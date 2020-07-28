Додано: Сер 29 лип, 2020 18:15

И что там "учитывать"? Какая-то непонятная группа купи-продай.

Мизантроп занялся рекламой Фейсбука? Круто!

Давно лапшу на уши не вешали или хочешь купить старую гладильную доску?

Ах, да - администратор Байрам - это да, это круто...

нАдА брАть...



КАК РАБОТАЮТ ТУРЕЦКИЕ РИЭЛТОРЫ

(личные наблюдения)



Вариант 1. Солидная фирма - офис не менее 3-х комнат. Клиента садят в белый Мерседес С200 (турецкая сборка - цена от 450 000 лир) и везут показывать объект с накруткой не менее 50 000 лир (чуть менее 10 000 долларов) на цене объекта в 500 000 лир - парням нужен новый Мерс для другого сотрудника.

Как правило, на своем сайте имеют штук 10 объявлений - среди них пара приличных - но именно упоминание о них вводит в ступор - не могу вспомнить, о чем речь.



Вариант 2. Офис в 1 комнату - там 2 стола - за одним сидит россиянка - жена хозяина - муж сидит за вторым столом. Примета развода: называет цену в евро. Спрашивает, что надо со словами : "На какую сумму вы рассчитываете " - я Вам что-то подберу. Смотрит на одежду и на бегающие глаза и думает, на сколько надурить.



Вариант 3. Приличная фирма с реально приличным риэлтором - садит в авто и возит и возит и возит как пиявка и все показыват вторичку самую разную иногда даже приличную (я в авто с таким попал в 2018 году, когда искал квартиру приятелю ) - отвязаться не мог от него, реально не отпускал нас. Но надо признать: мне понравилось, как парень работал: одет прилично, с собой имеет карточки на все квартиры, все рассказывает о достоинствах. Я такому мысленно поставил "пять баллов" - реально знает свое дело. При этом была смешная ситуация: с нами был надежный турок-переводчик и он ему шепнул: "Уговори лохОв - получишь откат!"



Вариант 4. Самый распространённый: у риэлтора есть ЛЮБЫЕ квартиры (на самом деле нет никакой) - его зовут Байрам - он связывается с Махмудом и спрашивает, что есть (нет ничего) - Махмуд связывается с Заманом - спрашивает, что есть (нет ничего, сидит голодный, и говорит: поищем). Пауза - день-два - Заман что-то нашел (цена известна только ему) - говорит Махмуду: втюхаешь неликвид - 5000 лир - мои - Махмуд звонит Байраму и говорит: "нашел" - к цене Замана добавляет 5 000 лир и говорит: "Втюхаешь лоху - 5 000 лир мои!" - Байрам звонит Мизантропу и говорит: "нашел - кАнхВетка - к цене Махмуда добавляет свои 5000 лир.

Все просто.



Так купили с пол-года назад знакомые турки, которые несколько месяцев искали "2+1" - купили вторичку за 215 000 лир, как потом стало известно - продавец получил 190 000 лир.

Так что да: Ваш любимый Фейсбук - это классно!

нАдА брАть!

Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).