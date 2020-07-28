RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:32

  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Шо - классно в раю?
То-то же...
Я тебя чуток помиловал - отдых - святое дело - и заказал у Аллаха тебе классную погодку!
Наслаждайся.
Я специально подсчитал: ты лично 45 раз написал на этой ветке, что акурт изнемогает от жары в 45 градусов. Ты ошибся и ты ошибался.
Как всегда в этой жизни...
В Анталии в эти минуты +31,6 градуса (показывает мой немецкий термометр, дистанционный датчик стоит на балконе).
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:39

  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:Смотреть всем @ : В Олюдениз и Фетья через Даламан не летайте,нам без вас хорошо.Прите к витьке в анатолию


Будь внимателен, меняя бабло: я тут прозвонил корешам - для тебя специально - чтобы все вокруг было дешевле - они подняли на эти дни курс: было 6,85=1 доллар, я заказал 6,95=1 доллар.
Мелочь, но тебе будет приятно!
Если нет специальных тапочек для пляжа/плавания - я звякнул - завезли очень неплохие в супермаркет SOK - 19,9 лиры за мужские и столько же - за женские - по 80 гривен - не деньги, мелочь, а ножкам приятно - в них и ходят на пляже, и плавают в море, не снимая. Очень удобно!
Если нет плавательных шорт (без обид: тут мужчины не появляются на пляже в плавках) - купи там же - отличные расцветки - по 21 лире (по 80 гривен) - в Киеве даже в сэконд-хенде, где все импортно-красивое, таких не купишь.

Акурт ни в Фетхие, ни в Олюдениз, ни даже для Капуташ тапочки специальные не нужны. Там галька большая, но не острая и не скользкая ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 04.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:06

Вы правы однозначно...
Сейчас после зимы на пляжах вообще галька очень мелкая почти как крупный песок, комфортная, но вот изобретателю таких тапочек для пляжа/моря, как "Кроссы", в которых и ходить можно по горячей гальке, и сразу в море - я ставлю "пять баллов" - очень удобно.
Позавчера на пляже наблюдал такую картину:
пришла семья вроде как азиатов - папа мама и дочка.
Папа одел резиновые перчатки и перебрал руками всю мелкую гальку на площади 2х2 метра - все что нашел - а попались и крышечки пластиковые от бутылочек и даже окурок - все складывал в кулечек, потом только расстелил постилку и семья расположилась.
Я вот украдкой фото сделал...
Зображення
Так что тапочки для пляжа - вещь хорошая...

Вообще днем ходят работники и собирают такими прикольными палками со щупами/захватами на конце всё, что нечаянно бросили отдыхающие - обычно вот крышечки от бутылочек или какая-то мелочь...

А это - про "социальную дистанцию" на пляже... очень мудро - зачем занимать место в 50 см от моря, если можно вот так...
Зображення
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:07

Мизантроп!
Я же сказал: для тебя - отличная погода! А как же!

х х х
Для тех, кто в ближайшие дни будет путешествовать по Турции - а с четверга 4 дня подряд - во всей Турции национальный праздник "Байрам" (не очень знаю, в чем он состоит, но будут массово резать баранов и угощать свежеприготовленным мясом всех подряд):
- проезд во всех видах городского транспорта по всей стране - БЕСПЛАТНЫЙ.
- проезд по всем платным автодорогам - бесплатный (!!!)
- проезд по всем мостам через Босфор - бесплатный!
- проезд по уникальному подземному туннелю - залегание глубже 100 м под дном пролива - AvrAzya - бесплатный!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лип, 2020 16:22, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:23

