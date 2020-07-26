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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 лип, 2020 06:27
Итак, как известно, человек-человеку - враг.
А точно ли это так?
Итак, вчера решена успешно проблема с квартирой моего приятеля.
1. Как бы это слово не нравилось ol_zy , но я ДАЛ задание одному из участников "ГО "Українська родИна" связаться с юристом нашего Громадського об"єднання (работает "на общественных началах") и выяснить вопрос с адвокатами той фирмы, к которой обратился мой приятель.
2. Сам - написал текст выше в 17-58 и пошел искать его дом - это оказалось в 1-2 остановках от моего. Тут есть спцифика - номера домов есть, но как правило жилые комплексы различают не по номерам, а по названиям. То есть нужно искать вывеску со словами, например "Sea breaze".
3. Именно в это время позвонила юрист нашей диаспоры и сообщила следующее:
- действительно адвокатская контра занималась вопросом.
- действительно вопрос выселения незаконно проживающей гражданки с ребенком был решен.
- вот здесь для меня лично была новинка: ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН с помощью специальной госслужбы, которая занимается вопросами законности проживания человеков и их выселения в случае чего. Название Службы очень сложное и длинное и даже юрист не смогла повторить это название. Узнаем как-то.
- ключ от квартиры находится не в адвокатской конторе, а этой службе. Владелец может по предъявлению документов его забрать.
- адвокаты сказали, что наверняка у выселенного есть дубликат ключа и владельцу стоит сменить замки при первой возможности.
Эта информация была мною получена невероятно вовремя: я стоял перед дверью квартиры 11.
- позвонил в дверь - звано работает.
- я ожидал, что выйдет толстый дядя в труселях и с ним - пятеро детей.
- на самом деле не вышел и не отозвался никто. Возможны варианты...
- на доске объявалнеи нашел фамилию и имя управляющего домом. Сделал фото: будем искать.
- искать не понадобилось: я позвонил в квартиру 10. Открыла дверь после разглядывания меня в глазок (очень умно) миловидная женщина лет 30. Диалог был такой:
- Мераба (Здравствуйте)
- Мерабалар!
- Вадим - Украйна - даире он-бир? (Вадим- Украина - квартира 11?)
- Йок. (нет)
- Даире - Кира- кералик?
- Хаир киралик. (не сдается в аренду)
Тогда я набрал номер телефона нашего юриста и попросил поговорить с дамой.
Минуты через 2 стало точно известно: квартира не сдается, в ней жила женщина, ее выселили, реально в квартире никого нет, она закрыта.
Отлично:, Григорий!
Годится Константин!
Я прямо на улице позвонил своему приятелю, все изложил, высказал мнение, что срочно вылетать ему не нужно: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ. Через неделю могу наведаться - теперь к Управляющему домом.
- Я прилечу тогда - так по работе получается - 3 сентября.
- Очень хорошо!
- С меня виски!
- А черного рома нет? Давно не пил Черный гавайский ром...
- Сделаем!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:10
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьёт шампанское)
Часть шестая.
В первой части я прогнозировал результат с вероятностью 50 на 50.
Сегодня цифры несколько поменялись:
90 и 10.
Как именно - что 90, и что - 10 - пока не скажу.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:23
Всє с нєтєрпєнієм чекаєм.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57
akurt написав: ol_zy написав:
думаю и среди украинской диаспоры можно таких найти, просто вам пока не попадались.
А мне везет на встрече ТОЛЬКО С ХОРОШИМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ людьми.
Попробуйте и Вы так организовать свою жизнь, чтобы вокруг, рядом, сбоку, сверху снизу были только хорошие люди. Вот у меня - так.
Так в Туреччині коло інвесторів від 100куе, які будуть погано поводити себе, то можуть і без візи ВНЖ/ПМЖ лишитися.
А не вільнолюдів вна неньці.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
Пан Флайман - так это в любой стране так: нарушил закон - депортация.
Всегда и везде так было,
Х. Х. Х.
Новость дня для приобретателей недвижимости в Турции.
Первое, что нужно сделать, чтобы начать сделку - получить турецкий налоговый номер в ближайшем офисе Налоговой. Это было бесплатно, быстро, нужно было иметь с собой украинский загранпаспорт и его ксерокопию (первая страница).
Теперь личный визит не нужен: все делается в он-лайн режиме.
Смешно сказать, но каждый из вас прямо сейчас может получить турецкий ИНН.
Ссылку не дам - только вылез из моря.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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