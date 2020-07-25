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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:46
akurt написав: Вкладчик1234 написав:akurt,
раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?
Ну вот акурт
работает ОЧЕНЬ эффективно и уже есть и ответ, и решение.
Я напишу позже.
Подожду, что посоветуют мне люди. Я же все неверно делаю, и так и думаю, как бы кого надурить...
Хи-хи...
Пани stm
- вы даже не поверите, но как оказалось эта "турчанка" в этой квартире и ребенка родила. И она была не "турчанка"... вы тут правы...
Все что было дальше и чем закончилось - напишу позже.
чекаєм чергової серії Санта Барбари ...
там будуть чекати родичі нареченої на викуп 20 баранами, інакше пан може вернутися євнухом...
не хіхі.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:47
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:49
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
перелазив паркан маючи 74 000 лір в трусах і ще трохи долярів...
хіхі
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:50
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– Во-первых, я при деле, а во-вторых, кушаю бульон.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:52
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55
stm написав: akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– жду трамвай.
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
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