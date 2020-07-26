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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08
Есть примета: ничего заранее не говорить.
Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:18, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:17
Шановний, у нас тут про нерухомість.
Маєте щось сказати, наприклад, про досвід виведення грошей ЗАКОННИМ методом за межі України?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:32
Новини оформлення нерухомості в Туреччині.
У зв"язку із коронавірусом дещо змінилися правила подачі документів на оформлення Угоди купівлв-продажу нерухомості.
РАНІШЕ:
- покупець та продавець мають звернутися в Кадастровий центр - це Державна установа і тільки вона займається Угодлами - прерогатива держави о 9-00...9-30 - отримати номер електронної черги та чекати виклик у Залі відвідувачів.
ТЕПЕР:
- покупець та продавець повинні оформити заявку на укладення Угоди в он-лайни режимі.
Буде призначена дата візиту для оформлення Угоди.
Система нова і викликає питання: наприклад, в розділі про покупця "система" вимагає ввести номер ІD-картки ВНП в Туреччині, якого немає, бо покупець - іноземець.
Спроба залишити вікно для номера порожнім - невдала: система не пропускає.
Порадив ввести нулі... кількісь нулів повинна відповідати кількості цифр в картці громадянина Туреччини.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:42
Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь.
Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:02
Ну, рисковые - немного есть.
Но не сильно. Тем более что я реально действенную "страховку" дал - водитель амбал слегка культурист. У него 2 августа день рождения - уже заработал 3х250 лир и очень рад. И они рады: безопасность 100%.
Водитель, которого я им дал, сказал, что невероятно приятные вежливые интеллигентные люди.
Правда, приятно слышать такой отзыв про наших украинцев - тем более форумчан.
Про "подушку" Вы правы - прямо как "в воду глянули".
Я все же пока не буду писать - события ещё происходят.
Но про "подушку" - отлично! В моем лексиконе это безобидное слово обычно не используется, но я знаю, что имеется ввиду.
"Подушка" задействована - но так, как ни Вы, ни я и не предполагали.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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