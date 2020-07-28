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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32

  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Шо - классно в раю?
То-то же...
Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело - и заказал у Аллаха тебе классную погодку!
Наслаждайся.
Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался.
Как всегда в этой жизни...
В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:39

  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.

Акурт ни в Фетхие, ни в Олюдениз, ни даже для Капуташ тапочки специальные не нужны. Там галька большая, но не острая и не скользкая ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:06

Вы правы однозначно...
Сейчас после зимы на пляжах вообще галька очень мелкая почти как крупный песок, комфортная, но вот изобретателю таких тапочек для пляжа/моря, как "Кроссы", в которых и ходить можно по горячей гальке, и сразу в море - я ставлю "пять баллов" - очень удобно.
Позавчера на пляже наблюдал такую картину:
пришла семья вроде как азиатов - папа мама и дочка.
Папа одел резиновые перчатки и перебрал руками всю мелкую гальку на площади 2х2 метра - все что нашел - а попались и крышечки пластиковые от бутылочек и даже окурок - все складывал в кулечек, потом только расстелил постилку и семья расположилась.
Я вот украдкой фото сделал...
Зображення
Так что тапочки для пляжа - вещь хорошая...

Вообще днем ходят работники и собирают такими прикольными палками со щупами/захватами на конце всё, что нечаянно бросили отдыхающие - обычно вот крышечки от бутылочек или какая-то мелочь...

А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...
Зображення
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:38

  akurt написав:А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...

Анталійські пляжі - геть порожні!
Акурт, навіщо Ви самі себе попалили????
Ех, хвалько)))

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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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