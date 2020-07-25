RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:46

  akurt написав:
  Вкладчик1234 написав:akurt, раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?


Ну вот акурт работает ОЧЕНЬ эффективно и уже есть и ответ, и решение.
Я напишу позже.
Подожду, что посоветуют мне люди. Я же все неверно делаю, и так и думаю, как бы кого надурить...
Хи-хи...

Пани stm - вы даже не поверите, но как оказалось эта "турчанка" в этой квартире и ребенка родила. И она была не "турчанка"... вы тут правы...

Все что было дальше и чем закончилось - напишу позже.

чекаєм чергової серії Санта Барбари ...
там будуть чекати родичі нареченої на викуп 20 баранами, інакше пан може вернутися євнухом...
не хіхі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:47

Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.

Але ось так попав у халепу.

Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4496
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:49

  akurt написав:Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.

Але ось так попав у халепу.

Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.

перелазив паркан маючи 74 000 лір в трусах і ще трохи долярів...
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:50

що з того

  akurt написав:Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.

Але ось так попав у халепу.

Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.

Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– Во-первых, я при деле, а во-вторых, кушаю бульон.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:52

  akurt написав:Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.

Але ось так попав у халепу.

Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.

Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55

  stm написав:
  akurt написав:Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.

Але ось так попав у халепу.

Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.

Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))


Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– жду трамвай.
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 684685686687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
949 107976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 17:39
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 529, 530, 531
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5309 577686
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 14:42
Bolt
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16726)
26.07.2020 20:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.