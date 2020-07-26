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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
San1t
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08

Нервується хлопчина...
Я помітив: чим більше людина не здатна заробити гроші та влашувати власне життя, ти більше агресивна вона по відношенню до інших людей...
Я колись написав на цій гілці:
"Голодный человек - это очень опасный человек!")

Что интересно - наука "Биология" учит, что наиболее опасна не МЕЖвидовая борьба, а ВНУРИвидовая борьба.
Это когда свой пожирает своего.
Наука она и есть наука...

P.S. Благодарен нашему новичку на форуме - совсем свежак! - 78 сообщений - только за важную идею: как доставить из Украины в Турцию/невТурцию доллары: так, как он пишет - в трусах - или есть "правильные" методы?
Парень не опытный, только недавно "встрял" в фонду. Потому вопрос актуальный...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:15

  San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?



Есть примета: ничего заранее не говорить.
Но процесс идет пока в правильном направлении.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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  #<1 ... 686687688689
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