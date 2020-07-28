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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:29

У доповнення до мого попереднього повідомлення про організацію свого відпочинку в Анталії:
обов"язково відвідати один із НАЙКРАЩІХ зоопарків в світі - Зоопарк в Анталії.
Автор бував в зоопарках: Берліна, Києва, Риги, Праги, в декількох зоопарках в США (в тому числі на сафарі), в Дубаї, в Індії (привозять на заселений тільки левами острів - пересуваються відвідувачі у майже броньовнаому мікроавтобусі), але зоопарк в Анталії - то просто чудо!
Єдиний в світі зоопарк, де відвідувач може в"їхати на власному авто прямо в середину території Зоопраку. Парковка безкоштовна.
Квитки просто за симвоілчною ціною в 5 лір (20 гривень).
Порада: попередньо купуйте в супермаркеті миту моркву (1 кг - за ціною 3 ліри) - отримаєте райську насолоду від годування звірів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32

  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Шо - классно в раю?
То-то же...
Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело - и заказал у Аллаха тебе классную погодку!
Наслаждайся.
Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался.
Как всегда в этой жизни...
В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:35

  akurt написав:визвали у пана Franta (він в мене в ігнорі - на жаль не бачу, що пише)
Не заливайте, п.Акурт! І уріжте осетра)))
Ви чудово читаєте всіх ваших дописувачів)))

Чи не надто спекотно в Анталії для 64-річного організму??
Як ніяк 33-35 градусів в тіні!
Бережіть себе, пане Акурт!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:39

Забув написати: в зоопарку Анталії є окрема клітина для Франта.
Моркву не давати.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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