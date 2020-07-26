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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 лип, 2020 06:27
Итак, как известно, человек-человеку - враг.
А точно ли это так?
Итак, вчера решена успешно проблема с квартирой моего приятеля.
1. Как бы это слово не нравилось ol_zy , но я ДАЛ задание одному из участников "ГО "Українська родИна" связаться с юристом нашего Громадського об"єднання (работает "на общественных началах") и выяснить вопрос с адвокатами той фирмы, к которой обратился мой приятель.
2. Сам - написал текст выше в 17-58 и пошел искать его дом - это оказалось в 1-2 остановках от моего. Тут есть спцифика - номера домов есть, но как правило жилые комплексы различают не по номерам, а по названиям. То есть нужно искать вывеску со словами, например "Sea breaze".
3. Именно в это время позвонила юрист нашей диаспоры и сообщила следующее:
- действительно адвокатская контра занималась вопросом.
- действительно вопрос выселения незаконно проживающей гражданки с ребенком был решен.
- вот здесь для меня лично была новинка: ВОПРОС БЫЛ РЕШЕН с помощью специальной госслужбы, которая занимается вопросами законности проживания человеков и их выселения в случае чего. Название Службы очень сложное и длинное и даже юрист не смогла повторить это название. Узнаем как-то.
- ключ от квартиры находится не в адвокатской конторе, а этой службе. Владелец может по предъявлению документов его забрать.
- адвокаты сказали, что наверняка у выселенного есть дубликат ключа и владельцу стоит сменить замки при первой возможности.
Эта информация была мною получена невероятно вовремя: я стоял перед дверью квартиры 11.
- позвонил в дверь - звано работает.
- я ожидал, что выйдет толстый дядя в труселях и с ним - пятеро детей.
- на самом деле не вышел и не отозвался никто. Возможны варианты...
- на доске объявалнеи нашел фамилию и имя управляющего домом. Сделал фото: будем искать.
- искать не понадобилось: я позвонил в квартиру 10. Открыла дверь после разглядывания меня в глазок (очень умно) миловидная женщина лет 30. Диалог был такой:
- Мераба (Здравствуйте)
- Мерабалар!
- Вадим - Украйна - даире он-бир? (Вадим- Украина - квартира 11?)
- Йок. (нет)
- Даире - Кира- кералик?
- Хаир киралик. (не сдается в аренду)
Тогда я набрал номер телефона нашего юриста и попросил поговорить с дамой.
Минуты через 2 стало точно известно: квартира не сдается, в ней жила женщина, ее выселили, реально в квартире никого нет, она закрыта.
Отлично:, Григорий!
Годится Константин!
Я прямо на улице позвонил своему приятелю, все изложил, высказал мнение, что срочно вылетать ему не нужно: СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ. Через неделю могу наведаться - теперь к Управляющему домом.
- Я прилечу тогда - так по работе получается - 3 сентября.
- Очень хорошо!
- С меня виски!
- А черного рома нет? Давно не пил Черный гавайский ром...
- Сделаем!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:10
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - тот не пьёт шампанское)
Часть шестая.
В первой части я прогнозировал результат с вероятностью 50 на 50.
Сегодня цифры несколько поменялись:
90 и 10.
Как именно - что 90, и что - 10 - пока не скажу.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:23
Всє с нєтєрпєнієм чекаєм.
Дід-інтриган
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:57
akurt написав: ol_zy написав:
думаю и среди украинской диаспоры можно таких найти, просто вам пока не попадались.
А мне везет на встрече ТОЛЬКО С ХОРОШИМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ людьми.
Попробуйте и Вы так организовать свою жизнь, чтобы вокруг, рядом, сбоку, сверху снизу были только хорошие люди. Вот у меня - так.
Так в Туреччині коло інвесторів від 100куе, які будуть погано поводити себе, то можуть і без візи ВНЖ/ПМЖ лишитися.
А не вільнолюдів вна неньці.
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
Пан Флайман - так это в любой стране так: нарушил закон - депортация.
Всегда и везде так было,
Х. Х. Х.
Новость дня для приобретателей недвижимости в Турции.
Первое, что нужно сделать, чтобы начать сделку - получить турецкий налоговый номер в ближайшем офисе Налоговой. Это было бесплатно, быстро, нужно было иметь с собой украинский загранпаспорт и его ксерокопию (первая страница).
Теперь личный визит не нужен: все делается в он-лайн режиме.
Смешно сказать, но каждый из вас прямо сейчас может получить турецкий ИНН.
Ссылку не дам - только вылез из моря.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:09
ib_investor написав:
Всє с нєтєрпєнієм чекаєм.
Дід-інтриган
Надеюсь, у юноши-неинтригана хватило ума личку прочитать, или учить и учить?
Надеюсь имел на пятницу депозит, чтобы взять NIO
?
Нет? Грошей сАвсЕм нЕмА?
Прозевал ты, братишка, прозевал...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 27 лип, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:47
Все, що треба про тебе, афериста, знати, я знаю і без приватних повідомлень.
