Додано: Сер 29 лип, 2020 06:47

- сторонник покупки ТОЛЬКО новой квартиры.Новое - оно и есть новое...Не требует "лишних" вложений, ибо никто не отменял фразу "Дешевенька рибка- та погана юшка"..."Неучтенные" платежи бывают.На моей памяти за последние 3 года:- в моем доме на 19 квартир в 2019 сгорела какая-то важная электрическая часть лифта.Лифт обслуживает фирма, за что получает каждый месяц какие-то деньги.Однако было заявлено, что гарантийный срок - 3 года - на эту электрическую часть закончился, нужна новая, и жильцы собрали по 50 лир (200 гривен). Лифт работает. Вообще за 3 года ни разу не ломался.- в апреле 2018 я помог приятелю купить отличную двушку в 60 квадратов за 54 000 долларов (новая, полный фарш, частично с мебелью - кухня и прихожая) на третьем этаже с окнами на юг и видом на свой собственный 30-ти метровый плавательный бассейн (в доме 30 квартир, владельцы есть из Украины, Грузии, РФ). Сгорел какой то обслуживающий плавательный бассейн насос или система насосов - собирали с жильцов дома по 200 лир (800 гривен). На сегодня бассейн работает.На фото: плавательный бассейн в доме моего приятеля (там вообще-то 2 бассейна: один еще "детский"). Его квартира на фото справа - третий этаж, электрические наружные жалюзи опущены.- на собрании жильцов моего дома месяц назад было сообщено, что крыша дома (покрытие - я не очень разбираюсь - кажется - еврорубероид) требует ремонта, так как обнаружены протечки на потолке квартир верхнего этажа. Было проведено обследование крыши со специалистами, приняли решение о выполнении ремонта всей крыши.Вчера был заключен Договор на ремонт - общие затраты 3 500 лир (примерно 14 000 гривен), с каждой квартиры объявили взнос в 185 лир (740 гривен).Вчера сдал управляющему домом 185 лир - 27 долларов - получил квитанцию.х х хВ Анталии в 6-00 утра +27. Ясное голубое небо. Днем прогнозируют +32...+33. Температура воды в Средиземном море - +28...+29.