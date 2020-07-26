Додано: Пон 27 лип, 2020 14:17

Шановний, у нас тут про нерухомість.

Маєте щось сказати, наприклад, про досвід виведення грошей ЗАКОННИМ методом за межі України?

Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).