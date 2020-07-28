Додано: Сер 29 лип, 2020 10:44

він наповнив гілку цікавою новою інформацією про нерухомість за кордоном.

Мої слова до форумчан "" мабуть, визвали у панаa (він в мене в ігнорі - на жаль не бачу, що пише) шквал позитивних емоцій іЦе добре!Про всяк випадок для форумчан:Особисто я вважаю, що це добре, що туроператори завозять людей в готелі - люди ніби-то ізольовані від місцевих жителів і місцеві знаходяться у певній безпеці.Але особисто я вважаю, шо краще зробити так:- купити авіаквитки на чартерні авіарейси (середня ціна 150 ойро туди і назад з будь-якого міста України).- взяти авто напрокат (в он-лайн режимі) - середня ціна 200 лір - 800 гривень на добу.- готель забронювати на Booking (від 130 лір - то від 520 гривень номер на двох із сніданком).На більший термін - на Airbnb (приблизно 1000 доларів на місяць).- мандрувати вздовж узбережжя Середземного моря, зупиняючись по 1-3 доби в кожному місті.Рекомендував би:- пару-тройку днів в Анталії.- відчути неймовірне задоволення від рафтінгу в Кюпрюлю-каньоні - тур на весь день із обідом та трансфером з Анталії - 170 лір або 680 гривень на людину. Чистий час в човні на гірській річці - 3 години. На власному авто - вдвічі дешевше, оплата на місці.- античне місто Olimpos (чудові пляжи+античне місто)- знакове місто Cirali - це там вогонь іде з під землі. Чудовий пляж.- обов"язково пройти Göynük Canyon - неймовірне задоволення.- античне місто Фазеліз - амфітеатри, античні водогони та чудові пляжі. Пікнік в амфітеатрі побудови 2000 років тому з видом на бухту з черепахами.- насолода всього вашого життя - тур з бухти Адрасан на незаселений острів - поїздка на весь день з харучванням 120-150 лір з людини.- Gelidonya Lighthouse - маяк на півострові - здається, що ви побуваєте в Канаді - та "Піратський пляж" (в мене заплановано виїзд з гостями із Запоріжжя на 7-8 серпня).- тур на яхті із Кекова - на затонуле під водою римське місто - купання в морі прямо над руїнами затонулого міста - тур на весь день - з орендою яхти всього 300 лір - абоТелефон капітана - в приватному листуванні.- найкраще місце з тих, що я бачив на світі - півострів Kas. Неймовірна вода та вид на грецький острів. Помахаєте з пляжу рукою молоденькі грецькій дівчинці...- зупинится дешево в містечку Калкан та провести день на одному із найкращих пляжів у світі - пляж Капуташ (7 км відстань від Калкана).- обов"язково відвідати каньон Saklikent - таких місць мало в світі... Рекомендую не боятися і навіть там, де вже всі зупинилися - пройти далі і далі.- відвідати знаменитий Олюденіз - одне з найкрасивіших місь на побережжі Середземного моря та "проплити-пролетіти" на параплані над бухтами... Не лякайтеся: це - улюблене місце відпочинку громадян Великої Британії та ціни можуть бути в британських фунтах. Вимагайте меню в турецьких лірах.Затрати - мінімальні, майже всюди вхід або безкоштовний, або копійки (крім Фазеліса).Харчування в будь-якому кафе - на двох - від 30 до 50 лір (від 120 до 200 гривень).