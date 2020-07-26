Итак, как известно, человек-человеку - враг.
А точно ли это так?
Итак, вчера решена успешно проблема с квартирой моего приятеля.
1. Как бы это слово не нравилось ol_zy , но я ДАЛ задание одному из участников "ГО "Українська родИна" связаться с юристом нашего Громадського об"єднання (работает "на общественных началах") и выяснить вопрос с адвокатами той фирмы, к которой обратился мой приятель.
2. Сам - написал текст выше в 17-58 и пошел искать его дом - это оказалось в 1-2 остановках от моего. Тут есть спцифика - номера домов есть, но как правило жилые комплексы различают не по номерам, а по названиям. То есть нужно искать вывеску со словами, например "Sea breaze".
3. Именно в это время позвонила юрист нашей диаспоры и сообщила следующее:
- действительно адвокатская контра занималась вопросом.
- действительно вопрос выселения незаконно проживающей гражданки с ребенком был решен.
- вот здесь для меня лично была новинка: ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН с помощью специальной госслужбы, которая занимается вопросами законности проживания человеков и их выселения в случае чего. Название Службы очень сложное и длинное и даже юрист не смогла повторить это название. Узнаем как-то.
- ключ от квартиры находится не в адвокатской конторе, а этой службе. Владелец может по предъявлению документов его забрать.
- адвокаты сказали, что наверняка у выселенного есть дубликат ключа и владельцу стоит сменить замки при первой возможности.
Эта информация была мною получена невероятно вовремя: я стоял перед дверью квартиры 11.
- позвонил в дверь - звано работает.
- я ожидал, что выйдет толстый дядя в труселях и с ним - пятеро детей.
- на самом деле не вышел и не отозвался никто. Возможны варианты...
- на доске объявалнеи нашел фамилию и имя управляющего домом. Сделал фото: будем искать.
- искать не понадобилось: я позвонил в квартиру 10. Открыла дверь после разглядывания меня в глазок (очень умно) миловидная женщина лет 30. Диалог был такой:
- Мераба (Здравствуйте)
- Мерабалар!
- Вадим - Украйна - даире он-бир? (Вадим- Украина - квартира 11?)
- Йок. (нет)
- Даире - Кира- кералик?
- Хаир киралик. (не сдается в аренду)
Тогда я набрал номер телефона нашего юриста и попросил поговорить с дамой.
Минуты через 2 стало точно известно: квартира не сдается, в ней жила женщина, ее выселили, реально в квартире никого нет, она закрыта.
Отлично:, Григорий!
Годится Константин!
Я прямо на улице позвонил своему приятелю, все изложил, высказал мнение, что срочно вылетать ему не нужно: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ. Через неделю могу наведаться - теперь к Управляющему домом.
- Я прилечу тогда - так по работе получается - 3 сентября.
- Очень хорошо!
- С меня виски!
- А черного рома нет? Давно не пил Черный гавайский ром...
- Сделаем!