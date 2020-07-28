Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Шо - классно в раю? То-то же... Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело - и заказал у Аллаха тебе классную погодку! Наслаждайся. Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался. Как всегда в этой жизни... В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар. Мелочь, но тебе будет приятно! Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно! Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар. Мелочь, но тебе будет приятно! Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно! Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
Акурт ни в Фетхие, ни в Олюдениз, ни даже для Капуташ тапочки специальные не нужны. Там галька большая, но не острая и не скользкая
Вы правы однозначно... Сейчас после зимы на пляжах вообще галька очень мелкая почти как крупный песок, комфортная, но вот изобретателю таких тапочек для пляжа/моря, как "Кроссы", в которых и ходить можно по горячей гальке, и сразу в море - я ставлю "пять баллов" - очень удобно. Позавчера на пляже наблюдал такую картину: пришла семья вроде как азиатов - папа мама и дочка. Папа одел резиновые перчатки и перебрал руками всю мелкую гальку на площади 2х2 метра - все что нашел - а попались и крышечки пластиковые от бутылочек и даже окурок - все складывал в кулечек, потом только расстелил постилку и семья расположилась. Я вот украдкой фото сделал... Так что тапочки для пляжа - вещь хорошая...
Вообще днем ходят работники и собирают такими прикольными палками со щупами/захватами на конце всё, что нечаянно бросили отдыхающие - обычно вот крышечки от бутылочек или какая-то мелочь...
А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).