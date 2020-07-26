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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:46
akurt написав: Вкладчик1234 написав:akurt,
раньше Вы говорили, что люди не воруют, "машину можно открытой оставлять", и т.п.
А оказывается не всё так радужно - местные тоже видимо любят постричь заезжих ло*ов на "лишнее бабло"
Может там и в сфере новостроев хватает своих "илита-центров" и "укрбудов"?
Ну вот акурт
работает ОЧЕНЬ эффективно и уже есть и ответ, и решение.
Я напишу позже.
Подожду, что посоветуют мне люди. Я же все неверно делаю, и так и думаю, как бы кого надурить...
Хи-хи...
Пани stm
- вы даже не поверите, но как оказалось эта "турчанка" в этой квартире и ребенка родила. И она была не "турчанка"... вы тут правы...
Все что было дальше и чем закончилось - напишу позже.
чекаєм чергової серії Санта Барбари ...
там будуть чекати родичі нареченої на викуп 20 баранами, інакше пан може вернутися євнухом...
не хіхі.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:47
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.
І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:49
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
перелазив паркан маючи 74 000 лір в трусах і ще трохи долярів...
хіхі
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2
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:50
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– Во-первых, я при деле, а во-вторых, кушаю бульон.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 2 разів.
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2
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:52
akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:55
stm написав: akurt написав:
Не не зовсім лох той легінь.
Там така історія: він відпочивав у 5-ти зірковому готелі і за його словами "один раз переліз через паркан" та ПОБАЧИВ інше життя.
Купив квартиру в 2010 "2+1" - за документами - вони в мене є - за 74 000 лір - треба подивитися скільки то було. Жив так, як я сказав: 90 днів з 180.
Але ось так попав у халепу.
Я напишу продовження і чим закінчилося/закінчиться.І - то панів дуже інтересує - що я з того маю.
Маю.
Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
Еврей на рынке продает вареные яйца.
– Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
– По десять рублей.
– А покупаешь?
– По десять.
– Так зачем тебе все это надо?
– жду трамвай.
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:30
stm написав:
Давайте, Рыцарь Печального Образа, столько ещё хороших историй в загашнике Макбука завалялось )))
Можете не верить, но невероятно много: скоро 1 000 000 просмотров этой ветки.
Про 74 000 лир в трусах - вопрос правильный.
И он очень сложный - как законным путем доставить - а точнее - вывезти эти деньги с Украины законным путем.
По курсу 2010 года получается так: 74000/1,44=51 400 баксов. Это "трешка" на третьем этаже.
Ну что же для 2010 года в Украине 51 400 баксов - по-моему трешка за 51 400 ДАРОМ было, нет?
( я не ориентируюсь в ценах на квартиры в Украине в 2010
).
За парня не волнуйтесь: парень ходит в море и я про зарплаты я писал:
- капитан - 15 000 долларов месяц
- старший помощник - 13 000 долларов в месяц
- старший механик - 10 000 долларов в месяц.
Сегодня общался с другим моряком - закончился его первый в жизни рейс - писал ему слова из старой знаменитой песни:"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!"
Ответил, что он на судне в Lobito
- Ангола.
Ждут команду новую на судно - смену им.
Я сказал: Ну, хоть кормят и тепло...
Забавно, написал, что раньше на него девушки-соседки не клевали, а это вдруг такая активность такая активность - не успевает отвечать.
Я ему ответил почти словами Воланда:"Девушки как девушки. Ну, любят деньги... А у тебя УЖЕ есть... Ну так что же: всегда так было..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:53
flyman написав: ol_zy написав: akurt написав:
Многие вполне адекватные форумчане уже много раз писали то про злобного султана, то их очень волновали не заложники в Луцке, не убийство отца на глазах трехлетнего сына
И это логично, если следовать тематике ветки - волнуют события за границей в разрезе их влияния на то, что будет с их возможной недвижимостью там и отношения к ним именно за границей
.
И, наверное, не совсем корректно писать, чтоводитель и переводчик ваши. Они ваши сотрудники или работают лично на вас? Скорее всего нет и вы просто порекомендовали (не дали) знакомого водителя и знакомого переводчика?
І що в Луцьку тепер обвал нерухомості?
Позавчора в Тернополі "замінування ж.д. вокзалу", мабуть, і в Тернополі нерухомість тепер в нуль.
А в Києві, очевидно, після кожного "розмінування метро" не менше мінус $100 індекса КРЖН.
