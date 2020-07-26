RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
San1t
 
Повідомлень: 36
З нами з: 24.02.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08

  San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?

Есть примета: ничего заранее не говорить.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:18, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:17

Шановний, у нас тут про нерухомість.
Маєте щось сказати, наприклад, про досвід виведення грошей ЗАКОННИМ методом за межі України?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:32

Новини оформлення нерухомості в Туреччині.
У зв"язку із коронавірусом дещо змінилися правила подачі документів на оформлення Угоди купівлв-продажу нерухомості.

РАНІШЕ:
- покупець та продавець мають звернутися в Кадастровий центр - це Державна установа і тільки вона займається Угодлами - прерогатива держави о 9-00...9-30 - отримати номер електронної черги та чекати виклик у Залі відвідувачів.

ТЕПЕР:
- покупець та продавець повинні оформити заявку на укладення Угоди в он-лайни режимі.
Буде призначена дата візиту для оформлення Угоди.

Система нова і викликає питання: наприклад, в розділі про покупця "система" вимагає ввести номер ІD-картки ВНП в Туреччині, якого немає, бо покупець - іноземець.
Спроба залишити вікно для номера порожнім - невдала: система не пропускає.
Порадив ввести нулі... кількісь нулів повинна відповідати кількості цифр в картці громадянина Туреччини.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:42

  akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?

Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь.
Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
San1t
 
Повідомлень: 36
З нами з: 24.02.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:02

  San1t написав:
  akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?

Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь.
Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.

Ну, рисковые - немного есть.
Но не сильно. Тем более что я реально действенную "страховку" дал - водитель амбал слегка культурист. У него 2 августа день рождения - уже заработал 3х250 лир и очень рад. И они рады: безопасность 100%.
Водитель, которого я им дал, сказал, что невероятно приятные вежливые интеллигентные люди.
Правда, приятно слышать такой отзыв про наших украинцев - тем более форумчан.

Про "подушку" Вы правы - прямо как "в воду глянули".

Я все же пока не буду писать - события ещё происходят.

Но про "подушку" - отлично! В моем лексиконе это безобидное слово обычно не используется, но я знаю, что имеется ввиду.
"Подушка" задействована - но так, как ни Вы, ни я и не предполагали.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1334 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 686687688689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
951 108325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 14:21
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 529, 530, 531
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5309 578303
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 23:28
ol_zy
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4087
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.