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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:58
ol-zy!
Вам «пять балов» от меня!
Отличные вопросы и отличный текст:
И это логично, если следовать тематике ветки - волнуют события за границей в разрезе их влияния на то, что будет с их возможной недвижимостью там и отношения к ним именно за границей.
И, наверное, не совсем корректно писать, чтоводитель и переводчик ваши. Они ваши сотрудники или работают лично на вас? Скорее всего нет и вы просто порекомендовали (не дали) знакомого водителя и знакомого переводчика?
Отвечаю по пунктам:
1. Это НЕ логично, и это даже ненормально, если люди сидят в Киев/Харькове/Днепре Львове и их волнует ОЧЕНЬ фрески в соборе Айя-София, которые никуда не делись с 1453 года. И никуда не денутся – фрески все время открыты и только на период службы НЕКОТОРЫЕ будут закрываться тканью, которая будет выезжать с помощью хитрой конструкции – чудо инженерной мысли. Но их совсем не волнует то, о чем написал Флайман, или о том, что уже и в общаге КПИ много заражений Коронавирусом, и что в Полтаве произошло или в Луцке - вот фрески как-то важнее...
2. ОЧЕНЬ корректно писать ПРАВДУ. Я ее и пишу и не скрываю: это я дал/предложил/ организовал для людей, которые НИКОГДА не были в Турции, такую помощь: авто с водителем. Правда же, я об этом мог и не писать?
3. Это НЕ «сотрудники», которые «работают на вас». У меня нет/небыло/несобирается быть никаких сотрудников. Это гражданин Турции, местный, который работал в отеле, отель закрыт. Он получает пособие кажется 2000 лир в месяц – и ОЧЕНЬ рад чуток подработать на своем авто, ибо жена ему говорит: «Что-то делай, надо кормить детей!» Цену в «250 лир +солярка» он назвал сам.
4. Этот человек никакого отношения к риелторам НЕ имеет и НЕ имел. Потому я и написал: ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.
5. Люди ищут квартиру по своим деньгам – как вы будете это делать, не зная языка? Вот как? А этот водитель звонит по УКАЗАННЫМ нашими украинцами (!!!) телефонам (у них более 30 адресов и телефонов) – это ОНИ САМИ ИХ НАШЛИ - НЕ Я, И НЕ ВОДИТЕЛЬ) – ОНИ перешерстили кучу сайтов. Узнает водитель по телефону, который ОНИ дают - адрес, узнает дом, узнает время визита, привозит их – иногда весьма далеко - и хотя бы за руки подводит к дому.
6. Это ОЧЕНЬ корректно: дать переводчика - простую женщину-украинку из нашей украинской диаспоры, когда из 30 вариантов НА СЕГОДНЯ – без переводчика - выбрали 2 (два) реальных и нужны уже детали (!!!). Вот вы лично знаете, какие нужно знать детали при покупке недвижимости в данной стране? А переговоры с продавцом-турком? А поторговаться?
7. Вы даже не представляете , что такое здесь «Украинская диаспора» - вот я Вам скажу – исключительно всегда разговаривают на украинском языке и НЕ на суржике, а на чистом нормальном украинском языке. Всегда поддерживают друг-друга И НЕ ОБМАНЫВАЮТ - в отличие от российской здесь диаспоры.
8. Вот скажите – эти люди – пара из (удалено) которая списалась со мной в личке на этом форуме – они могут попросить о поддержке/помощи у меня? А должен ли я отказать? Они чуть не попали в лапы риелтора – сами нашли - не поверите – не шучу – гражданина Казахстана. Я узнал об этом случайно за сутки до их визита и пришел в ужас – мои активные действия привели к тому, что они в безопасности.
9. А вопросов возникает много. И та украинка, которая с ними начала работать как переводчик ПО ИХ ПРОСЬБЕ (!!!) – это ИХ ИНИЦИАТИВА – НЕ знает ответы. По простой причине: она мать двоих малолетних детей и НИКОГДА не работала никем в Турции, в том числе и жадным риелтором: «ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». Чистый!
