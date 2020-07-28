|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32
Шо - классно в раю?
Мизантрóп написав:
Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
То-то же...
Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело
- и заказал у Аллаха тебе классную погодку!
Наслаждайся.
Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт
изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался.
Как всегда в этой жизни...
В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4514
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1352 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:39
Мизантрóп написав:
Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95
=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK
- 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках
) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4514
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1352 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09
akurt написав: Мизантрóп написав:
Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95
=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK
- 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках
) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
Акурт ни в Фетхие, ни в Олюдениз, ни даже для Капуташ тапочки специальные не нужны. Там галька большая, но не острая и не скользкая
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2459
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5314
|579345
|
|
|968
|109770
|
|
|5
|4121
|
|