а какое вообще отношение захвата автобуса "террористом" к недвижимости? Психически больной человек захватил автобус потом вышел бросил оружие и сумку подождал, пока к нему не спеша подойдут и наденут наручники - теракт конечно супер. Цель, чтобы Зеленский прорекламировал фильм. Если это максимум на что наши террористы способны, то тут только рост может быть, а не падение...
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Додано: Нед 26 лип, 2020 23:11
akurt написав:
Предыдущий свой пост я написал в 17-58.
Вот сейчас 19-08.
И вот чем я занимался.
Готовы слушать, как акурт обдирает сирот? Дурит, и на дуриловке зарабатывает.
Только пришел - и помогал нашим опять украинцам.
Который сидят ой как далеко...
Погнали?
Давайте посоветуемся: по Вайберу со мною сегодня примерно в 15-00 неожиданно связывается приятель, с которым я не виделся лет 10
и спрашивает:
- Вы в Анталии или нет?
- Да, в Анталии. Он говорит:
- Есть вопрос/просьба.
- Говори.
То что было дальше меня очень насторожило и на момент написания текста еще не знаю, чем закончится.
Итак:
- он купил квартиру «2+1» еще в 2010 году.
- жил в ней периодически, 90 дней в каждый 180 дней. Последний раз на Новый год. Уезжая, оставил ключ от квартиры - как он сказал «доверенному лицу» - НЕ ИЗ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ. Это турчанка, не знаю, какие у нее с ней были «доверенные отношения». Но во время коронавируса он с ней связался и она его ошарашила известием, что она, имя ключ, вселила туда квартирантов. Сама без его ведома. Как Вам?
Узнав это, он пытается выяснить как это так произошло. После чего ее номер телефона перестает отвечать. Тупик.
Он в инете находит адвокатскую контору - начинает с ними переписываться - и они уверяют его, что квартирантов выселили и что ключ у них.Happy end?
Ага.
Ага.
Только вдруг адвокаты перестают отвечать на его письма по электронке.
Классно?
Он сегодня просит меня позвонить адвокатам и узнать ситуацию.
Звоню. Говорят на турецком и английском. Прекрасно. Я на английском говорю:
- Я звоню по просьбе моего приятеля (имя).- Да, мы его знаем.
- Он хотел узнать, все ли хорошо с его квартирой.- Да, все хорошо.
- Он хочет прилететь и спрашивает в какой день вы сможете его принять в офисе.- А он завтра хочет прилететь?
- Он прилетит тогда, когда вы назначите ему встречу…
Х х х
Тут была пауза - я думал что повесили трубку – было дышание в трубку и потом сказали:- Мы вот сразу все и срочно уезжаем в отпуск даже не знаем…
- Ну уезжайте, его интересует процедура получения ключа…- Ну вот даже не знаем, там и ключ другой… И замки другие (!!!).
- Ну пусть другой - но он хочет просто его забрать…
После этого вдруг начали говорить, что они не понимают мой английский и не понимают, что такое «кей» и не понимают что такое «нью кей» и не понимают вообще, что я говорю…
Типа их английско-турецкий и мой английско-украинский – разные вещи.
ОК! Я позвоню позже…Так вот: я тут как – должен с чела бабло снимать. Дурить или как?
Я начинаю НЕ сомваться, что многие - и выше в том числе - начали бы дурить и выворачивать карманы у своего же украинца.
Отлично, парни!
Я ему позвонил и сказал, что ситуация крайне подозрительная.
Он мне выслал документы все по квартире (!!!) по электронке и я пообещал сегодня сходить пощупать его дом и его квартиру.
Пообещал связаться с управляющим домом.
Пообещал, что дам номер телефона «адвокатов» своим турецким приятелям и думаю кроме того из украинской диаспоры – они знают турецкий - чтобы они позвонили и поговорили с теми адвокатами.
Это правильно или нет?
Это корректно или нет?
Это нужно делать или нет?
Это мои сотрудники (виртуальные) или нет?
Или - может - надо радоваться, что акурт
здесь уже 2 года рассказывает все подробно. Без утаек, без наХебок и за это - кроме оскорблений/подозрений – ничего не получает?????Дадите ответ?
Конечно корректно и многие бы помогли по возможности. Я лишь говорил, что не совсем корректно что вы дали человека (дают/выделяют сотрудника подчиненного). более корректно говорить, что порекомендовали человека, чтобы не было недопониманий и новых обвинений, что вот у вас уже и сотрудники в Турции есть...
А по поводу правды - правда у каждого своя (с).
И в Турции среди турков есть мошенники, так что надо быть там очень внимательным, думаю и среди украинской диаспоры можно таких найти, просто вам пока не попадались.
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