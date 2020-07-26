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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
San1t
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08

Нервується хлопчина... як його там - ib_investor...
Я колись написав на цій гілці:
"Голодный человек - это очень опасный человек!")
  ib_investor написав:Коли плануєш повертатись? Можу тебе зустріти на кордоні, поспілкуємось.

Напомню: это пишет человек, который ворвался на эту ветку не более недели назад, который ваще не теме, которого я никогда не видел, но у которого из 10-ти сообщений на этой ветке - 4 содержат угрозы в мой адрес.
Тут и бабке не ходить: это я виноват, что он 18 мая 2020 продал ВА по 134,99$, а теперь пытается откупиться очень выгодно по 175,10$, потеряв на каждой акции всего 40$...
Чудненько...
Да, надо не забыть: это виноват... кАнЕшнА...
А умные люди пишут ему:
  NDV написав:ib_investor
С точки зрения инвестирования вы, конечно, неправильно поступили.
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле


Что интересно - наука "Биология" учит, что наиболее опасна не МЕЖвидовая борьба, а ВНУРИвидовая борьба.
Это когда свой пожирает своего.
Наука она и есть наука...

P.S. Благодарен нашему новичку на форуме - совсем свежак! - 78 сообщений - только за важную идею: как доставить из Украины в Турцию/невТурцию доллары: так, как он пишет - в трусах - или есть "правильные" методы?
Парень не опытный, только недавно "встрял" в фонду. Потому вопрос актуальный...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 14:07, всього редагувалось 3 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:15

  San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?

Есть примета: ничего заранее не говорить.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:03

Для кого весь цей шмурдяк про голодних, не досвідчених, новачків, про погрози?
Для хлопців типу San і San1t, що тобі тут заплюсовують будь-яку маячню :D :D
Ти вже 2 рази змінив базове повідомлення, діду.
Скільки ще зміниш?
Дах їде в тебе конкретно, не забувай запивати сібас йогуртом.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:17

Шановний, у нас тут про нерухомість.
Маєте щось сказати, крім досвіду нелегального виведення грошей за межі України?
  ib_investor написав:Наприклад, людина хоче скористатись можливістю вивести звідси весь або частку від ліміту.
Який сенс йому чекати ще 15-20 копійок просадки та калькулювати віртуальний прибуток від ощадного рахунку, якщо є ризик не встигнути відкупити і втратити за один день 50-100 копійок?
Тим більше, що ніхто не може спрогнозувати розвиток подій хоча би на 2-3 місяці.
Чи не краще, в такому разі, купувати тут і зараз і крок за кроком наближатися до мети?


У нас тут НЕ про "50-100 копійок".
Про нерухомість щось скажете, Ви ж в Польщі щось будете брати?
Чому Вам ваш Київ не до вподоби?
Яка мета?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:26

Ти, напевно, повний утирок. Як ти дожив до своїх літніх років і не помер від забиття кийками?
Тягнеш сюди якісь цитати, сам їх коментуєш в своєму контексті, хлопці з ніками San та San1t все це плюсується, потім ти треш оригінальні повідомлення. І так по колу.
А потім розказуєш, що гілка про нерухомість. Після оповідань про NIO та про кошти на депозиті.
Ти визначись.
Про нерухомість чи про NIO з депозиту.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:32

Понесло хлопчину.
Але мені подобається, дає класні поради, як позбутися рвання-драння...
Фахівець! Мужчіна!
  ib_investor написав:jay2004
1. Відкриваєте депозит "Приват-Вклад" і поповнюєте його через касу, приміром, на $10.
2. Берете свої купюри 1996р., підходите до такого терміналу, обираєте в меню "поповнити депозит" і завантажуєте. Якщо якісь купюри виплюне - повторно вставляйте, лише зовсім випрані не візьме.
3. Замовляєте долар і наступного дня знімаєте всю суму в касі, без комісії.
4. Купюри, що залишились,- будь-кому із знайомих, що колись поїде до Польщі. Отримаєте злоті, бо пшеки приймають майже все.


Особливо сподобалася порада підсунути негідні купюри приятелям - для переправлення в Польщу.
Мужчіна!

P.S. А з NIO ти прогавив... ну як і з ВАС...
Давай я тобі дві, ні не дві - LK ти теж прогавив, мабуть три - ні - не три: навіть чотири букви підкажу SRNE - може будеш друмати головою, перестанеш нервуватися та хоч трохи грошей заробиш...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:38

Це ти, аферист поганий, підсовуєш людям всіляку хрєнь у вигляді нерухомості в Анталії.
Будь-який мій знайомий візьме купюру, що в Україні не приймають, і без комісії обміняє її у Польщі на злотий.
Лише твоя аферистична сутність може припустити підміну купюр.
Зараз потреш, звичайно, але всі давно тут знають, яка ти скотина.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:41

Не можна так нервуватися, ти ж фахівець із фонди (НЕ З НЕРУХОМОСТІ), там треба мати залізне сердце та тверезий розум.
Спробуй.
Скажи тихо та просто:
  ib_investor написав:Дякую.
Досвіду трішки не вистачає.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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