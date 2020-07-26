ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьёт шампанское)
Часть шестая.
В первой части я прогнозировал результат с вероятностью 50 на 50.
Сегодня цифры несколько поменялись:
90 и 10.
Как именно - что 90, и что - 10 - пока не скажу.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:10
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьёт шампанское)
Часть шестая.
В первой части я прогнозировал результат с вероятностью 50 на 50.
Сегодня цифры несколько поменялись:
90 и 10.
Как именно - что 90, и что - 10 - пока не скажу.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57
Так в Туреччині коло інвесторів від 100куе, які будуть погано поводити себе, то можуть і без візи ВНЖ/ПМЖ лишитися.
А не вільнолюдів вна неньці.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
Пан Флайман - так это в любой стране так: нарушил закон - депортация.
Всегда и везде так было,
Х. Х. Х.
Новость дня для приобретателей недвижимости в Турции.
Первое, что нужно сделать, чтобы начать сделку - получить турецкий налоговый номер в ближайшем офисе Налоговой. Это было бесплатно, быстро, нужно было иметь с собой украинский загранпаспорт и его ксерокопию (первая страница).
Теперь личный визит не нужен: все делается в он-лайн режиме.
Смешно сказать, но каждый из вас прямо сейчас может получить турецкий ИНН.
Ссылку не дам - только вылез из моря.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:09
Надеюсь, у юноши-неинтригана хватило ума личку прочитать, или учить и учить?
Надеюсь имел на пятницу депозит, чтобы взять NIO?
Нет? Грошей сАвсЕм нЕмА?
Прозевал ты, братишка, прозевал...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:47
Все, що треба про тебе, афериста, знати, я знаю і без приватних повідомлень.
Ти спочатку statement свій покажи з покупками за відповідний період, а потім поговоримо. А може і ні. Як себе поводити будеш.
Додано: Пон 27 лип, 2020 12:03
Смотри: у нас тут ветка о НЕДВИЖИМОСТИ.
У нас тут пахнет деньгами и люди учатся их зарабатывать:
- в 2018/2019 - по 34-36% годовых по валюте;
- в 2019/2020 - по 20% годовых по валюте.
Ты вьюнош мАлАдОй - зарегился только в пятницу, 13-го.
Был апрель - и сразу - на ветку по Фондовому рынку США, то есть кормить брокеров и терять депозит на том.
Идея верная: толстый дядя в черном смокинге и с котелком на голове однозначно хочет поделиться бабулетами с новичком. Тут я поддерживаю!
Хочешь быть богатым, но здоровым - приглашаем на эту ветку.
Для начала:
- город местожительства;
- хата/квартира/избушка/вилла/усадьба/хрущевка/панелька - есть нет?
- источник происхождения бабла: нахомячил/тещадала/тестьдал/криминал.
- обещание вести себя вежливо.
Тогда принимаем в свой клуб. Годится?
И не бойся так налоговой - налоги НАДО платить!
Відповідаю: САМОМУ ТРЕБА ПОВІДОМЛЯТИ.
Не цурайся платити податки. Не приховуй прибутки. У нас тут всі платять. В тому числі - до копієчки - akurt - а якже, а якже!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 12:51
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - не пьет шампанское)
Часть седьмая.
Воскресенье (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) 26 июля.
akurt по Вайберу отправляет координаты фирмы в Стамбуле (!!!), которая может/хочет сделать Акт экспертизы квартиры, которую хотят купить наши украинцы.
Стамбул - в воскресенье вечером (!!!) - отвечает нашим украинцам, что готовы прислать эксперта в Анталии из своего филиала в Анталии.
akurt предварительно информирует водителя, которого он ДАЛ (а не порекомендовал - это имеет принципиальное отличие - рекомендовать можно стоматолога/проктолога/уролога/гинеколога/мануального терапевта), что цена вопроса - 1200 лир, но могут назвать цену больше. Если что - торговаться.
Слова "мы из Украины" вводят руководство стамбульской фирмы в состояние ПРИЯТНОЙ прострации и они называют цену - для украинцев - 1000 лир. Экономия - 200 лир (!!!).
Эксперта пришлют с утра в понедельник - всегда делает эксперт фото квартиры и анализ документов и здания на месте, а не заочно.
Акт экспертизы будет готов сегодня к вечеру.
akurt работает быстро, НО эффективно!
P.S. Для слегка нервничающих форумчан: akurt НИКОГДА не встречался с "нашими", приехавшими в Анталию купить квартиру, даже НИКОГДА с ними не разговаривал, даже НИКОГДА их не видел, они НИКОГДА не обещали ему хоть какое-то вознаграждение, он НИКОГДА НЕ ПРОСИЛ/НАМЕКАЛ о хоть каком-то вознаграждении, он только знает о том, что они сказали водителю-турку, которого я им ДАЛ (не порекомендовал, а именно ДАЛ - это разные вещи), что очень хорошего мнения об ужасном толстом жирном обрюзгшем кровожадном жадном плешивом покрытом струпьями обманщике/обдирателесиротвдовматерей/криминальном авторитете массой 81,5 кг, роста 174 см, проводящем каждый день на море с 7-00 до 11-00 свое время.
Парни, ну что же вас так обманывают на каждом шагу, что вы думаете что обманывают все всех и вся на всём Земном шаре?
Даже прикольно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:01
Чувачок, про statement нагадаю.
Будуть докази вдалих вчасних покупок чи знову ля-ля?
До речі, помітив, що ти завжди виправляєш тексти, повністю змінюєш сенс написаного, іноді по 3-4 рази на повідомлення.
Щодо податків.
Не тобі, що в трусах дружини перевіз брудні кошти на купівлю квартири в Анталії, розповідати про якісь платежі.
І наостанок. Безкоштовна тобі консультація. З часу того повідомлення законодавство змінилось, тепер платити треба з інвест.прибутку.
Враховуй цю обставину при подачі річної декларації.
p.s. Коли плануєш повертатись? Можу тебе зустріти на кордоні, поспілкуємось.
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
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