Я реально не вижу сообщений славного знатока зарубежной недвижимости Франта - но раз Мизантроп его высветил - для незнайки, сидящего в хрущевке в Киеве, сообщаю: пляжи почти переполнены, я вынужден уезжать на авто подальше - в сторону отеля, принадлежащего простому украинцу Ринату Ахметову - там Beach Park - там роща деревьев Эвкалипта - въезд в него платный - 8 лир (примерно 30 гривен) на весь день - вот там можно найти свободные места на пляже и пляж там по ширине очень большой - это видно на фото.
В море заплываю дальше буйков и вижу разницу - как ножом отрезано: заканчивается зона бесплатных парковок (очень больших по площади) и как только начинается Бич Парк - сразу как будто пусто. Ну что же, кто-то экономит 8 лир - я счастлив, что экономят.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Надо учитывать https://www.facebook.com/10000253388037 ... 5/?app=fbl
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 29 лип, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:15

И что там "учитывать"? Какая-то непонятная группа купи-продай.
Мизантроп занялся рекламой Фейсбука? Круто!
Давно лапшу на уши не вешали или хочешь купить старую гладильную доску?
Ах, да - администратор Байрам - это да, это круто...
нАдА брАть...

КАК РАБОТАЮТ ТУРЕЦКИЕ РИЭЛТОРЫ
(личные наблюдения)

Вариант 1. Солидная фирма - офис не менее 3-х комнат. Клиента садят в белый Мерседес С200 (турецкая сборка - цена от 450 000 лир) и везут показывать объект с накруткой не менее 50 000 лир (чуть менее 10 000 долларов) на цене объекта в 500 000 лир - парням нужен новый Мерс для другого сотрудника.
Как правило, на своем сайте имеют штук 10 объявлений - среди них пара приличных - но именно упоминание о них вводит в ступор - не могу вспомнить, о чем речь.

Вариант 2. Офис в 1 комнату - там 2 стола - за одним сидит россиянка - жена хозяина - муж сидит за вторым столом. Примета развода: называет цену в евро. Спрашивает, что надо со словами : "На какую сумму вы рассчитываете " - я Вам что-то подберу. Смотрит на одежду и на бегающие глаза и думает, на сколько надурить.

Вариант 3. Приличная фирма с реально приличным риэлтором - садит в авто и возит и возит и возит как пиявка и все показыват вторичку самую разную иногда даже приличную (я в авто с таким попал в 2018 году, когда искал квартиру приятелю ) - отвязаться не мог от него, реально не отпускал нас. Но надо признать: мне понравилось, как парень работал: одет прилично, с собой имеет карточки на все квартиры, все рассказывает о достоинствах. Я такому мысленно поставил "пять баллов" - реально знает свое дело. При этом была смешная ситуация: с нами был надежный турок-переводчик и он ему шепнул: "Уговори лохОв - получишь откат!"

Вариант 4. Самый распространённый: у риэлтора есть ЛЮБЫЕ квартиры (на самом деле нет никакой) - его зовут Байрам - он связывается с Махмудом и спрашивает, что есть (нет ничего) - Махмуд связывается с Заманом - спрашивает, что есть (нет ничего, сидит голодный, и говорит: поищем). Пауза - день-два - Заман что-то нашел (цена известна только ему) - говорит Махмуду: втюхаешь неликвид - 5000 лир - мои - Махмуд звонит Байраму и говорит: "нашел" - к цене Замана добавляет 5 000 лир и говорит: "Втюхаешь лоху - 5 000 лир мои!" - Байрам звонит Мизантропу и говорит: "нашел - кАнхВетка - к цене Махмуда добавляет свои 5000 лир.
Все просто.

Так купили с пол-года назад знакомые турки, которые несколько месяцев искали "2+1" - купили вторичку за 215 000 лир, как потом стало известно - продавец получил 190 000 лир.
Так что да: Ваш любимый Фейсбук - это классно!
нАдА брАть!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 лип, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Курт пробовал? https://www.facebook.com/groups/antalya ... 84&app=fbl брать?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:43

Повтори третий раз ссылку на Фейсбук.
Цукерберг оплатит услугу рекламы Фейсбука.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 687688689690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
970 109930
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 15:17
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 530, 531, 532
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5314 579429
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 07:57
Долярчик
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.