Ти спочатку statement свій покажи з покупками за відповідний період, а потім поговоримо. А може і ні. Як себе поводити будеш.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:03
Смотри: у нас тут ветка о НЕДВИЖИМОСТИ.
У нас тут пахнет деньгами и люди учатся их зарабатывать:
- в 2018/2019 - по 34-36% годовых по валюте;
- в 2019/2020 - по 20% годовых по валюте.
Ты вьюнош мАлАдОй - зарегился только в пятницу, 13-го.
Был апрель - и сразу - на ветку по Фондовому рынку США, то есть кормить брокеров и терять депозит на том.
Идея верная: толстый дядя в черном смокинге и с котелком на голове однозначно хочет поделиться бабулетами с новичком. Тут я поддерживаю!Хочешь быть богатым, но здоровым - приглашаем на эту ветку.
Для начала:
- город местожительства;
- хата/квартира/избушка/вилла/усадьба/хрущевка/панелька - есть нет?
- источник происхождения бабла: нахомячил/тещадала/тестьдал/криминал.
- обещание вести себя вежливо.
Тогда принимаем в свой клуб. Годится?
И не бойся так налоговой - налоги НАДО платить!
Відповідаю: САМОМУ ТРЕБА ПОВІДОМЛЯТИ.
ib_investor написав:St/2 Ви практикували виведення коштів?
Ходять чутки, що наша податкова дивно дивиться на гроші, які прийшли від IntBr
і мріє всю суму обкласти повноцінним податком 18 + 1,5.
При цьому IntBr при відкритті рахунку просить податковий номер.
Як Ви думаєте, буде брокер повідомляти нашу податкову про виплати?
Не цурайся платити податки. Не приховуй прибутки. У нас тут всі платять. В тому числі - до копієчки - akurt
- а якже, а якже!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:51
ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
(или кто не рискует - не пьет шампанское)
Часть седьмая.
ol_zy написав:
Я лишь говорил, что не совсем корректно что вы дали человека
(дают/выделяют сотрудника подчиненного). более корректно говорить, что порекомендовали человека,
чтобы не было недопониманий и новых обвинений, что вот у вас уже и сотрудники в Турции есть....
Воскресенье (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) 26 июля.akurt
по Вайберу отправляет координаты фирмы в Стамбуле (!!!), которая может/хочет сделать Акт экспертизы квартиры, которую хотят купить наши украинцы.
Стамбул - в воскресенье вечером (!!!) - отвечает нашим украинцам, что готовы прислать эксперта в Анталии из своего филиала в Анталии.akurt предварительно
информирует водителя, которого он ДАЛ (а не порекомендовал - это имеет принципиальное отличие - рекомендовать можно стоматолога/проктолога/уролога/гинеколога/мануального терапевта), что цена вопроса - 1200 лир, но могут
назвать цену больше. Если что - торговаться.
Слова "мы из Украины
" вводят руководство стамбульской фирмы в состояние ПРИЯТНОЙ прострации и они называют цену - для украинцев - 1000 лир. Экономия - 200 лир (!!!).
Эксперта пришлют с утра в понедельник - всегда делает эксперт фото квартиры и анализ документов и здания на месте, а не заочно.
Акт экспертизы будет готов сегодня к вечеру.akurt работает быстро, НО эффективно!P.S.
Для слегка нервничающих форумчан: akurt
НИКОГДА не встречался с "нашими", приехавшими в Анталию купить квартиру, даже НИКОГДА с ними не разговаривал, даже НИКОГДА их не видел, они НИКОГДА не обещали ему хоть какое-то вознаграждение
, он НИКОГДА НЕ ПРОСИЛ/НАМЕКАЛ о хоть каком-то вознаграждении, он только знает о том, что они сказали водителю-турку, которого я им ДАЛ (не порекомендовал
, а именно ДАЛ - это разные вещи), что очень хорошего мнения
об ужасном толстом жирном обрюзгшем кровожадном жадном плешивом покрытом струпьями обманщике/обдирателесиротвдовматерей/криминальном авторитете массой 81,5 кг, роста 174 см, проводящем каждый день на море с 7-00 до 11-00 свое время.Парни, ну что же вас так обманывают на каждом шагу, что вы думаете что обманывают все всех и вся на всём Земном шаре?
Даже прикольно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:01
Чувачок, про statement нагадаю.
Будуть докази вдалих вчасних покупок чи знову ля-ля?
До речі, помітив, що ти завжди виправляєш тексти, повністю змінюєш сенс написаного, іноді по 3-4 рази на повідомлення.
Щодо податків.
Не тобі, що в трусах дружини перевіз брудні кошти на купівлю квартири в Анталії, розповідати про якісь платежі.
І наостанок. Безкоштовна тобі консультація. З часу того повідомлення законодавство змінилось, тепер платити треба з інвест.прибутку.
Враховуй цю обставину при подачі річної декларації.
p.s. Коли плануєш повертатись? Можу тебе зустріти на кордоні, поспілкуємось.
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