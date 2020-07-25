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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:58

ol-zy!
Вам «пять балов» от меня!
Отличные вопросы и отличный текст:

И это логично, если следовать тематике ветки - волнуют события за границей в разрезе их влияния на то, что будет с их возможной недвижимостью там и отношения к ним именно за границей.
И, наверное, не совсем корректно писать, чтоводитель и переводчик ваши. Они ваши сотрудники или работают лично на вас? Скорее всего нет и вы просто порекомендовали (не дали) знакомого водителя и знакомого переводчика?

Отвечаю по пунктам:
1. Это НЕ логично, и это даже ненормально, если люди сидят в Киев/Харькове/Днепре Львове и их волнует ОЧЕНЬ фрески в соборе Айя-София, которые никуда не делись с 1453 года. И никуда не денутся – фрески все время открыты и только на период службы НЕКОТОРЫЕ будут закрываться тканью, которая будет выезжать с помощью хитрой конструкции – чудо инженерной мысли. Но их совсем не волнует то, о чем написал Флайман, или о том, что уже и в общаге КПИ много заражений Коронавирусом, и что в Полтаве произошло или в Луцке - вот фрески как-то важнее...
2. ОЧЕНЬ корректно писать ПРАВДУ. Я ее и пишу и не скрываю: это я дал/предложил/ организовал для людей, которые НИКОГДА не были в Турции, такую помощь: авто с водителем. Правда же, я об этом мог и не писать?
3. Это НЕ «сотрудники», которые «работают на вас». У меня нет/небыло/несобирается быть никаких сотрудников. Это гражданин Турции, местный, который работал в отеле, отель закрыт. Он получает пособие кажется 2000 лир в месяц – и ОЧЕНЬ рад чуток подработать на своем авто, ибо жена ему говорит: «Что-то делай, надо кормить детей!» Цену в «250 лир +солярка» он назвал сам.
4. Этот человек никакого отношения к риелторам НЕ имеет и НЕ имел. Потому я и написал: ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.
5. Люди ищут квартиру по своим деньгам – как вы будете это делать, не зная языка? Вот как? А этот водитель звонит по УКАЗАННЫМ нашими украинцами (!!!) телефонам (у них более 30 адресов и телефонов) – это ОНИ САМИ ИХ НАШЛИ - НЕ Я, И НЕ ВОДИТЕЛЬ) – ОНИ перешерстили кучу сайтов. Узнает водитель по телефону, который ОНИ дают - адрес, узнает дом, узнает время визита, привозит их – иногда весьма далеко - и хотя бы за руки подводит к дому.
6. Это ОЧЕНЬ корректно: дать переводчика - простую женщину-украинку из нашей украинской диаспоры, когда из 30 вариантов НА СЕГОДНЯ – без переводчика - выбрали 2 (два) реальных и нужны уже детали (!!!). Вот вы лично знаете, какие нужно знать детали при покупке недвижимости в данной стране? А переговоры с продавцом-турком? А поторговаться?
7. Вы даже не представляете , что такое здесь «Украинская диаспора» - вот я Вам скажу – исключительно всегда разговаривают на украинском языке и НЕ на суржике, а на чистом нормальном украинском языке. Всегда поддерживают друг-друга И НЕ ОБМАНЫВАЮТ - в отличие от российской здесь диаспоры.
8. Вот скажите – эти люди – пара из (удалено) которая списалась со мной в личке на этом форуме – они могут попросить о поддержке/помощи у меня? А должен ли я отказать? Они чуть не попали в лапы риелтора – сами нашли - не поверите – не шучу – гражданина Казахстана. Я узнал об этом случайно за сутки до их визита и пришел в ужас – мои активные действия привели к тому, что они в безопасности.
9. А вопросов возникает много. И та украинка, которая с ними начала работать как переводчик ПО ИХ ПРОСЬБЕ (!!!) – это ИХ ИНИЦИАТИВА – НЕ знает ответы. По простой причине: она мать двоих малолетних детей и НИКОГДА не работала никем в Турции, в том числе и жадным риелтором: «ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». Чистый!
10. Вопросы, которые возникали и возникают: а) можно ли иностранцу арендовать ячейку и положить туда баксы? – Нельзя. Не имеете счета в банке – не откроете.
А счет вы - как иностранец - НЕ откроете, пока не купите квартиру. Кроме того, за ячейками – очередь. Они об этом знали? Нет. А Я ЗНАЮ. б) с чего начать оформление сделки? Кто об этом знает? А я знаю: с получения турецкого ИНН и знаю, как и где его получить. в) А кто знает, что нужно сделать перевод украинского паспорта на турецкий язык и заверить нотариально? А я знаю и переводчиков сертифицированных и адрес и телефон (дал час назад) – это опять наша диаспора (!!!) – и знаю цену, и процедуру. г) А кто знает, что нужно заказывать Акт экспертизы квартиры и без него сделка НЕ состоится? А я знаю и даже знаю, где можно заказать так, чтобы сделали не за неделю, а за 48 часов.
11. Как видите, все очень просто. Просто и то, что люди привыкли, что их обманывают на каждом шагу, дурят и кидают, и потому и поверить не могут, что где-то на Земном шаре есть люди, которые НЕ обманывают, НЕ кидают, и ничего с этого иметь не хотят.
Как видите, все просто. И все – корректно.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ого! водитель, переводчик который никогда не работал, кэш и покупка через Акурта который никогда, никогда не обманывает!!! Я очень впечатлительный читатель )))
stm
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