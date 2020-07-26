RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 06:27

Итак, как известно, человек-человеку - враг.

А точно ли это так?

Итак, вчера решена успешно проблема с квартирой моего приятеля.
1. Как бы это слово не нравилось ol_zy , но я ДАЛ задание одному из участников "ГО "Українська родИна" связаться с юристом нашего Громадського об"єднання (работает "на общественных началах") и выяснить вопрос с адвокатами той фирмы, к которой обратился мой приятель.

2. Сам - написал текст выше в 17-58 и пошел искать его дом - это оказалось в 1-2 остановках от моего. Тут есть спцифика - номера домов есть, но как правило жилые комплексы различают не по номерам, а по названиям. То есть нужно искать вывеску со словами, например "Sea breaze".
3. Именно в это время позвонила юрист нашей диаспоры и сообщила следующее:
- действительно адвокатская контра занималась вопросом.
- действительно вопрос выселения незаконно проживающей гражданки с ребенком был решен.
- вот здесь для меня лично была новинка: ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН с помощью специальной госслужбы, которая занимается вопросами законности проживания человеков и их выселения в случае чего. Название Службы очень сложное и длинное и даже юрист не смогла повторить это название. Узнаем как-то.
- ключ от квартиры находится не в адвокатской конторе, а этой службе. Владелец может по предъявлению документов его забрать.
- адвокаты сказали, что наверняка у выселенного есть дубликат ключа и владельцу стоит сменить замки при первой возможности.

Эта информация была мною получена невероятно вовремя: я стоял перед дверью квартиры 11.
- позвонил в дверь - звано работает.
- я ожидал, что выйдет толстый дядя в труселях и с ним - пятеро детей.
- на самом деле не вышел и не отозвался никто. Возможны варианты...
- на доске объявалнеи нашел фамилию и имя управляющего домом. Сделал фото: будем искать.
- искать не понадобилось: я позвонил в квартиру 10. Открыла дверь после разглядывания меня в глазок (очень умно) миловидная женщина лет 30. Диалог был такой:
- Мераба (Здравствуйте)
- Мерабалар!
- Вадим - Украйна - даире он-бир? (Вадим- Украина - квартира 11?)
- Йок. (нет)
- Даире - Кира- кералик?
- Хаир киралик. (не сдается в аренду)

Тогда я набрал номер телефона нашего юриста и попросил поговорить с дамой.
Минуты через 2 стало точно известно: квартира не сдается, в ней жила женщина, ее выселили, реально в квартире никого нет, она закрыта.

Отлично:, Григорий!
Годится Константин!

Я прямо на улице позвонил своему приятелю, все изложил, высказал мнение, что срочно вылетать ему не нужно: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ. Через неделю могу наведаться - теперь к Управляющему домом.
- Я прилечу тогда - так по работе получается - 3 сентября.
- Очень хорошо!
- С меня виски!
- А черного рома нет? Давно не пил Черный гавайский ром...
- Сделаем!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 685686687688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 530, 531, 532
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5310 578014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 23:28
ol_zy
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
950 108137
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 21:02
stm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4081
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.