Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
San1t написав:Акурт, так удалось им подобрать вариант на свои 40тыс.? Очень интересно в каком районе, интересны все подробности), площадь квартиры, сколько лет дому, сколько комнат. И не уловил, или возможно пропустил, цель покупки? Для себя любимого приезжать, отдыхать, или они планируют переезд на ПМЖ?
Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 лип, 2020 15:18, всього редагувалось 4 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Новини оформлення нерухомості в Туреччині. У зв"язку із коронавірусом дещо змінилися правила подачі документів на оформлення Угоди купівлв-продажу нерухомості.
РАНІШЕ: - покупець та продавець мають звернутися в Кадастровий центр - це Державна установа і тільки вона займається Угодлами - прерогатива держави о 9-00...9-30 - отримати номер електронної черги та чекати виклик у Залі відвідувачів.
ТЕПЕР: - покупець та продавець повинні оформити заявку на укладення Угоди в он-лайни режимі. Буде призначена дата візиту для оформлення Угоди.
Система нова і викликає питання: наприклад, в розділі про покупця "система" вимагає ввести номер ІD-картки ВНП в Туреччині, якого немає, бо покупець - іноземець. Спроба залишити вікно для номера порожнім - невдала: система не пропускає. Порадив ввести нулі... кількісь нулів повинна відповідати кількості цифр в картці громадянина Туреччини.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь. Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
akurt написав:Есть примета: ничего заранее не говорить. Я не могу все рассказывать - приватная все же инфа, согласны?
Приватная, конечно согласен. Но в общих словах и по окончании поделитесь, интересно ведь.. Разумеется без имён и другой конфиденциальной информации. Но ребята рисковые. Рисковые, в плане без достаточной финансовой подушки и так радикально менять жизнь. Просто интересно, что можно купить сейчас в Анталии за 40тыс., учитывая, как за последние полгода выросли цены.
Ну, рисковые - немного есть. Но не сильно. Тем более что я реально действенную "страховку" дал - водитель амбал слегка культурист. У него 2 августа день рождения - уже заработал 3х250 лир и очень рад. И они рады: безопасность 100%. Водитель, которого я им дал, сказал, что невероятно приятные вежливые интеллигентные люди. Правда, приятно слышать такой отзыв про наших украинцев - тем более форумчан.
Про "подушку" Вы правы - прямо как "в воду глянули".
Я все же пока не буду писать - события ещё происходят.
Но про "подушку" - отлично! В моем лексиконе это безобидное слово обычно не используется, но я знаю, что имеется ввиду. "Подушка" задействована - но так, как ни Вы, ни я и не предполагали.
У меня у Киёве летом меньше 250КВт/мес не выходит(электроплита, диодные лампы) И это БЕЗ кондишина и бойлера Зимой с бойлером может и до 500КВт/мес долезть Не понимаю, как вы летом, в жару ухитряетесь крутиться около 100КВт
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ В АНТАЛИИ (итоги июля-июня) Получил счета сегодня - по возвращении с моря - здесь никуда никакие данные передавать не нужно, поставляющие компании сами ведут учет и присылают счета)
- квартплата - 100 лир - 400 гривен. - вода - 44,25 лиры - 176 гривен. Израсходовано 7 куб. метров - электроэнергия - 260 лир - 1040 гривен - израсходовано 366 кВтчас (1 кВтчас обошелся в 260/366=0.71 лиру. - горячая вода - нуль лир нуль гривен (подача от солнечного коллектора на крыше).
По поводу электроэнергии: с 7-00 до 24-00 работает кондиционер мощностью 18 000 тепловых единиц в главной комнате - температура 24 градуса. Ночью (и частично - днем, когда в спальне с помощью проектора смотрю сериалы и потом дремаю) работает кондиционер в спальне - мощностью 12 000 тепловых единиц - температура 22 градуса). Ночью обычно на улице +26...+27. Итого расходы составили за месяц с 28 июня по 28 июля: 100+45+260=405 лир или 1600 гривен или 1600/27,60=57,97 доллара США. Оплата в инет-банкинге Deniz Bank ("Морской банк" - принадлежит ОАЭ, служба поддержки и инет-банкинг работают на трех языках, в том числе на русском, оплата - ЕСТЕСТВЕННО - без всяких комиссий).
На 12-00 в Анталии от +31 (это как в Киеве). Влажность воздуха 62%. Температура воды Средиземном море +29. По данным Санэпидемслужбы Анталии на пляжах Коньяалты - "Голубой флаг", содержание кишечных бактерий - нуль.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt - сторонник покупки ТОЛЬКО новой квартиры. Новое - оно и есть новое... Не требует "лишних" вложений, ибо никто не отменял фразу "Дешевенька рибка- та погана юшка"...