10. Вопросы, которые возникали и возникают: а) можно ли иностранцу арендовать ячейку и положить туда баксы? – Нельзя. Не имеете счета в банке – не откроете.
А счет вы - как иностранец - НЕ откроете, пока не купите квартиру. Кроме того, за ячейками – очередь. Они об этом знали? Нет. А Я ЗНАЮ. б) с чего начать оформление сделки? Кто об этом знает? А я знаю: с получения турецкого ИНН и знаю, как и где его получить. в) А кто знает, что нужно сделать перевод украинского паспорта на турецкий язык и заверить нотариально? А я знаю и переводчиков сертифицированных и адрес и телефон (дал час назад) – это опять наша диаспора (!!!) – и знаю цену, и процедуру. г) А кто знает, что нужно заказывать Акт экспертизы квартиры и без него сделка НЕ состоится? А я знаю и даже знаю, где можно заказать так, чтобы сделали не за неделю, а за 48 часов.
11. Как видите, все очень просто. Просто и то, что люди привыкли, что их обманывают на каждом шагу, дурят и кидают, и потому и поверить не могут, что где-то на Земном шаре есть люди, которые НЕ обманывают, НЕ кидают, и ничего с этого иметь не хотят.
Как видите, все просто. И все – корректно.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:33
Ого! водитель, переводчик который никогда не работал, кэш и покупка через Акурта который никогда, никогда не обманывает!!! Я очень впечатлительный читатель )))
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stm
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:53
akurt написав:
. Вот скажите – эти люди – пара из (удалено) которая списалась со мной в личке на этом форуме – они могут попросить о поддержке/помощи у меня? А должен ли я отказать? Они чуть не попали в лапы риелтора – сами нашли - не поверите – не шучу – гражданина Казахстана. Я узнал об этом случайно за сутки до их визита и пришел в ужас – мои активные действия привели к тому, что они в безопасности.
правильно, навіщо якомусь чужому ріелтору віддавати свій кусок хліба
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flyman
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:57
stm написав:
Ого! водитель, переводчик который никогда не работал, кэш и покупка через Акурта который никогда, никогда не обманывает!!! Я очень впечатлительный читатель )))
думаю, акурт свій % має за різного роду посередництво, і консультації
що цікаво, розказував, які там всі чесні і законопослушні,
а тут чорним налом заробляють в той час, як числяться безробітними, або взагалі не мають право на роботу.
Чекаєжм ще офігітєльних історій про добрих самаритян
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:06
stm написав:
Ого! водитель, переводчик который никогда не работал, кэш и покупка через Акурта который никогда, никогда не обманывает!!! Я очень впечатлительный читатель )))
Не портите о себе впечатление.
Я же написал, когда люди живут во лжи по лжи, то они всегда видят подвох.
А его нет...
Пане Флаймане - і ви не помилятеся.
Не треба.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:14
Предыдущий свой пост я написал в 17-58.
Вот сейчас 19-08.
И вот чем я занимался.
Готовы слушать, как акурт обдирает сирот? Дурит, и на дуриловке зарабатывает.
Только пришел - и помогал нашим опять украинцам.
Который сидят ой как далеко...
Погнали?
Давайте посоветуемся: по Вайберу со мною сегодня примерно в 15-00 неожиданно связывается приятель, с которым я не виделся лет 10 и спрашивает:
- Вы в Анталии или нет?
- Да, в Анталии. Он говорит:
- Есть вопрос/просьба.
- Говори.
То что было дальше меня очень насторожило и на момент написания текста еще не знаю, чем закончится.
Итак:
- он купил квартиру «2+1» еще в 2010 году.
