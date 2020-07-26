Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08

Нервується хлопчина...

Я помітив: чим більше людина не здатна заробити гроші та влашувати власне життя, ти більше агресивна вона по відношенню до інших людей...

Я колись написав на цій гілці:

"Голодный человек - это очень опасный человек!")



Что интересно - наука "Биология" учит, что наиболее опасна не МЕЖвидовая борьба, а ВНУРИвидовая борьба.

Это когда свой пожирает своего.

Наука она и есть наука...



P.S. Благодарен нашему новичку на форуме - совсем свежак! - 78 сообщений - только за важную идею: как доставить из Украины в Турцию/невТурцию доллары: так, как он пишет - в трусах - или есть "правильные" методы?

Парень не опытный, только недавно "встрял" в фонду. Потому вопрос актуальный...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).