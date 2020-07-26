Додано: Пон 27 лип, 2020 12:51

ol_zy написав: Я лишь говорил, что не совсем корректно что вы дали человека (дают/выделяют сотрудника подчиненного). более корректно говорить, что порекомендовали человека, чтобы не было недопониманий и новых обвинений, что вот у вас уже и сотрудники в Турции есть.... Я лишь говорил, что(дают/выделяют сотрудника подчиненного).чтобы не было недопониманий и новых обвинений, что вот у вас уже и сотрудники в Турции есть....

предварительно

работает быстро, НО эффективно!

ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ(или кто не рискует - не пьет шампанское)Часть седьмая.Воскресенье (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) 26 июля.по Вайберу отправляет координаты фирмы в Стамбуле (!!!), которая может/хочет сделать Акт экспертизы квартиры, которую хотят купить наши украинцы.Стамбул - в воскресенье вечером (!!!) - отвечает нашим украинцам, что готовы прислать эксперта в Анталии из своего филиала в Анталии.информирует водителя, которого он ДАЛ (а не порекомендовал - это имеет принципиальное отличие - рекомендовать можно стоматолога/проктолога/уролога/гинеколога/мануального терапевта), что цена вопроса - 1200 лир, ноназвать цену больше. Если что - торговаться.Слова "мы из Украины" вводят руководство стамбульской фирмы в состояние ПРИЯТНОЙ прострации и они называют цену - для украинцев - 1000 лир. Экономия - 200 лир (!!!).Эксперта пришлют с утра в понедельник - всегда делает эксперт фото квартиры и анализ документов и здания на месте, а не заочно.Акт экспертизы будет готов сегодня к вечеру.Для слегка нервничающих форумчан:НИКОГДА не встречался с "нашими", приехавшими в Анталию купить квартиру, даже НИКОГДА с ними не разговаривал, даже НИКОГДА их не видел,, он НИКОГДА НЕ ПРОСИЛ/НАМЕКАЛ о хоть каком-то вознаграждении, он только знает о том, что они сказали водителю-турку, которого я им ДАЛ (не порекомендовал, а именно ДАЛ - это разные вещи), чтооб ужасном толстом жирном обрюзгшем кровожадном жадном плешивом покрытом струпьями обманщике/обдирателесиротвдовматерей/криминальном авторитете массой 81,5 кг, роста 174 см, проводящем каждый день на море с 7-00 до 11-00 свое время.Парни, ну что же вас так обманывают на каждом шагу, что вы думаете что обманывают все всех и вся на всём Земном шаре?Даже прикольно...