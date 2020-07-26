Додано: Пон 27 лип, 2020 06:27

Итак, как известно, человек-человеку - враг.



А точно ли это так?



Итак, вчера решена успешно проблема с квартирой моего приятеля.

1. Как бы это слово не нравилось ol_zy , но я ДАЛ задание одному из участников "ГО "Українська родИна" связаться с юристом нашего Громадського об"єднання (работает "на общественных началах") и выяснить вопрос с адвокатами той фирмы, к которой обратился мой приятель.



2. Сам - написал текст выше в 17-58 и пошел искать его дом - это оказалось в 1-2 остановках от моего. Тут есть спцифика - номера домов есть, но как правило жилые комплексы различают не по номерам, а по названиям. То есть нужно искать вывеску со словами, например "Sea breaze".

3. Именно в это время позвонила юрист нашей диаспоры и сообщила следующее:

- действительно адвокатская контра занималась вопросом.

- действительно вопрос выселения незаконно проживающей гражданки с ребенком был решен.

- вот здесь для меня лично была новинка: ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН с помощью специальной госслужбы, которая занимается вопросами законности проживания человеков и их выселения в случае чего. Название Службы очень сложное и длинное и даже юрист не смогла повторить это название. Узнаем как-то.

- ключ от квартиры находится не в адвокатской конторе, а этой службе. Владелец может по предъявлению документов его забрать.

- адвокаты сказали, что наверняка у выселенного есть дубликат ключа и владельцу стоит сменить замки при первой возможности.



Эта информация была мною получена невероятно вовремя: я стоял перед дверью квартиры 11.

- позвонил в дверь - звано работает.

- я ожидал, что выйдет толстый дядя в труселях и с ним - пятеро детей.

- на самом деле не вышел и не отозвался никто. Возможны варианты...

- на доске объявалнеи нашел фамилию и имя управляющего домом. Сделал фото: будем искать.

- искать не понадобилось: я позвонил в квартиру 10. Открыла дверь после разглядывания меня в глазок (очень умно) миловидная женщина лет 30. Диалог был такой:

- Мераба (Здравствуйте)

- Мерабалар!

- Вадим - Украйна - даире он-бир? (Вадим- Украина - квартира 11?)

- Йок. (нет)

- Даире - Кира- кералик?

- Хаир киралик. (не сдается в аренду)



Тогда я набрал номер телефона нашего юриста и попросил поговорить с дамой.

Минуты через 2 стало точно известно: квартира не сдается, в ней жила женщина, ее выселили, реально в квартире никого нет, она закрыта.



Отлично:, Григорий!

Годится Константин!



Я прямо на улице позвонил своему приятелю, все изложил, высказал мнение, что срочно вылетать ему не нужно: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ. Через неделю могу наведаться - теперь к Управляющему домом.

- Я прилечу тогда - так по работе получается - 3 сентября.

- Очень хорошо!

- С меня виски!

- А черного рома нет? Давно не пил Черный гавайский ром...

- Сделаем!

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).