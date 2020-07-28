Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Шо - классно в раю? То-то же... Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело - и заказал у Аллаха тебе классную погодку! Наслаждайся. Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался. Как всегда в этой жизни... В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар. Мелочь, но тебе будет приятно! Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно! Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию
Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар. Мелочь, но тебе будет приятно! Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно! Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
Акурт ни в Фетхие, ни в Олюдениз, ни даже для Капуташ тапочки специальные не нужны. Там галька большая, но не острая и не скользкая
Вы правы однозначно... Сейчас после зимы на пляжах вообще галька очень мелкая почти как крупный песок, комфортная, но вот изобретателю таких тапочек для пляжа/моря, как "Кроссы", в которых и ходить можно по горячей гальке, и сразу в море - я ставлю "пять баллов" - очень удобно. Позавчера на пляже наблюдал такую картину: пришла семья вроде как азиатов - папа мама и дочка. Папа одел резиновые перчатки и перебрал руками всю мелкую гальку на площади 2х2 метра - все что нашел - а попались и крышечки пластиковые от бутылочек и даже окурок - все складывал в кулечек, потом только расстелил постилку и семья расположилась. Я вот украдкой фото сделал... Так что тапочки для пляжа - вещь хорошая...
Вообще днем ходят работники и собирают такими прикольными палками со щупами/захватами на конце всё, что нечаянно бросили отдыхающие - обычно вот крышечки от бутылочек или какая-то мелочь...
А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Мизантроп! Я же сказал: для тебя - отличная погода! А как же!
х х х Для тех, кто в ближайшие дни будет путешествовать по Турции - а с четверга 4 дня подряд - во всей Турции национальный праздник "Байрам" (не очень знаю, в чем он состоит, но будут массово резать баранов и угощать свежеприготовленным мясом всех подряд): - проезд во всех видах городского транспорта по всей стране - БЕСПЛАТНЫЙ. - проезд по всем платным автодорогам - бесплатный (!!!) - проезд по всем мостам через Босфор - бесплатный! - проезд по уникальному подземному туннелю - залегание глубже 100 м под дном пролива - AvrAzya - бесплатный!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лип, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Я реально не вижу сообщений славного знатока зарубежной недвижимости Франта - но раз Мизантроп его высветил - для незнайки, сидящего в хрущевке в Киеве, сообщаю: пляжи почти переполнены, я вынужден уезжать на авто подальше - в сторону отеля, принадлежащего простому украинцу Ринату Ахметову - там Beach Park - там роща деревьев Эвкалипта - въезд в него платный - 8 лир (примерно 30 гривен) на весь день - вот там можно найти свободные места на пляже и пляж там по ширине очень большой - это видно на фото. В море заплываю дальше буйков и вижу разницу - как ножом отрезано: заканчивается зона бесплатных парковок (очень больших по площади) и как только начинается Бич Парк - сразу как будто пусто. Ну что же, кто-то экономит 8 лир - я счастлив, что экономят.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
И что там "учитывать"? Какая-то непонятная группа купи-продай. Мизантроп занялся рекламой Фейсбука? Круто! Давно лапшу на уши не вешали или хочешь купить старую гладильную доску? Ах, да - администратор Байрам - это да, это круто... нАдА брАть...
КАК РАБОТАЮТ ТУРЕЦКИЕ РИЭЛТОРЫ (личные наблюдения)
Вариант 1. Солидная фирма - офис не менее 3-х комнат. Клиента садят в белый Мерседес С200 (турецкая сборка - цена от 450 000 лир) и везут показывать объект с накруткой не менее 50 000 лир (чуть менее 10 000 долларов) на цене объекта в 500 000 лир - парням нужен новый Мерс для другого сотрудника. Как правило, на своем сайте имеют штук 10 объявлений - среди них пара приличных - но именно упоминание о них вводит в ступор - не могу вспомнить, о чем речь.
Вариант 2. Офис в 1 комнату - там 2 стола - за одним сидит россиянка - жена хозяина - муж сидит за вторым столом. Примета развода: называет цену в евро. Спрашивает, что надо со словами : "На какую сумму вы рассчитываете " - я Вам что-то подберу. Смотрит на одежду и на бегающие глаза и думает, на сколько надурить.
Вариант 3. Приличная фирма с реально приличным риэлтором - садит в авто и возит и возит и возит как пиявка и все показыват вторичку самую разную иногда даже приличную (я в авто с таким попал в 2018 году, когда искал квартиру приятелю ) - отвязаться не мог от него, реально не отпускал нас. Но надо признать: мне понравилось, как парень работал: одет прилично, с собой имеет карточки на все квартиры, все рассказывает о достоинствах. Я такому мысленно поставил "пять баллов" - реально знает свое дело. При этом была смешная ситуация: с нами был надежный турок-переводчик и он ему шепнул: "Уговори лохОв - получишь откат!"
Вариант 4. Самый распространённый: у риэлтора есть ЛЮБЫЕ квартиры (на самом деле нет никакой) - его зовут Байрам - он связывается с Махмудом и спрашивает, что есть (нет ничего) - Махмуд связывается с Заманом - спрашивает, что есть (нет ничего, сидит голодный, и говорит: поищем). Пауза - день-два - Заман что-то нашел (цена известна только ему) - говорит Махмуду: втюхаешь неликвид - 5000 лир - мои - Махмуд звонит Байраму и говорит: "нашел" - к цене Замана добавляет 5 000 лир и говорит: "Втюхаешь лоху - 5 000 лир мои!" - Байрам звонит Мизантропу и говорит: "нашел - кАнхВетка - к цене Махмуда добавляет свои 5000 лир. Все просто.
Так купили с пол-года назад знакомые турки, которые несколько месяцев искали "2+1" - купили вторичку за 215 000 лир, как потом стало известно - продавец получил 190 000 лир. Так что да: Ваш любимый Фейсбук - это классно! нАдА брАть!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).