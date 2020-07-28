Додано: Сер 29 лип, 2020 15:06

Вы правы однозначно...Сейчас после зимы на пляжах вообще галька очень мелкая почти как крупный песок, комфортная, но вот изобретателю таких тапочек для пляжа/моря, как "Кроссы", в которых и ходить можно по горячей гальке, и сразу в море - я ставлю "пять баллов" - очень удобно.Позавчера на пляже наблюдал такую картину:пришла семья вроде как азиатов - папа мама и дочка.Папа одел резиновые перчатки и перебрал руками всю мелкую гальку на площади 2х2 метра - все что нашел - а попались и крышечки пластиковые от бутылочек и даже окурок - все складывал в кулечек, потом только расстелил постилку и семья расположилась.Я вот украдкой фото сделал...Так что тапочки для пляжа - вещь хорошая...Вообще днем ходят работники и собирают такими прикольными палками со щупами/захватами на конце всё, что нечаянно бросили отдыхающие - обычно вот крышечки от бутылочек или какая-то мелочь...А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...