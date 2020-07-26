Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:18, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Новини оформлення нерухомості в Туреччині. У зв"язку із коронавірусом дещо змінилися правила подачі документів на оформлення Угоди купівлв-продажу нерухомості.
РАНІШЕ: - покупець та продавець мають звернутися в Кадастровий центр - це Державна установа і тільки вона займається Угодлами - прерогатива держави о 9-00...9-30 - отримати номер електронної черги та чекати виклик у Залі відвідувачів.
ТЕПЕР: - покупець та продавець повинні оформити заявку на укладення Угоди в он-лайни режимі. Буде призначена дата візиту для оформлення Угоди.
Система нова і викликає питання: наприклад, в розділі про покупця "система" вимагає ввести номер ІD-картки ВНП в Туреччині, якого немає, бо покупець - іноземець. Спроба залишити вікно для номера порожнім - невдала: система не пропускає. Порадив ввести нулі... кількісь нулів повинна відповідати кількості цифр в картці громадянина Туреччини.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь. Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь. Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
Ну, рисковые - немного есть. Но не сильно. Тем более что я реально действенную "страховку" дал - водитель амбал слегка культурист. У него 2 августа день рождения - уже заработал 3х250 лир и очень рад. И они рады: безопасность 100%. Водитель, которого я им дал, сказал, что невероятно приятные вежливые интеллигентные люди. Правда, приятно слышать такой отзыв про наших украинцев - тем более форумчан.
Про "подушку" Вы правы - прямо как "в воду глянули".
Я все же пока не буду писать - события ещё происходят.
Но про "подушку" - отлично! В моем лексиконе это безобидное слово обычно не используется, но я знаю, что имеется ввиду. "Подушка" задействована - но так, как ни Вы, ни я и не предполагали.
У меня у Киёве летом меньше 250КВт/мес не выходит(электроплита, диодные лампы) И это БЕЗ кондишина и бойлера Зимой с бойлером может и до 500КВт/мес долезть Не понимаю, как вы летом, в жару ухитряетесь крутиться около 100КВт
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ В АНТАЛИИ (итоги июля-июня) Получил счета сегодня - по возвращении с моря - здесь никуда никакие данные передавать не нужно, поставляющие компании сами ведут учет и присылают счета)
- квартплата - 100 лир - 400 гривен. - вода - 44,25 лиры - 176 гривен. Израсходовано 7 куб. метров - электроэнергия - 260 лир - 1040 гривен - израсходовано 366 кВтчас (1 кВтчас обошелся в 260/366=0.71 лиру (пани stm - напомню, со знанием дела утверждала, что я плачу по 0.90 лиры). - горячая вода - нуль лир нуль гривен (подача от солнечного коллектора на крыше).
По поводу электроэнергии: с 7-00 до 24-00 работает кондиционер мощностью 18 000 тепловых единиц в главной комнате - температура 24 градуса. Ночью (и частично - днем, когда в спальне с помощью проектора смотрю сериалы и потом дремаю) работает кондиционер в спальне - мощностью 12 000 тепловых единиц - температура 22 градуса). Ночью обычно на улице +26...+27. Итого расходы составили за месяц с 28 июня по 28 июля: 100+45+260=405 лир или 1600 гривен или 1600/27,60=57,97 доллара США. Оплата в инет-банкинге Deniz Bank ("Морской банк" - принадлежит ОАЭ, служба поддержки и инет-банкинг работают на трех языках, в том числе на русском, оплата - ЕСТЕСТВЕННО - без всяких комиссий).
На 12-00 в Анталии от +31 (это как в Киеве). Влажность воздуха 62%. Температура воды Средиземном море +29. По данным Санэпидемслужбы Анталии на пляжах Коньяалты - "Голубой флаг", содержание кишечных бактерий - нуль.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).