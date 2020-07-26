akurt написав:

Предыдущий свой пост я написал в 17-58.Вот сейчас 19-08.И вот чем я занимался.Готовы слушать, как акурт обдирает сирот? Дурит, и на дуриловке зарабатывает.Только пришел - и помогал нашим опять украинцам.Который сидят ой как далеко...Погнали?Давайте посоветуемся: по Вайберу со мною сегодня примерно в 15-00 неожиданно связывается приятель, с которым яи спрашивает:- Вы в Анталии или нет?- Да, в Анталии. Он говорит:- Есть вопрос/просьба.- Говори.То что было дальше меня очень насторожило и на момент написания текста еще не знаю, чем закончится.Итак:- он купил квартиру «2+1» еще в 2010 году.- жил в ней периодически, 90 дней в каждый 180 дней. Последний раз на Новый год. Уезжая, оставил ключ от квартиры - как он сказал «доверенному лицу» - НЕ ИЗ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ. Это турчанка, не знаю, какие у нее с ней были «доверенные отношения». Но во время коронавируса он с ней связался и она его ошарашила известием, что она, имя ключ, вселила туда квартирантов.Узнав это, он пытается выяснить как это так произошло. После чего ее номер телефона перестает отвечать. Тупик.Он в инете находит адвокатскую контору - начинает с ними переписываться - и они уверяют его, что квартирантов выселили и что ключ у них.Happy end?Ага.Ага.Только вдруг адвокаты перестают отвечать на его письма по электронке.Классно?Он сегодня просит меня позвонить адвокатам и узнать ситуацию.Звоню. Говорят на турецком и английском. Прекрасно. Я на английском говорю:- Я звоню по просьбе моего приятеля (имя).- Да, мы его знаем.- Он хотел узнать, все ли хорошо с его квартирой.- Да, все хорошо.- Он хочет прилететь и спрашивает в какой день вы сможете его принять в офисе.- А он завтра хочет прилететь?- Он прилетит тогда, когда вы назначите ему встречу…Х х хТут была пауза - я думал что повесили трубку – было дышание в трубку и потом сказали:- Мы вот сразу все и срочно уезжаем в отпуск даже не знаем…- Ну уезжайте, его интересует процедура получения ключа…- Ну вот даже не знаем, там и ключ другой… И замки другие (!!!).- Ну пусть другой - но он хочет просто его забрать…После этого вдруг начали говорить, что они не понимают мой английский и не понимают, что такое «кей» и не понимают что такое «нью кей» и не понимают вообще, что я говорю…Типа их английско-турецкий и мой английско-украинский – разные вещи.ОК! Я позвоню позже…Я начинаю НЕ сомваться, что многие - и выше в том числе - начали бы дурить и выворачивать карманы у своего же украинца.Отлично, парни!Я ему позвонил и сказал, что ситуация крайне подозрительная.Он мне выслал документы все по квартире (!!!) по электронке и я пообещал сегодня сходить пощупать его дом и его квартиру.Пообещал связаться с управляющим домом.Пообещал, что дам номер телефона «адвокатов» своим турецким приятелям и думаю кроме того из украинской диаспоры – они знают турецкий - чтобы они позвонили и поговорили с теми адвокатами.Это правильно или нет?Это корректно или нет?Это нужно делать или нет?Это мои сотрудники (виртуальные) или нет?Или - может - надо радоваться, чтоздесь уже 2 года рассказывает все подробно. Без утаек, без наХебок и за это - кроме оскорблений/подозрений – ничего не получает?????