- жил в ней периодически, 90 дней в каждый 180 дней. Последний раз на Новый год. Уезжая, оставил ключ от квартиры - как он сказал «доверенному лицу» - НЕ ИЗ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ. Это турчанка, не знаю, какие у нее с ней были «доверенные отношения». Но во время коронавируса он с ней связался и она его ошарашила известием, что она, имя ключ, вселила туда квартирантов. Сама без его ведома. Как Вам?
Узнав это, он пытается выяснить как это так произошло. После чего ее номер телефона перестает отвечать. Тупик.
Он в инете находит адвокатскую контору - начинает с ними переписываться - и они уверяют его, что квартирантов выселили и что ключ у них.
Happy end?
Ага.
Ага.
Только вдруг адвокаты перестают отвечать на его письма по электронке.
Классно?
Он сегодня просит меня позвонить адвокатам и узнать ситуацию.
Звоню. Говорят на турецком и английском. Прекрасно. Я на английском говорю:
- Я звоню по просьбе моего приятеля (имя).
- Да, мы его знаем.
- Он хотел узнать, все ли хорошо с его квартирой.
- Да, все хорошо.
- Он хочет прилететь и спрашивает в какой день вы сможете его принять в офисе.
- А он завтра хочет прилететь?
- Он прилетит тогда, когда вы назначите ему встречу…
Х х х
Тут была пауза - я думал что повесили трубку – было дышание в трубку и потом сказали:
- Мы вот сразу все и срочно уезжаем в отпуск даже не знаем…
- Ну уезжайте, его интересует процедура получения ключа…
- Ну вот даже не знаем, там и ключ другой… И замки другие (!!!).
- Ну пусть другой - но он хочет просто его забрать…
После этого вдруг начали говорить, что они не понимают мой английский и не понимают, что такое «кей» и не понимают что такое «нью кей» и не понимают вообще, что я говорю…
Типа их английско-турецкий и мой английско-украинский – разные вещи.
ОК! Я позвоню позже…
Так вот: я тут как – должен с чела бабло снимать. Дурить или как?
Я начинаю НЕ сомваться, что многие - и выше в том числе - начали бы дурить и выворачивать карманы у своего же украинца.
Отлично, парни!
Я ему позвонил и сказал, что ситуация крайне подозрительная.
Он мне выслал документы все по квартире (!!!) по электронке и я пообещал сегодня сходить пощупать его дом и его квартиру.
Пообещал связаться с управляющим домом.
Пообещал, что дам номер телефона «адвокатов» своим турецким приятелям и думаю кроме того из украинской диаспоры – они знают турецкий - чтобы они позвонили и поговорили с теми адвокатами.
Это правильно или нет?
Это корректно или нет?
Это нужно делать или нет?
Это мои сотрудники (виртуальные) или нет?
Или - может - надо радоваться, что акурт здесь уже 2 года рассказывает все подробно. Без утаек, без наХебок и за это - кроме оскорблений/подозрений – ничего не получает?????
Дадите ответ?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:21
akurt, раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:28
Отличная история, особенно про адвокатов. Ясен пень они получали образование и сертификаты и учили вот много языков что бы именно не отвечать на звонки, а потом дышать в трубку и уезжать в отпуск... И фирма регистрируется обычно тоже только с вывеской "мы адвокаты". И турчанка, кстати явно румынка, как мы помним турки такой народ что никогда, никогда не обманывают...
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stm
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:41
Вкладчик1234 написав:akurt,
раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?
Ну вот акурт
работает ОЧЕНЬ эффективно и уже есть и ответ, и решение.
Я напишу позже.
Подожду, что посоветуют мне люди. Я же все неверно делаю, и так и думаю, как бы кого надурить...
Хи-хи...
Пани stm
- вы даже не поверите, но как оказалось эта "турчанка" в этой квартире и ребенка родила. И она была не "турчанка"... вы тут правы...
Все что было дальше и чем закончилось - напишу позже.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 26 лип, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:43
Вкладчик1234 написав:akurt,
раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?
так куротне місто, а тут лох приїзжий,
іновірців іслам дозволяє лохматити.
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flyman
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