событие в их жизни: первая покупка недвижимости за границей,
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына
И это логично, если следовать тематике ветки - волнуют события за границей в разрезе их влияния на то, что будет с их возможной недвижимостью там и отношения к ним именно за границей. И, наверное, не совсем корректно писать, чтоводитель и переводчик ваши. Они ваши сотрудники или работают лично на вас? Скорее всего нет и вы просто порекомендовали (не дали) знакомого водителя и знакомого переводчика?