"Неучтенные" платежи бывают. На моей памяти за последние 3 года: - в моем доме на 19 квартир в 2019 сгорела какая-то важная электрическая часть лифта. Лифт обслуживает фирма, за что получает каждый месяц какие-то деньги. Однако было заявлено, что гарантийный срок - 3 года - на эту электрическую часть закончился, нужна новая, и жильцы собрали по 50 лир (200 гривен). Лифт работает. Вообще за 3 года ни разу не ломался. - в апреле 2018 я помог приятелю купить отличную двушку в 60 квадратов за 54 000 долларов (новая, полный фарш, частично с мебелью - кухня и прихожая) на третьем этаже с окнами на юг и видом на свой собственный 30-ти метровый плавательный бассейн (в доме 30 квартир, владельцы есть из Украины, Грузии, РФ). Сгорел какой то обслуживающий плавательный бассейн насос или система насосов - собирали с жильцов дома по 200 лир (800 гривен). На сегодня бассейн работает. На фото: плавательный бассейн в доме моего приятеля (там вообще-то 2 бассейна: один еще "детский"). Его квартира на фото справа - третий этаж, электрические наружные жалюзи опущены. - на собрании жильцов моего дома месяц назад было сообщено, что крыша дома (покрытие - я не очень разбираюсь - кажется - еврорубероид) требует ремонта, так как обнаружены протечки на потолке квартир верхнего этажа. Было проведено обследование крыши со специалистами, приняли решение о выполнении ремонта всей крыши. Вчера был заключен Договор на ремонт - общие затраты 3 500 лир (примерно 14 000 гривен), с каждой квартиры объявили взнос в 185 лир (740 гривен). Вчера сдал управляющему домом 185 лир - 27 долларов - получил квитанцию. х х х В Анталии в 6-00 утра +27. Ясное голубое небо. Днем прогнозируют +32...+33. Температура воды в Средиземном море - +28...+29.
Не болейте!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мої слова до форумчан "Не болейте" мабуть, визвали у пана Franta (він в мене в ігнорі - на жаль не бачу, що пише) шквал позитивних емоцій і він наповнив гілку цікавою новою інформацією про нерухомість за кордоном. Це добре! Про всяк випадок для форумчан: Особисто я вважаю, що це добре, що туроператори завозять людей в готелі - люди ніби-то ізольовані від місцевих жителів і місцеві знаходяться у певній безпеці.
Але особисто я вважаю, шо краще зробити так: - купити авіаквитки на чартерні авіарейси (середня ціна 150 ойро туди і назад з будь-якого міста України). - взяти авто напрокат (в он-лайн режимі) - середня ціна 200 лір - 800 гривень на добу. - готель забронювати на Booking (від 130 лір - то від 520 гривень номер на двох із сніданком). На більший термін - на Airbnb (приблизно 1000 доларів на місяць). - мандрувати вздовж узбережжя Середземного моря, зупиняючись по 1-3 доби в кожному місті.
Рекомендував би: - пару-тройку днів в Анталії. - відчути неймовірне задоволення від рафтінгу в Кюпрюлю-каньоні - тур на весь день із обідом та трансфером з Анталії - 170 лір або 680 гривень на людину. Чистий час в човні на гірській річці - 3 години. На власному авто - вдвічі дешевше, оплата на місці. - античне місто Olimpos (чудові пляжи+античне місто) - знакове місто Cirali - це там вогонь іде з під землі. Чудовий пляж. - обов"язково пройти Göynük Canyon - неймовірне задоволення. - античне місто Фазеліз - амфітеатри, античні водогони та чудові пляжі. Пікнік в амфітеатрі побудови 2000 років тому з видом на бухту з черепахами. - насолода всього вашого життя - тур з бухти Адрасан на незаселений острів - поїздка на весь день з харучванням 120-150 лір з людини. - Gelidonya Lighthouse - маяк на півострові - здається, що ви побуваєте в Канаді - та "Піратський пляж" (в мене заплановано виїзд з гостями із Запоріжжя на 7-8 серпня). - тур на яхті із Кекова - на затонуле під водою римське місто - купання в морі прямо над руїнами затонулого міста - тур на весь день - з орендою яхти всього 300 лір - або 1200 гривень на всіх. Телефон капітана - в приватному листуванні. - найкраще місце з тих, що я бачив на світі - півострів Kas. Неймовірна вода та вид на грецький острів. Помахаєте з пляжу рукою молоденькі грецькій дівчинці... - зупинится дешево в містечку Калкан та провести день на одному із найкращих пляжів у світі - пляж Капуташ (7 км відстань від Калкана). - обов"язково відвідати каньон Saklikent - таких місць мало в світі... Рекомендую не боятися і навіть там, де вже всі зупинилися - пройти далі і далі. - відвідати знаменитий Олюденіз - одне з найкрасивіших місь на побережжі Середземного моря та "проплити-пролетіти" на параплані над бухтами... Не лякайтеся: це - улюблене місце відпочинку громадян Великої Британії та ціни можуть бути в британських фунтах. Вимагайте меню в турецьких лірах.
Затрати - мінімальні, майже всюди вхід або безкоштовний, або копійки (крім Фазеліса). Харчування в будь-якому кафе - на двох - від 30 до 50 лір (від 120 до 200 гривень).
Have a nice summer!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).